《功夫女足》內地上映首日即破2億 女編劇Miss Hunny遭惡意質疑即場反擊！
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周星馳執導電影《功夫女足》今日全國上映，截至傍晚6點前總票房已火速突破2億元人民幣，成績相當亮眼。驚喜的是，電影編劇之一竟然是香港女魔術師兼KOL Miss Hunny（何穎璇），消息一出隨即引發網民熱議，更有人惡意質疑，Miss Hunny本人亦即時正面回擊。
《功夫女足》首日票房破2億Miss Hunny親揭編劇身份
《功夫女足》官方微博於票房破2億時發文慶祝，形容「招式獨一無二，熱血從未褪色」，感謝每一位入場觀眾。而Miss Hunny亦在個人Instagram親自公開有份參與編劇工作：「而家諗返成件事仍然好夢幻，原來堅持到底，真係可以見到明媚嘅風景。16歲一個成為編劇嘅念頭，今日竟然會成真。」帖文中她特別感謝周星馳導演給予機會，亦感謝劇組一直以來的信任和指教，字裡行間流露出難以置信的興奮。
Miss Hunny正面回擊網民「陪瞓」惡意指控
電影上映後，有網民對Miss Hunny發動人身攻擊，質疑她「之前完全無劇本經驗，突然能寫一個咁受焦點嘅電影劇本」，更直指「性色交易，是最合理的解釋」。面對如此惡毒言論，Miss Hunny毫不退縮正面回應：「我連瞓覺都冇時間，仲要諗到我陪人瞓，你實在太便宜我喇，每一個有經驗嘅人以前都係冇經驗，咁佢第一次嘅經驗係點嚟嘅呢？」她更反問「呢一行係咪連一個打燈師都係要同人瞓先有得開工呢？」，火力全開毫不留情。
16歲編劇夢到跨界電影追夢之路
Miss Hunny本身以魔術師及KOL身份為人熟知，是香港首位華人女魔術師，一向活躍於社交媒體及各類表演活動。然而鮮為人知的是，她早於16歲已萌生成為編劇的念頭，多年來一直默默耕耘。今次能夠參與周星馳執導的商業大片，對她而言無疑是夢想成真的里程碑。她在帖文中呼籲所有人「無論幾歲都要放膽去追」，並預祝電影中峨眉隊旗開得勝。
有人繼續質疑 Miss Hunny冷靜回應：你可以堅持你諗法
面對另一位網民批評「有咩意義？成個国內都係一批短漫劇的從業員！要出名係計你爆個套，不係有參與心」，Miss Hunny冷靜回應：「如果用爆嚟做準則嘅話，好多人做緊嘅嘢都冇乜意義。你可以堅持你諗法，不過我唔係咁諗。」同時亦有不少網民力撐Miss Hunny，大讚「你今鑊揚名立萬喇」，更有人表示「希望快啲可以喺香港睇到呢套戲」，留言區呈現兩極化的激烈討論。
資料或影片來源：原文刊於新假期