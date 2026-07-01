宅男女神區明妙沖繩拍寫真派福利 書中暗藏「秘密武器」粉絲瘋搶

區明妙（MiuMiu）讓粉絲苦等兩年，終於兌現承諾推出第二本個人寫真集《明》，團隊更遠赴日本沖繩取景拍攝。不過拍攝期間竟遭遇六月暴風雨突襲，原定陽光海灘計畫險些泡湯，而她為粉絲準備的「秘密武器」更令預購反應出乎意料地熱烈。