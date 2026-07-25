動漫節可愛女生示範「反智轉身」高顏值畫面瘋傳 原來係女團成員！
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動漫節有不少有趣事情發生，全場焦點竟落在一位可愛女生身上！ 網上瘋傳可愛女生示範「反智轉身」，唯美畫面掀起宅男熱議！
可愛女生動漫節親自示範「反智轉身」
香港動漫電玩節於香港會議展覽中心開鑼，展期將會橫跨至下周二。會場內除了琳瑯滿目模型與周邊商品，最受矚目焦點竟然落在一位參觀者身上。網上目前瘋傳一段影片，畫面中女生在展區外圍以極度流暢姿態，親自演繹被譽為每年首位入場者必備絕技「反智轉身」。只見她完美復刻整個旋轉動作，有關影片隨即被大量轉發至各大網絡社群。
GND@Vicky原來係女團成員！
針對這條熱爆網絡短片，這位剛大學畢業女孩Vicky其實絕非泛泛之輩，來自香港女團GND（Girl Next Door），擁有日系高顏值外表，IG擁有6.2萬位粉絲。她平時以韓國天團BLACKPINK成員Jennie為奮鬥目標，本身已精通Hip-Hop與Rap技巧。她在鏡頭前展露那種略帶笨拙卻又充滿陽光氣息狀態，充分詮釋其黃色代表色所象徵活力。她憑藉街舞底子與親和力，在會場外圍將這套肢體動作流暢地展示於大眾眼前。
「反智轉身」由來 源於2007年遺失票尾
提起這招牌動作淵源，必須追溯至2007年一宗經典衝突事件。當年連續三年排頭位並且網名為「豪傑公子」莫姓動漫迷，原本打算以極具個人風格施丹轉身風騷入場。無奈當時因為不慎遺失票尾而遭到保安無情驅趕，事後他接受傳媒訪問時氣憤難平，強調自己絕對有權入場。他當時向記者拋出一句「不能屈服在這種反智行為之下」，自此該動作便被網民賜名為「反智轉身」，並演變成往後每屆首位入場人士必定模仿儀式。
網民激讚超越原版：靚女做乜嘢都係靚
影片曝光後隨即在各大社交平台引發海量討論，大批群眾對這位偶像放下身段舉動感到驚喜。不少人留言大讚「靚女做乜嘢都係靚」、「可愛版的反智轉身」、「歷代最強」。
圖片來源：IG@victionarie資料或影片來源：原文刊於新假期