《功夫女足》內地上映首日即破2億 女編劇Miss Hunny遭惡意質疑即場反擊！

周星馳執導電影《功夫女足》今日全國上映，截至傍晚6點前總票房已火速突破2億元人民幣，成績相當亮眼。驚喜的是，電影編劇之一竟然是香港女魔術師兼KOL Miss Hunny（何穎璇），消息一出隨即引發網民熱議，更有人惡意質疑，Miss Hunny本人亦即時正面回擊。