勁騎26｜[email protected]遇上火辣素人女騎士 完美迷人曲線IG曝光
[email protected]擔正主持全新節目《勁騎26》日前正式播出，顧名思義節目圍繞電單車，邀請到圈內、圈外鐵騎士講車經。如此男人味重的節目，當然Alton會為大家謀福利邀請女嘉賓，預告中一名不肯露面的素人女騎士成為焦點，身材起伏有致，俯身馳聘時與座駕融合成完美流線形。
素人女騎士起底 IG：alice.is.riding
這位素人女騎士IG名為「alice.is.riding」，自稱愛麗絲，節目預告中一句「尋求無悔真出車，路漫長也畀油」成為焦點，事關她十足「又要威又要戴頭盔」，全程沒有脫盔露面。不過自節目播出後，她貼出一張正面「無碼流出」照，又曾post過全身露面照，不過始終沒有正面大頭照，神秘感依然高企。
網民道路上遇芳蹤：原來係你
能夠現身如此男人味重的節目，除了女電單手在香港是「稀有物種」外，這位女騎士身材養眼，貼身戰衣加上有操練的身形留住男士眼球，有網民曾於道路上見過她芳蹤，留言說：「原來嗰日係師姐你嚟！」
火辣女騎士動靜皆宜 彈琴一樣耍家
神秘感加上好身材，再加上電單車對很多男士來說已經加滿分，原來女騎士動靜皆宜，彈琴一樣掂，更有在IG拍片露兩手，身穿白色貼身上衣，毫不吝嗇自己的技術與身材。
撰文：東方新地圖片來源：ViuTV截圖、[email protected]