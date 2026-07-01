宅男女神區明妙沖繩拍寫真派福利 書中暗藏「秘密武器」粉絲瘋搶
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區明妙（MiuMiu）讓粉絲苦等兩年，終於兌現承諾推出第二本個人寫真集《明》，團隊更遠赴日本沖繩取景拍攝。不過拍攝期間竟遭遇六月暴風雨突襲，原定陽光海灘計畫險些泡湯，而她為粉絲準備的「秘密武器」更令預購反應出乎意料地熱烈。
區明妙團隊沖繩遇暴風雨險毀拍攝計劃
區明妙今次寫真集《明》特別選址她最愛的沖繩進行拍攝，由專業攝影師Lazy掌鏡。團隊原本構想藍天白雲配陽光海灘的夢幻場景，豈料六月天氣突變，暴風雨毫無預警地來襲，令整個拍攝計劃面臨嚴峻考驗。MiuMiu憶述：「我哋本來想像中嘅沖繩係藍天白雲、陽光與海灘，點知六月遇上暴風雨！幸好最後都順利解決，進度良好。出到嚟嘅作品大家都好滿意，克服咗呢個小難關，反而更加有挑戰性同成功感！」最終團隊成功克服天氣障礙，完成所有拍攝工作。
MiuMiu坦言籌備過程比任何人都焦急
區明妙曾承諾粉絲每年推出一本寫真集，但因籌備過程遇上重重障礙，未能於去年如期面世。她坦言當時比任何人都要焦急和著緊，幸好今年獲得專業團隊支援。MiuMiu表示：「今次每件事都有開會商量點樣做，比上次有舖排、有backup！而且每樣嘢都有加入自己嘅idea同元素。」她更親自為書名操刀，《明》取自她名字中的「明」字，英文名《Bright》則參考日文「Akarui」（明亮、開朗）之意，寄語自己25歲的人生可以閃閃發光。
寫真集兩年磨一劍背後藏手繪小手帳驚喜
這本寫真集不僅收錄唯美照片，更承載著MiuMiu的設計夢想。書中特別內嵌了一份由她第一次嘗試親筆設計、手繪及撰寫的小手帳，作為送給粉絲的「秘密武器」。MiuMiu透露：「出寫真集一直係我嘅夢想。今年出到真係好開心，希望以後可以每年都出，當作大家陪伴我成長同青春嘅紀錄。」寫真集目前已開放預購，她亦承諾將出席書展及動漫展，親自為粉絲簽名及合照。
網民大讚誠意滿分紛紛搶先預購
寫真集預購消息一出，隨即引起網民熱烈討論。不少粉絲留言表示「等咗兩年終於等到」，亦有人對MiuMiu親手設計手帳的誠意大為感動，稱讚「唔止係寫真集咁簡單，係有溫度嘅作品」。預購反應相當熱烈，令MiuMiu本人亦感動不已，更有網民表示已鎖定書展日期準備到場支持，期待與偶像面對面互動。
圖片來源：《明》、IG@miumiu__au資料或影片來源：原文刊於新假期