劉馬車突擊踩場ViuTV ：多謝花姐令我明白娛樂圈幾黑暗！
劉馬車踩場ViuTV 直言：多謝花姐令我明白娛樂圈幾黑暗！
劉馬車昨日（22日）頭戴紅色頭帶，手持Cam去到ViuTV位於九龍灣的總部訴苦，他先是聲明「自己唔係嚟搞事」，又一路在自白中提及「如果花姐喺入面可以叫佢出一出嚟」。
因為花姐明白娛樂圈黑暗
劉馬車之後再提及是花姐令到自己明白「娛樂圈幾黑暗」，還有原來進入娛樂圈有十分多的潛規則，他再次提及如果自己要入選《全民造星5》，花姐的要求他「扮傻扮癲去鬧佢哋」。劉馬車表示自己已經長大了，唔會再扮傻扮癲，會做返一個真正的人。同時也說自己幾年前已經來過ViuTV拍節目，批當時的節目相當「垃圾」，「完全唔知有咩意義」。又指節目單位都有叫劉馬車俾意見開咩節目，馬車就話想整個「詩詞大會」去宣揚中華文化。
插花姐淨係識捧MIRROR
劉馬車直斥ViuTV口中有說給機會年輕人追夢，但為了收視、要求他扮傻，「咁你哋繼續捧你哋嘅姜濤同MIRROR囉，根本不是真正接納有心、有夢想參加節目的年輕人」。暗指花姐淨係識攬實MIRROR呢棵「搖錢樹」，但卻放棄了給其他年輕人機會，相信該言論一出，又會掀起鏡粉大軍去怒罵劉馬車。
預告星期日跑均全香港
最後劉馬車指自己決定放棄參加《全民造星5》，因為被ViuTV高層及花姐深深傷害過，他為了證明自己渣馬並沒有中途亂入一事，所以決定在今個星期日舉行「跑均全香港」。劉馬車將會由天水圍出發，去證明自己。劉馬車也享自己將轉戰《全民林寶》，該節目是由香港的一個加密貨幣平台去舉行，目的為求送出林寶跑車。劉馬車也在頻道上傳一則唱歌影片「劉馬車送給花姐：《黑色幽默》」，去暗諷花姐的所作所為。
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