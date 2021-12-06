TVB《勁歌金曲頒獎典禮》傳改明年4月舉行 硬撼Viu《Chill Club》年度頒獎禮

TVB由1983年首屆《勁歌金曲頒獎典禮》（前名為《十大勁歌金曲頒獎典禮》）開始，除了2015年那屆在同年12月舉行外，其他37屆頒獎典禮都被安排在翌年1月舉行，但今屆《勁歌金曲頒獎典禮2021》，有消息指將會改為在明年4月舉行，有機會與ViuTV第2屆舉行的樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介》同日對撼！

文：東方新地｜圖：TVB《勁歌金曲頒獎典禮2020》截圖、TVB娛樂新聞台截圖、[email protected]、ViuTV《Chill Club推介榜年度推介20/21》截圖、[email protected] (official)、新傳媒照片庫