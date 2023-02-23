劉馬車突擊踩場ViuTV ：多謝花姐令我明白娛樂圈幾黑暗！

劉馬車自出獄後一直有個「明星夢」，不時在YouTube拍片表示希望可以參加選秀節目令更多人認識他，而當中《全民造星5》就是他的首要目標。但他早前拍片喊爆大呻被節目組奚落，更指花姐無理要求太過火。昨天（22日）劉馬車去到ViuTV門口，盡訴心中情。