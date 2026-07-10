《功夫女足》完整預告公開！佐藤健張繼聰角色曝光 劉嘉玲霸氣講一句廣東話
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周星馳自編自導新作《功夫女足》明日（7月11日）在中國上映，首支預告片卻在開畫前一日才公開，保密功夫堪稱史無前例。預告中不僅曝光張小斐、迪麗熱巴、張藝興、張繼聰、佐藤健及劉嘉玲等超強陣容，更展示多場猶如《足球小將》般誇張的絕技對決，令觀眾血脈賁張。張繼聰更親自透露與周星馳合作的震撼體驗，直言對方是他合作過最認真的導演之一。
《功夫女足》預告曝光娥眉隊絕技對決強敵
預告片正式揭開《功夫女足》的故事面紗，講述將傳統武術與足球完美結合的「娥眉隊」，在不被外界看好的情況下熱血逆襲奪冠。片中可見劉嘉玲飾演娥眉隊教練師太，更以一句廣東話對白「你定啲嚟啦！」驚喜亮相。敵方陣容同樣強大，梨花隊使出「美瞳大法」製造幻覺、珊瑚隊以6人疊羅漢施展「巨人射門」、七屆冠軍大河隊更有招牌「衝力射球」。而娥眉隊則以一招類似《足球小將》立花兄弟的一飛衝天彈跳射球回應，場面極度震撼。日本男星佐藤健飾演大河隊教練，張繼聰則以球證身份登場。
張繼聰14字大讚與星爺神級合作！
張繼聰談及獲選參演《功夫女足》時直言：「係成就！可以跟周生學習真係榮幸。」他坦言拍攝前聽過不少傳聞，擔心在片場會被周星馳責罵，結果完全相反：「佢仲問我意見，覺得點呀聰哥。佢係我合作過，其中一個最認真的導演，好仔細，好聽人講嘢，會為一個鏡頭花好多精神去諗點做好。」張繼聰更分享每次埋位時周星馳都會問他打算如何演繹，而他總會回答「唔識」，藉此請對方示範一次，從而近距離觀摩這位影壇巨匠的表演功力。
《功夫女足》保密到底開畫前一日才出預告
《功夫女足》的宣傳策略可謂前所未見，電影直至公布上映日才正式披露故事大綱及完整演員名單，首支預告更是在開畫前僅一日才釋出。這部由周星馳自編自導的作品，早在籌備階段已引起全球影迷關注，如今確認陣容包括張小斐、迪麗熱巴、張藝興等內地人氣演員，加上劉嘉玲、張繼聰等港星及日本男星佐藤健，堪稱亞洲級別的超強卡士。電影將於明日在內地首映，香港上映日期則尚未公布。
網民評價各有不同 熱議特效太浮誇？
預告片公開後隨即引爆網上討論，不少網民對片中致敬《足球小將》的絕技畫面大感驚喜，紛紛留言「星爺真係漫畫迷」、「睇到立花兄弟嗰招即刻起雞皮」、「以前的電影重看無數遍..只有我覺得看了預告蠻失望」、「感覺有點太多商業特效」、「背景草地成個空間感都好綠布景」。
圖片來源：電影預告圖片資料或影片來源：原文刊於新假期