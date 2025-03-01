英皇電影城北京三里屯旗艦店盛大開幕四大影帝同框撐場

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英皇影院集團於北京三里屯的英皇電影城旗艦店今天盛大開幕，主禮嘉賓陣容鼎盛：英皇集團主席楊受成博士邀得中影集團董事長傅若清作為特邀嘉賓出席；三大導演張藝謀、馮小剛、管虎，四大影帝成龍、葛優、張國立、謝霆鋒，影后劉雅瑟、與英皇娛樂營運總裁霍汶希、太古地產零售業務董事韓置及一眾太古集團高層 ，一同見證英皇電影城在北京佈局的第二家門店正式開張。

內地三大導演張藝謀馮小剛管虎現身

英皇影院集團早於 2019 年進駐北京，在長安街核心地段開設英皇電影城英皇集團中心店；今次在北京開設第二家電影城，讓品牌成功在京城形成「雙店」的連鎖效應。為隆重其事，英皇集團主席楊受成博士與謝霆鋒特別為醒獅點睛，寓意電影城生意蒸蒸日上。楊受成博士表示：「對中國內地電影市場十分有信心，三里屯店於去年年底已試業，生意十分理想，多次榮登北京市單日票房排名第一。

北京 英皇電影城 三里屯 旗艦店 名導張藝謀（中）與楊受成博士（左）及Mani（右）一同合照。（圖片來源：有關機構）
名導張藝謀（中）與楊受成博士（左）及Mani（右）一同合照。（圖片來源：有關機構）
北京 英皇電影城 三里屯 旗艦店 開幕禮陣容罕見鼎盛，名人雲集，英皇集團主席楊受成博士（右五）、中影集團董事長傅若清（左六）連同三位享負盛名的大導演張藝謀（左四）、馮小剛（右四）、管虎（右一）、四大影帝成龍（左五）、葛優（右二）、張國立（右三）、謝霆鋒（左三），影后劉雅瑟（左二）、與英皇娛樂營運總裁霍汶希（左一）出席。（圖片來源：有關機構）
開幕禮陣容罕見鼎盛，名人雲集，英皇集團主席楊受成博士（右五）、中影集團董事長傅若清（左六）連同三位享負盛名的大導演張藝謀（左四）、馮小剛（右四）、管虎（右一）、四大影帝成龍（左五）、葛優（右二）、張國立（右三）、謝霆鋒（左三），影后劉雅瑟（左二）、與英皇娛樂營運總裁霍汶希（左一）出席。（圖片來源：有關機構）

影帝影后名導演激罕同框撐場

今次安排盛大開幕禮，獲重量級嘉賓到場支持，包括中影集團董事長傅若清作為特邀嘉賓；三大名導，又有影帝影后及金牌經理人，尤其是我老友國際巨星成龍特意從美國飛來給我予我一個驚喜，令我十分感動。」楊受成更笑言，能夠邀得幾位內地享負盛名的大老闆大導演到場， 連本來想為啟德演唱會專心練歌的霆鋒都二話不說立即過來。

霆鋒點睛後，留台與 Mani 及劉雅瑟一同分享對英皇電影城的看法。霆鋒表示，這些年來都一直專注電影發展，由《線人》到《怒火·重案》，以至《海關戰線》，自己都想發掘電影的不同可能性；而電影城就是協助他達成夢想的地方。

Mani 在社交平台分享的小片段受網民熱捧，成為了流量密碼，連老闆和霆鋒都笑問其是否想轉行投身電影界，自編自導自演。Mani 即場向叫老闆投資自己執導的首部電影及贊助她所有英皇演員費用，她可以安排電影由英皇電影城獨家播放，並謂會安排很多親朋好友安排包場觀影會。

劉雅瑟首次以影后身份參加英皇電影城開幕禮，感受至深，分享道： 「身為演員，覺得電影城就像家一樣親切。雖然自己這些年都在內地拍戲，但對香港始終情有獨鍾。聽說自己有份拍攝的《太陽星辰》備受香港觀眾歡迎，自己都覺得好開心，希望自己可以拍攝更多港味作品。」

英皇電影城北京三里屯旗艦店 觀影高規格

英皇電影城三里屯旗艦店擁有三里屯核心商圈內唯一 IMAX 激光影廳， 採用新一代 IMAX 4K 激光放映系統，同時影城擁有雙杜比全景聲影廳，今年內影城更會升級為全新杜比視界和杜比全景聲解決方案，成為中國內地首家採用全新「杜比視界+杜比全景聲」相結合的解決方案的院線，通過卓越畫質與沈浸式音頻強強結合，讓觀眾沉醉於影院體驗內。影城佔地面積 6076 平方米，7 個獨立影廳，可容納 1001 位客人舒適觀影。此外，影城還匠心打造全新餐飲品牌 CINEBITES，為廣大影迷提供多種美食選擇：特別定制源於意大利風味的意式肉醬熱狗、牛肉芝士熱狗，比利時薯條等，同時再佐以多種品類咖啡、果茶、精釀啤酒等豐富飲品，讓觀眾足不出「城」就能享受到影音與味蕾的雙重美妙體驗。

北京 英皇電影城 三里屯 旗艦店 忙於準備演唱會的霆鋒，特意與楊博士到北京參與電影城開幕點睛儀式，寓意電影城生意蒸蒸日上。（圖片來源：有關機構）
忙於準備演唱會的霆鋒，特意與楊博士到北京參與電影城開幕點睛儀式，寓意電影城生意蒸蒸日上。（圖片來源：有關機構）
北京 英皇電影城 三里屯 旗艦店 金牌經紀人Mani在社交平台分享的小片段受網民熱捧，成為了流量密碼，Mani更笑言要老闆投資自己執導的首部電影。（圖片來源：有關機構）
金牌經紀人Mani在社交平台分享的小片段受網民熱捧，成為了流量密碼，Mani更笑言要老闆投資自己執導的首部電影。（圖片來源：有關機構）
北京 英皇電影城 三里屯 旗艦店 除有重量級嘉賓到場，作為楊博士（右二）好友成龍（左二）更遠道從美國飛到北京參與，非常驚喜！（圖片來源：有關機構）
除有重量級嘉賓到場，作為楊博士（右二）好友成龍（左二）更遠道從美國飛到北京參與，非常驚喜！（圖片來源：有關機構）
北京 英皇電影城 三里屯 旗艦店 劉雅瑟首次以影后身份參加英皇電影城開幕禮，聽說自己有份拍攝的《太陽星辰》備受香港觀眾歡迎，希望自己可以拍攝更多港味作品。（圖片來源：有關機構）
劉雅瑟首次以影后身份參加英皇電影城開幕禮，聽說自己有份拍攝的《太陽星辰》備受香港觀眾歡迎，希望自己可以拍攝更多港味作品。（圖片來源：有關機構）
北京 英皇電影城 三里屯 旗艦店 忙於準備演唱會的霆鋒，特意與楊博士到北京參與電影城開幕點睛儀式，寓意電影城生意蒸蒸日上。（圖片來源：有關機構）
忙於準備演唱會的霆鋒，特意與楊博士到北京參與電影城開幕點睛儀式，寓意電影城生意蒸蒸日上。（圖片來源：有關機構）
北京 英皇電影城 三里屯 旗艦店 楊博士表示對中國內地電影市場十分有信心，英皇電影城北京三里屯太古里旗艦店自去年年底試業以來，生意理想，多次榮登北京市單日票房排名第一。（圖片來源：有關機構）
楊博士表示對中國內地電影市場十分有信心，英皇電影城北京三里屯太古里旗艦店自去年年底試業以來，生意理想，多次榮登北京市單日票房排名第一。（圖片來源：有關機構）

圖片來源：有關機構資料或影片來源：原文刊於新假期

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