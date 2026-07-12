《功夫女足》狂收2億 星爺疑親自現身藏驚喜彩蛋 網民踢爆一細節
娥眉隊武術結合足球迎戰世界各地勁旅
《功夫女足》故事講述由劉嘉玲飾演的師太，帶領女子足球隊「娥眉隊」將傳統武術與足球結合，隊員包括張小斐、迪麗熱巴、蔡思貝、艾米及雪野等。娥眉隊一出場已實力超班，但隊友之間欠缺默契成為最大隱憂，最終要靠張藝興飾演的師叔加入拯救球隊。有別於《少林足球》四處尋人的劇情，今次娥眉隊需面對來自世界各地的強敵，包括韓國「梨花隊」、印度「恆河隊」、疑似美國的「珊瑚隊」，以及由佐藤健帶領、實力最強的日本「大河隊」。值得一提的是，蔡思貝今次飾演盲俠角色，名叫「孖八」，本來係隊中盲人按摩，在最後大戰換入成為憑聽角守住敵方猛烈射門的龍門。蔡思貝今次的盲俠角色，與王浩信憑《踩過界》奪得視帝的角色有異曲同工之妙！而張繼聰則飾演球證，歐陽萬成及鄧月平亦有份參演。
致敬《喜劇之王》與已故黃金拍檔吳孟達
片中最令影迷驚喜的彩蛋，莫過於疑似「尹天仇」的現身。劇情講到娥眉隊隊員為加強演技以搏罰球，向一位手執《演員的自我修養》、身穿鮮艷藍色鏡面西裝的高人請教，對方以一句「痛嚟講呢，應該係由外到內，再到返外」指點迷津。雖然全程未有露面，國語配音亦非星爺原聲，但熟悉的道具與對白已令觀眾確信這就是《喜劇之王》的經典角色。此外，片尾彩蛋更出現四師兄陳國坤、六師弟林子聰，和疑似是周星馳均背向鏡頭出現在觀眾席。陳國坤大讚「峨嵋隊」有兩把刷子，林子聰轉頭問星爺：「師兄，你怎麼看？」星爺輕挑回答：「那就和她們踢一場。」這一幕「背影對話」瞬間引爆網絡，因為林子聰向左移向周星馳時，特意空出一個位置，不少內地網民直指這個彩蛋是星爺在向已故的黃金拍檔吳孟達致敬，紛紛留言表示「令人淚目」。
星爺舊作配樂笑料全面回歸引發炒冷飯爭議
《功夫女足》全片大部分配樂沿用《少林足球》、《功夫》及《西遊·降魔篇》的經典音樂，笑料方面亦不斷向自己作品致敬。例如張小斐飾演的雙雙因練功從未拍拖，迪麗熱巴飾演的師妹便找來一大堆「型男」供師姊享用，場面令人聯想到《大內密探零零發》的後宮佳麗三千。向來努力求新的星爺今次難免被指有炒冷飯之嫌，但首日2億票房的成績證明觀眾對星爺的渴求絲毫未減，貓眼預測最終票房更可達14億人民幣。
網民熱議片尾彩蛋猜測續集大戰少林隊
電影上映後隨即引爆網民討論，最多人關注的正是片尾彩蛋中疑似「五師兄同六師弟」的現身。不少網民留言「少林隊終於返嚟」、「等咗廿幾年終於有續集」，亦有人質疑「到底係咪星爺同林子聰本人」。對於片中大量致敬舊作的安排，網民意見兩極，有人認為「情懷滿分，睇到好感動」，亦有人直言「致敬太多變咗炒冷飯」。不過從首日票房表現來看，星爺的號召力依然無可匹敵，而片尾暗示的「少林隊大戰娥眉隊」更成為影迷最期待的下一章。