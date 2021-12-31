功夫狂人李嘉公告內地娶妻 曾戀俄妹陪度患難
功夫狂人李嘉除夕升呢人夫
李嘉和太太戴住口罩拿住結婚證合照，素顏太太有一雙大眼睛，二人穿上牛仔便服往領證，在李嘉社交網時有分享拍拖甜蜜時刻，李嘉未有透露太太背景﹗宣布喜訊後獲不少網民送上祝福﹗現年39歲李嘉，六歲開始習武，99年加入無綫動作特技演員訓練班，畢業後擔任龍虎武師，拍過不少劇集包括《城寨英雄》、《大帥哥》、《飛虎》、《包青天再起風雲》、《失億廿四小時》等，被封為「功夫狂人」之稱。
李嘉多戀事 前度是俄妹
李嘉前度是俄妹，於18年在內地火車上邂逅，一拍即合發展異地戀，女方其後發現腦部有腫瘤要做手術，有指李嘉不但孭起醫藥費，又承諾女方手術成功後娶人過門﹗不過翌年李嘉被影到在東京與另一女子旅行，被傳媒查詢後原來與俄妹女友已分手﹗
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李嘉自細開始習武，佢喺台慶劇《大帥哥》飾演張衛健好兄弟「冬來」一角成功入屋，之不過眾所周知大台人工低藝人收入有限，為咗生活好多時都要兼職或自己開舖增加收入。李嘉都唔例外，佢除咗開店、拳館，原來仲兼職做埋保鑣，年前被發現喺機場為韓星崔始源護駕開路，不過李嘉直言做保鑣時非必要唔會用武力！
李嘉為崔始源做「明星保鑣」
唔講唔知，原來李嘉一直有做藝人以外的工作，包括保鑣及曾做過輔警，而佢亦曾經為荷里活巨星做保鑣。雖然功夫了得，但李嘉就表示：「盡可能不使用武力去解決問題，懂得臨場應對較為重要。」而早前崔始源來港，大會安排保鑣開路，李嘉被發現係保鑣之一！佢事後接受訪問表示早在十多年前做輔警時已跟這間保鑣公司合作，後來成為藝人也有客串做保鑣，只是大家不察覺而已。
崔始源在機場現身前後不過15分鐘，到底做保鑣薪酬有幾多？李嘉拒絕透露，但直言隨時好搵過做藝員。據知，做明星保鑣的酬勞以時薪計算，但時薪最少也有一千元，而每次出動的最底要求為4小時，即係話李嘉當日為崔始源做保鑣約賺4千元，又真係好吸引。
直至2010年，李嘉喺《巾幗梟雄之義海豪情》飾演日本人黑木少佐，李嘉終於有屬於自己嘅角色名！由於李嘉飾演一個日本軍人，有日文對白，當時更獲網民讚佢發音標準，可惜該角色早死，未能令佢有所發揮！
而直至近年嘅《城寨英雄》，李嘉飾演一位城寨惡霸馮夏滿，成功令大家對佢嘅印象再次加深！皆因劇中佢侵犯林穎彤飾演嘅鑫鑫，將猥瑣賤格演得入木三分，網民除大讚演技了得之外，拳拳到肉嘅真功夫更係打得出色！
李嘉憑表情交到戲
在《大帥哥》除咗主角張衛健好搶鏡外，飾演冬來嘅李嘉雖然極少對白，但就有好多觀眾激讚佢單靠表情已交到戲！
身型粗獷嘅李嘉喺劇中不但扮演一個唔多出聲嘅營長，加上可能要扮一個為人內斂嘅人，所以佢喺劇集對白唔多，但勝在怕醜表情交足戲，表現出單純天真嘅性格，其演出再次令人眼前一亮！
感激張衞健一路扶持及鼓勵
李嘉曾在訪談節目中透露，是張衞健的忠實粉絲：「我見到佢（張衛健）第一刻係嗰種粉絲見到偶像嘅興奮，又唔敢過去，又好想過去攬住佢嘅感覺，最後我都錫咗佢個頭一啖！」完全係個小粉絲嘅行為，非常可愛！
雖然係個小粉絲，但提到張衛健，李嘉就以前輩及大哥尊稱，非常有禮。同時，佢表示自己好欣賞對方會用心思鑽研劇本及帶動對手，亦認為對方好專業及好照顧台前幕後工作人員嘅情緒，皆因張衛健會嘗試營造一個開心嘅工作環境俾大家，例如喺廠設小食部免費供應小食及生果！李嘉喺訪問中，亦不忙感謝張衛健喺拍劇嘅時間及於佛山時，大家互相扶持同鼓勵，令大家好似一家人！同時，李嘉更直呼有幸同張衛健合作拍劇：「我好幸福啊！」。
俄羅斯女友患腦瘤 「功夫狂人」李嘉接拍多部微電影為幫補醫藥費
「功夫狂人」李嘉18年返內地工作時，喺火車上邂逅俄羅斯女友Yana Kobza，二人好快就發展異地戀，李嘉間唔中都會飛去當地搵女友。拍拖半年嘅李嘉最近飛到去女朋友家鄉見家長，一齊玩煮飯仔又玩射擊，睇落非常開心。
李嘉仲同女友家人自拍，相信喺TVB劇都未見過佢溫柔一面，呢張真係顯得好融洽啊！
甜蜜背後，原來都有苦澀故事。女友不幸發現腦部有腫瘤，並要做手術。李嘉表示女友接受緊治療，依家唔知腫瘤係良性定惡性。好可惜係劇集《大帥哥》就快出街，宣傳期同做手術嘅日子撞晒，李嘉話一有時間就會飛過去。