英皇電影城北京三里屯旗艦店盛大開幕四大影帝同框撐場
內地三大導演張藝謀馮小剛管虎現身
英皇影院集團早於 2019 年進駐北京，在長安街核心地段開設英皇電影城英皇集團中心店；今次在北京開設第二家電影城，讓品牌成功在京城形成「雙店」的連鎖效應。為隆重其事，英皇集團主席楊受成博士與謝霆鋒特別為醒獅點睛，寓意電影城生意蒸蒸日上。楊受成博士表示：「對中國內地電影市場十分有信心，三里屯店於去年年底已試業，生意十分理想，多次榮登北京市單日票房排名第一。
影帝影后名導演激罕同框撐場
今次安排盛大開幕禮，獲重量級嘉賓到場支持，包括中影集團董事長傅若清作為特邀嘉賓；三大名導，又有影帝影后及金牌經理人，尤其是我老友國際巨星成龍特意從美國飛來給我予我一個驚喜，令我十分感動。」楊受成更笑言，能夠邀得幾位內地享負盛名的大老闆大導演到場， 連本來想為啟德演唱會專心練歌的霆鋒都二話不說立即過來。
霆鋒點睛後，留台與 Mani 及劉雅瑟一同分享對英皇電影城的看法。霆鋒表示，這些年來都一直專注電影發展，由《線人》到《怒火·重案》，以至《海關戰線》，自己都想發掘電影的不同可能性；而電影城就是協助他達成夢想的地方。
Mani 在社交平台分享的小片段受網民熱捧，成為了流量密碼，連老闆和霆鋒都笑問其是否想轉行投身電影界，自編自導自演。Mani 即場向叫老闆投資自己執導的首部電影及贊助她所有英皇演員費用，她可以安排電影由英皇電影城獨家播放，並謂會安排很多親朋好友安排包場觀影會。
劉雅瑟首次以影后身份參加英皇電影城開幕禮，感受至深，分享道： 「身為演員，覺得電影城就像家一樣親切。雖然自己這些年都在內地拍戲，但對香港始終情有獨鍾。聽說自己有份拍攝的《太陽星辰》備受香港觀眾歡迎，自己都覺得好開心，希望自己可以拍攝更多港味作品。」
英皇電影城北京三里屯旗艦店 觀影高規格
英皇電影城三里屯旗艦店擁有三里屯核心商圈內唯一 IMAX 激光影廳， 採用新一代 IMAX 4K 激光放映系統，同時影城擁有雙杜比全景聲影廳，今年內影城更會升級為全新杜比視界和杜比全景聲解決方案，成為中國內地首家採用全新「杜比視界+杜比全景聲」相結合的解決方案的院線，通過卓越畫質與沈浸式音頻強強結合，讓觀眾沉醉於影院體驗內。影城佔地面積 6076 平方米，7 個獨立影廳，可容納 1001 位客人舒適觀影。此外，影城還匠心打造全新餐飲品牌 CINEBITES，為廣大影迷提供多種美食選擇：特別定制源於意大利風味的意式肉醬熱狗、牛肉芝士熱狗，比利時薯條等，同時再佐以多種品類咖啡、果茶、精釀啤酒等豐富飲品，讓觀眾足不出「城」就能享受到影音與味蕾的雙重美妙體驗。