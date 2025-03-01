英皇電影城北京三里屯旗艦店盛大開幕四大影帝同框撐場

英皇影院集團於北京三里屯的英皇電影城旗艦店今天盛大開幕，主禮嘉賓陣容鼎盛：英皇集團主席楊受成博士邀得中影集團董事長傅若清作為特邀嘉賓出席；三大導演張藝謀、馮小剛、管虎，四大影帝成龍、葛優、張國立、謝霆鋒，影后劉雅瑟、與英皇娛樂營運總裁霍汶希、太古地產零售業務董事韓置及一眾太古集團高層 ，一同見證英皇電影城在北京佈局的第二家門店正式開張。