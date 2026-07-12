星爺《功夫女足》首日內地票房破億口碑兩極 「#難看」衝上微博熱搜
《功夫女足》首日票房破2億但口碑即時崩裂
《功夫女足》延續2001年《少林足球》的「功夫＋足球」核心概念，講述草根女子足球隊「峨眉隊」將傳統功夫融入現代足球，征戰女足亞冠盃最終逆襲奪冠的熱血故事。蔡思貝戲中角色曝光，名叫「孖八」是一個盲人，本來係隊中盲人按摩，在最後大戰換入成為憑聽角守住敵方猛烈射門的龍門。張小斐飾演峨眉隊隊長兼門將，迪麗熱巴飾演球隊主力前鋒，張藝興則飾演精通武術的教練，更邀得劉嘉玲、韓國影帝宋康昊、日本演員佐藤健及張繼聰等客串演出。全片包含超過1,200個特效鏡頭，據悉總投資高達3.8億元，其中一半預算投入於特效製作。然而正正是這些特技場面，成為網民攻擊的焦點，「功夫女足 難看」與「功夫女足 好看」兩個截然相反的話題同時衝上熱搜榜。
東方衛視主持人林海曬票根狠批「好難看」
內地東方衛視主持人林海在微博小號曬出電影票根，直接寫道：「星爺，不欠你了。好難看。」面對網民追問，他在評論區進一步解釋：「因為真金白銀看過之前的每一部，所以不欠。」其後他更在其他博主的評論區補刀：「梗是老的，演員是過火的，劇本是脆弱的。」而主演迪麗熱巴則在謝票活動上澄清增重傳聞，她表示：「首先我沒有增重8斤，然後這個月有一個採訪也提到，後來變成16斤，我很害怕過兩天變32斤~只是在增肌為了保護自己的肌肉，也包括一些肢體的協調性，所以有去做一些增肌的體能訓練。」
周星馳從《少林足球》到《功夫女足》的7年空白期
《功夫女足》是周星馳繼2019年《新喜劇之王》後睽違7年的傾力之作，電影從開拍到上映保密功夫做到足，預告片更是在上映前一日才正式對外公開。為求呈現真實的競技戲份，全體演員在開拍前已進行數月封閉式特訓，張小斐更為角色封閉特訓半年。劇組亦下重本邀請前中國女足國門趙麗娜及國腳李佳悅擔任專業動作指導，全片展現多達27種獨創功夫足球招式。值得留意的是，《功夫女足》至今仍未公布香港上映日期，令不少香港星爺影迷感到失望。
網民質疑特技停留20年前更嘆欠缺港味
網上評論呈現兩極化，負評方面有網民直言：「除了特效，其它都很好，非常周星馳」、「感覺所有演員的表演都在模仿周星馳」、有網民評價《功夫女足》「好看」、「無厘頭搞笑」、「熱血」；但也有網民吐槽「周星馳生涯最差」「19.9元都虧」「一言難盡」。有人說：「嗰球場草地，我真係從來都冇見過保養得咁好新嘅一樣嘅草地，而啲人就好似就咁Key上去power point咁，完全唔協調又冇電影最基本嘅立體感。」、「睇完條預告片，真係好X尷尬…以為自己返咗二十年前。」、「呢套戲嘅特技停留喺20年前嘅功夫，國語令到整套電影變到唔好笑有啲尷尬。」、「我感覺只有三類人覺得好看，張藝興粉絲、迪麗熱巴粉絲以及收錢了。周星馳的老粉，看了應該很難誇出口。」