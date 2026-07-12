星爺《功夫女足》首日內地票房破億口碑兩極 「#難看」衝上微博熱搜

周星馳睽違7年推出新作《功夫女足》，昨日（7月11日）在內地正式上映，首日排片佔比高達47.6%，票房於當日18時32分已突破2億，成績看似亮眼。然而電影上映後口碑卻出現嚴重撕裂，「#難看」一度衝上微博熱搜第二位，連內地知名主持人都公開狠批，令這部投資3.8億的大製作陷入冰火兩重天的尷尬局面。