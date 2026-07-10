《功夫女足》完整預告公開！佐藤健張繼聰角色曝光 劉嘉玲霸氣講一句廣東話

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周星馳自編自導新作《功夫女足》明日（7月11日）在中國上映，首支預告片卻在開畫前一日才公開，保密功夫堪稱史無前例。預告中不僅曝光張小斐、迪麗熱巴、張藝興、張繼聰、佐藤健及劉嘉玲等超強陣容，更展示多場猶如《足球小將》般誇張的絕技對決，令觀眾血脈賁張。張繼聰更親自透露與周星馳合作的震撼體驗，直言對方是他合作過最認真的導演之一。

《功夫女足》預告曝光娥眉隊絕技對決強敵

預告片正式揭開《功夫女足》的故事面紗，講述將傳統武術與足球完美結合的「娥眉隊」，在不被外界看好的情況下熱血逆襲奪冠。片中可見劉嘉玲飾演娥眉隊教練師太，更以一句廣東話對白「你定啲嚟啦！」驚喜亮相。敵方陣容同樣強大，梨花隊使出「美瞳大法」製造幻覺、珊瑚隊以6人疊羅漢施展「巨人射門」、七屆冠軍大河隊更有招牌「衝力射球」。而娥眉隊則以一招類似《足球小將》立花兄弟的一飛衝天彈跳射球回應，場面極度震撼。日本男星佐藤健飾演大河隊教練，張繼聰則以球證身份登場。

張繼聰14字大讚與星爺神級合作！

張繼聰談及獲選參演《功夫女足》時直言：「係成就！可以跟周生學習真係榮幸。」他坦言拍攝前聽過不少傳聞，擔心在片場會被周星馳責罵，結果完全相反：「佢仲問我意見，覺得點呀聰哥。佢係我合作過，其中一個最認真的導演，好仔細，好聽人講嘢，會為一個鏡頭花好多精神去諗點做好。」張繼聰更分享每次埋位時周星馳都會問他打算如何演繹，而他總會回答「唔識」，藉此請對方示範一次，從而近距離觀摩這位影壇巨匠的表演功力。

《功夫女足》保密到底開畫前一日才出預告

《功夫女足》的宣傳策略可謂前所未見，電影直至公布上映日才正式披露故事大綱及完整演員名單，首支預告更是在開畫前僅一日才釋出。這部由周星馳自編自導的作品，早在籌備階段已引起全球影迷關注，如今確認陣容包括張小斐、迪麗熱巴、張藝興等內地人氣演員，加上劉嘉玲、張繼聰等港星及日本男星佐藤健，堪稱亞洲級別的超強卡士。電影將於明日在內地首映，香港上映日期則尚未公布。

網民評價各有不同 熱議特效太浮誇？

預告片公開後隨即引爆網上討論，不少網民對片中致敬《足球小將》的絕技畫面大感驚喜，紛紛留言「星爺真係漫畫迷」、「睇到立花兄弟嗰招即刻起雞皮」、「以前的電影重看無數遍..只有我覺得看了預告蠻失望」、「感覺有點太多商業特效」、「背景草地成個空間感都好綠布景」。

功夫女足 周星馳 周星馳自編自導新作《功夫女足》明日（7月11日）在中國上映（圖片來源：電影預告圖片）
周星馳自編自導新作《功夫女足》明日（7月11日）在中國上映（圖片來源：電影預告圖片）
功夫女足 周星馳 娥眉隊則以一招類似《足球小將》立花兄弟的一飛衝天彈跳射球回應（圖片來源：電影預告圖片）
娥眉隊則以一招類似《足球小將》立花兄弟的一飛衝天彈跳射球回應（圖片來源：電影預告圖片）
功夫女足 周星馳 仲有擾亂對方嘅無厘頭畫面（圖片來源：電影預告圖片）
仲有擾亂對方嘅無厘頭畫面（圖片來源：電影預告圖片）
功夫女足 周星馳 唔夠人踢？（圖片來源：電影預告圖片）
唔夠人踢？（圖片來源：電影預告圖片）
功夫女足 周星馳 劉嘉玲飾演娥眉隊教練師太，更以一句廣東話對白「你定啲嚟啦！」驚喜亮相（圖片來源：電影預告圖片）
劉嘉玲飾演娥眉隊教練師太，更以一句廣東話對白「你定啲嚟啦！」驚喜亮相（圖片來源：電影預告圖片）
功夫女足 周星馳 劉嘉玲飾演娥眉隊教練師太，更以一句廣東話對白「你定啲嚟啦！」驚喜亮相（圖片來源：電影預告圖片）
劉嘉玲飾演娥眉隊教練師太，更以一句廣東話對白「你定啲嚟啦！」驚喜亮相（圖片來源：電影預告圖片）
功夫女足 周星馳 梨花隊使出「美瞳大法」製造幻覺（圖片來源：電影預告圖片）
梨花隊使出「美瞳大法」製造幻覺（圖片來源：電影預告圖片）
功夫女足 周星馳 主角張小斐（圖片來源：電影預告圖片）
主角張小斐（圖片來源：電影預告圖片）
功夫女足 周星馳 主角張小斐（圖片來源：電影預告圖片）
主角張小斐（圖片來源：電影預告圖片）
功夫女足 周星馳 疊羅漢畫面！（圖片來源：電影預告圖片）
疊羅漢畫面！（圖片來源：電影預告圖片）
功夫女足 周星馳 張繼聰以球證身份登場。（圖片來源：電影預告圖片）
張繼聰以球證身份登場。（圖片來源：電影預告圖片）
功夫女足 周星馳 日本男星佐藤健飾演大河隊教練（圖片來源：電影預告圖片）
日本男星佐藤健飾演大河隊教練（圖片來源：電影預告圖片）

圖片來源：電影預告圖片資料或影片來源：原文刊於新假期

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