區明妙冰島與外籍猛男浸溫泉 當眾用「呢樣嘢」擦臉 心口紅撲撲引關注
廣告
24歲「御用學生妹」區明妙近日遠赴冰島旅遊，在社交平台分享浸溫泉短片時意外引起網民熱議！這位童顏女星身穿純白色比堅尼，與外籍猛男共浸藍色溫泉池，更當眾做出一個令人意想不到的舉動，瞬間被網民讚爆「可愛到犯規」。片中她以「男友視角」拍攝手法，展現少女感滿滿的一面，但最令人心動的一幕，竟然是她用溫泉泡沫當面膜的調皮舉動！
區明妙冰島溫泉「男友視角」甜爆網民
區明妙在Instagram分享的短片全程以「男友視角」拍攝，只見她身處冒著熱氣的藍色溫泉中，四周圍繞著壯麗的冰島雪景。這位有「御用學生妹」之稱的女星穿上純白色比堅尼，興奮地帶著鏡頭到處遊走，又自然地啜飲冰藍色飲品，舉手投足間充滿少女感。畫面唯美得如同看緊青春電影，溫泉的熱氣配搭冰島的雪景，營造出夢幻般的視覺效果，令網民大讚她識嘆世界。
當眾用泡沫敷面膜調皮指數爆燈
片中最令網民心動的一幕，莫過於區明妙調皮地將溫泉泡沫點在鼻尖與臉頰上，即席當作天然面膜使用！她對著鏡頭展現俏皮一面，完全不介意與外籍猛男共浴時做出如此可愛舉動。這個突如其來的護膚動作令網民直呼「真係可愛到犯規」，紛紛表示雖然有霧氣遮擋，但她出眾的五官與甜美氛圍依舊搶鏡。有網民更笑言「邊度嚟嘅面霜」，對她的天真爛漫表現大感驚喜。
網民狂讚cute爆童顏依舊無敵
區明妙因經常飾演劇中「學生妹」角色而有「御用學生妹」之稱，她憑著多年不變的童顏和可愛外表深受網民喜愛。今次冰島溫泉之旅再次展現她的少女魅力，網民紛紛留言讚她「cute爆」，更有人表示「泡沫沾臉呢下真係可愛到犯規」。繼早前著真理褲食pizza大曬白滑長腿後，這次她又再派福利，在冰天雪地中展現性感與可愛並存的一面，證明24歲的她依然保持著學生妹的青春活力。
冰島奢華之旅盡顯識嘆本色
從短片可見，區明妙這次冰島之旅相當豪華，不但入住高級溫泉度假村，更品嘗當地特色飲品和享受日落美景。她在片中展現出識嘆的一面，無論是欣賞壯麗雪景還是享受溫泉浴，都顯得相當寫意自在。網民對她的旅遊品味大讚不已，更有人羨慕她能夠在如此夢幻的環境中度假，紛紛表示「風景真係一流」，對她的生活質素表示欣賞。
圖片來源：IG@miumiu__au資料或影片來源：原文刊於新假期