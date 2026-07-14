《功夫女足》內地狂掃5億！戲迷質疑周星馳已不重視香港市場？驚爆背後「割韭菜內幕」

周星馳自編自導新作《功夫女足》7月11日在內地公映，短短3天已狂捲5.68億人民幣票房，但香港觀眾卻要等足一個月至8月13日才能入場，甚至比新加坡和印尼都要遲。大批戲迷在社交平台炮轟星爺「忘本」，質疑他為追逐內地市場而徹底放棄香港觀眾，一場關於港產片靈魂的爭論正式引爆。