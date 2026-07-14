《功夫女足》內地狂掃5億！戲迷質疑周星馳已不重視香港市場？驚爆背後「割韭菜內幕」
《功夫女足》內地3天收5.68億香港卻要苦等一個月
《功夫女足》以幾近零宣傳姿態空降暑期檔，在內地市場創下驚人開畫成績，連同預售在內票房已突破5億人民幣大關。然而令香港影迷不滿的是，電影在香港的上映日期被排到8月13日，足足比內地遲了超過一個月。更令人費解的是，連東南亞地區如新加坡和印尼的上映時間都比香港更早，有網民形容香港被當成「四線城市排最後」。與此同時，大量內地影片網站已將偷拍片段切成碎片瘋傳，甚至有人拼湊出106分鐘的完整版，有網民直言「我滑個抖音快把整部片看完了」，質疑等多一個月可能已有AI修正高清版流出。
部分網民推測延遲因需配廣東話及市場策略考量
對於香港延遲上映的原因，目前官方並未作出正式回應，但網民之間流傳多種推測。有人認為電影全片以國語拍攝，需要額外時間進行廣東話配音，有網民留言「我估佢根本連粵語都未配音」。另一派意見則認為這是精心計算的商業策略，網民Greg Wai直言「香港做首播都肯定比人插到負評如潮，緊係割完大陸韭菜先」。亦有網民Kin Cheung分析「如果香港先上，全世界都會見到香港冇人入場，會影響其他地方的票房」，認為周星馳深諳人性。連主演蔡思貝本人都被指要北上深圳自己買飛觀影，側面印證了香港市場在發行策略中的邊緣位置。
星爺從港產片巔峰到全面轉攻內地市場已逾十年
事實上，周星馳「放棄香港市場」並非今日才發生的事。有資深影迷Winter Lo留言指「星爺已經放棄香港市場都至少10幾年啦，你幾時有見過佢再拍港產片啊？」回顧星爺的創作軌跡，從《少林足球》時期以香港為背景、粵語為主體的港產片風格，到近年全面起用內地演員、遷就內地觀眾口味，轉變可謂翻天覆地。有網民Fan Cheong感嘆「踢波勵志呢啲題材完全可以用香港做背景，以前星爺啲戲何嘗唔係香港文化灌輸番上大陸？但係而家搵晒班大陸演員遷就晒大陸人口味」。網民Kwan Wai Kuen更直言「周星星三個字，在我心中只保留在80至90年代，完！」，反映不少香港觀眾對星爺的情感已停留在港產片黃金年代。
網民兩極反應有人怒斥爛片有人讚好睇過癮
社交平台上的評論呈現極端兩極化。負面陣營中，有已觀影的網民Yuen Kenny怒轟「超級無敵垃圾片」，Leon Li亦表示「睇完垃圾到傻」，Victor Fung更長文批評星爺「靠食老本橋段、靠演員名氣、靠CG，最後連自己落場客串都不敢」。不少人直指電影「完全冇港產片味」，網民Belinda Wahbel認為「周星星巔峰之作就只停在港產片時代，香港人係接受唔到呢種又要扮承接港產片笑點，但其實變得俗不可耐」。然而正面評價亦非全無，網民Too T Choi表示「睇完覺得非常好睇極之過癮得意，好多周星馳密碼可以搜索」，而網民Roy Chan則意外讚賞蔡思貝的演出「真心我覺得做得好，大鑊，有啲鍾意咗佢」，為這場口水戰增添了一絲戲劇性的反轉。