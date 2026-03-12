東張西望｜多人運動噪音變擾民惡夢!! 朝九晚十無間斷 官方回應惹眾怒
油塘居民遭14小時噪音轟炸
觀眾林小姐向《東張西望》主持廖倬竩表示，她在油塘公屋中層單位居住超過8年，環境一向寧靜，但自去年12月開始出現匹克球噪音問題並持續至今，令人非常煩躁。她曾嘗試關窗但情況並無改善，更向房署反映並提供相關影片，惟未獲處理。最誇張的是1月4日當天，打波時間由早上7時30分持續至晚上10時，一日打足14小時，令居民完全無法忍受。林小姐指出，場地本來是免費給居民使用，但疑似有教練霸佔場地進行商業活動，學員需下載應用程式申請入群組，6人訓練兩小時收費300元。
奧運站私人屋苑居民感覺遭「行刑」
另一事主住在奧運站附近的私人屋苑30多樓，樓下私人會所在今年1月中將原本4個網球場改成8個匹克球場。自此每日朝九晚十遭受不間斷噪音滋擾，事主形容感覺遭受「行刑」，用手機測試噪音約達70分貝。居民投訴後，球場中間加了草皮做間隔嘗試吸音，場地亦提供有墊的球拍以降低聲音，但專家認為幫助不大。拍攝當日所見，只有《東張西望》工作人員使用有墊球拍，其他人幾乎都是自備球拍。同一屋苑32樓居民Andrew表示，他因這裡清靜而搬來居住7年，不料網球場改匹克球後，夜晚和假期都要遭受噪音滋擾。
專家解釋匹克球噪音超過80分貝
香港中文大學物理系首席講師湯兆昇博士向《東張西望》主持廖倬竩解釋，將網球和匹克球分別利用儀器測試，匹克球超過80分貝，網球70多分貝，數字相差不遠但匹克球明顯更嘈吵。鴨脷洲居民李生住在公屋超過20年，屋企對面本來是停車場，但被房署賣出後租給匹克球公司，開始出現噪音問題。他向管理公司投訴，獲回覆已收到許多人投訴，甚至有人報警，但環保署回覆指球場在法定時間內運作，打波不受規管。大律師陸偉雄表示，匹克球形成的噪音適用於香港的噪音管制條例，屬於「進行任何遊戲或消遣活動」類別。
官方回應指聲浪屬可接受水平
《東張西望》向環保署和私人會所查詢，雙方回覆都表示「已派職員到投訴人住所進行量度及評估，顯示未有超逾噪音上限，已聯絡場地負責人採取合適措施」。會所表示會在球場周圍安裝隔音屏障，安裝監測設備追蹤噪音水平，以及限制營運時間等。房署則表示「接獲投訴後到場了解，聲浪屬於可接受水平，提醒場地嚴禁進行未經批准的商業活動，會密切留意場地使用情況」。匹克球帶來的噪音問題在外國早有先例，加拿大有地方規定禁止在社區打波，建議遠離民居建設球場，新加坡一年內接獲超過700宗投訴，相關部門採取措施限制球場使用時間。
網民狠批政府應立法管制
網民對匹克球噪音問題反應激烈，紛紛留言表達不滿。有網民表示「教授講得啱，匹克球真係好嘈，唔好話球場，而家求其一幅地都有人打，由朝打到晚煩到嘔，呢啲政府應該管制只可室內玩啦」。另有網民指出「我淨係喺電視度聽一陣都覺得頭痛，呢啲咁擾民嘅運動唔應該放任喺民居附近。支持政府立法管制」。有網民分享親身經歷「樓下試過一排有人打，真係好滋擾，好多人投訴後，管理公司禁止租場打匹克球」。亦有網民批評環保署「環保署廢！聲浪可接受水平？梗係啦，佢哋都唔喺度住」。