《功夫女足》狂收2億 星爺疑親自現身藏驚喜彩蛋 網民踢爆一細節

周星馳自編自導新作《功夫女足》在近乎零宣傳下突然在內地上映，昨日首日票房已錄得2億人民幣，貓眼更預測最終票房可達14億人民幣。更令影迷瘋狂的是，片中疑似出現星爺本人的身影，以兩大經典角色「現身」致敬舊作，掀起全網熱議。