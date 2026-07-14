《功夫女足》盜版猖獗前所未有 票房破6億卻慘遭50分鐘影廳直播 官方發聲明警告

周星馳自編自導新作《功夫女足》上映僅3天便狂收6.28億人民幣票房，卻同時遭遇一年來最嚴重盜攝風暴。有網民竟在影廳內開直播長達50分鐘，二手平台更以不足10元人民幣兜售完整高清資源，盜版猖獗程度令全網震怒。