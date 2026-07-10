《功夫女足》完整預告公開！佐藤健張繼聰角色曝光 劉嘉玲霸氣講一句廣東話

周星馳自編自導新作《功夫女足》明日（7月11日）在中國上映，首支預告片卻在開畫前一日才公開，保密功夫堪稱史無前例。預告中不僅曝光張小斐、迪麗熱巴、張藝興、張繼聰、佐藤健及劉嘉玲等超強陣容，更展示多場猶如《足球小將》般誇張的絕技對決，令觀眾血脈賁張。張繼聰更親自透露與周星馳合作的震撼體驗，直言對方是他合作過最認真的導演之一。