力臻獲港日評判推薦闖 「THE FIRST TAKE」追夢過程充滿洋蔥 憶起亡父落淚

ViuTV 音樂選秀計劃《CHILL CLUB X THE FIRST TAKE：THE STAGE OF VOICE》，以日本著名 YouTube 頻道「THE FIRST TAKE」的一鏡到底方式展現他們的歌唱實力。繼早前宣布「素人組」由蘇詠淳 Vincy 勝出後，日前於社交平台上亦公布「歌手組」由力臻 Lagchun 在眾多參賽歌手中脫穎而出，更為登上「THE FIRST TAKE」度身訂造新歌〈2882點85✈〉。