《功夫女足》盜版猖獗前所未有 票房破6億卻慘遭50分鐘影廳直播 官方發聲明警告

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周星馳自編自導新作《功夫女足》上映僅3天便狂收6.28億人民幣票房，卻同時遭遇一年來最嚴重盜攝風暴。有網民竟在影廳內開直播長達50分鐘，二手平台更以不足10元人民幣兜售完整高清資源，盜版猖獗程度令全網震怒。

網民影廳內直播50分鐘正片畫面引發全網震怒

《功夫女足》7月11日上映當天，某短影音平台隨即出現帳號在影廳內開啟直播，大剌剌放送正片畫面超過50分鐘。與此同時，各大二手交易平台全面淪陷，大量商家打著「高清資源」旗號，以人民幣0.8元至9.9元不等價格公然兜售整部電影。更誇張的是，不少網民將盜攝片段切成碎塊在短影音平台瘋傳，甚至有人拼湊出106分鐘完整版本，有觀眾直言：「我滑個抖音快把整部片看完了！」整個盜攝亂象被形容為近一年來最嚴重的院線盜錄慘案。

《功夫女足》官方發聲明抵制盜攝行為

面對鋪天蓋地的盜版亂象，涉事短影音平台客服回應稱，若情節惡劣將對相關帳號進行「封禁人臉、永久禁用」處理。7月13日，電影《功夫女足》官方微博正式發布聲明，公開倡導文明觀影，明確表態「拒絕盜攝、抵制盜版資源」，呼籲觀眾共同守護電影版權市場。深圳版權協會與法律界人士亦隨即敲響警鐘，指出從「龍標」出現那一刻起，舉起手機拍攝就已觸法，直播更同時侵犯了放映權和信息網路傳播權。

周星馳作品屢破紀錄卻屢遭盜版圍攻

《功夫女足》以幾近零宣發姿態空降暑期檔，融合少林功夫與女子足球元素，講述中國女足「峨眉隊」參加「至尊無敵杯」逆襲奪冠的熱血故事。電影上映3天累計票房突破6.28億人民幣，平台預估總票房更暴力跳漲至18.65億，堪稱今年影市超級印鈔機。然而票房愈火紅，盜版集團圍攻愈瘋狂，周星馳作品的高話題度反而成為不法分子眼中的肥肉。根據法律界人士分析，盜攝者若以營利為目的且情節嚴重，最高可觸犯刑法面臨七至十年有期徒刑。

鐵粉發起抵制運動但兩極聲音持續發酵

事件在網上持續發酵，不少鐵粉與電影博主紛紛跳出來發起抵制行動，呼籲觀眾入場支持正版，想打卡就「曬票根、曬官方海報就好」，堅決拒看槍版。有網民怒斥：「別讓星爺的誠意之作成了盜版商的無恥提款機。」但另一邊廂，亦有人質疑電影發行策略，擔憂再等一個月盜版可能已被AI修正為高清版本，甚至被二創成廣東話配音或卡通版本。更有網民諷刺部分觀眾版權意識薄弱，認為翻拍銀幕「算不上什麼」，兩極聲音令討論持續升溫。

功夫女足 周星馳 珊瑚隊就以6人叠羅漢方式，使出一招「巨人射門」。（圖片來源：《功夫女足》預告片）
珊瑚隊就以6人叠羅漢方式，使出一招「巨人射門」。（圖片來源：《功夫女足》預告片）
功夫女足 周星馳 令影迷瘋狂的是，片中疑似出現星爺本人的身影，以兩大經典角色「現身」致敬舊作。（圖片來源：《功夫女足》海報）
令影迷瘋狂的是，片中疑似出現星爺本人的身影，以兩大經典角色「現身」致敬舊作。（圖片來源：《功夫女足》海報）
功夫女足 周星馳 《功夫女足》在內地上映未夠一日，票房已大收2億，「貓眼」更預測最終會收14億人民幣。（圖片來源：網頁截圖）
《功夫女足》在內地上映未夠一日，票房已大收2億，「貓眼」更預測最終會收14億人民幣。（圖片來源：網頁截圖）
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（圖片來源：微博）
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（圖片來源：微博）

資料或影片來源：原文刊於新假期

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