區明妙冰島與外籍猛男浸溫泉 當眾用「呢樣嘢」擦臉 心口紅撲撲引關注

24歲「御用學生妹」區明妙近日遠赴冰島旅遊，在社交平台分享浸溫泉短片時意外引起網民熱議！這位童顏女星身穿純白色比堅尼，與外籍猛男共浸藍色溫泉池，更當眾做出一個令人意想不到的舉動，瞬間被網民讚爆「可愛到犯規」。片中她以「男友視角」拍攝手法，展現少女感滿滿的一面，但最令人心動的一幕，竟然是她用溫泉泡沫當面膜的調皮舉動！