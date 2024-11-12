區明妙《黑色月光》宣傳冇影 公布推首本散文寫真集靚相曝光獲讚撞樣1韓星
《黑色月光》區明妙演年輕黃翠如慘被姦
現年23歲的區明妙（Miumiu）入行以來經常在不同劇集演出角色嘅年輕版，令她有「御用學生妹」的稱號。今次在《黑色月光》中區明妙再次飾演妹妹角色，做三妹余曦晨（黃翠如飾）的年輕版，雖然戲份不多，但有被蔣基俊助手鄺永源侵犯的場面，亦十分搶鏡，她接受訪問時表示希望將來可以有突破，不用再做被害者，而是做一些保護人的角色。
推首本散文寫真集
劇中戲份甚少的區明妙，近日未有現身《黑色月光》宣傳，但就效法同樣是TVB童星出身的冼迪琦，推出首本個人寫真散文集《日月少女》，書名將其名字中的「明」拆開，變成「日」及「月」，她在IG公布：
《日月少女》正式開始接受預售 .ᐟ.ᐟ
好緊張啊～係我人生第一本個人寫真散文集
希望大家多多支持⸝⸝⸝♡︎
今次呢本真係誠意滿滿嘅心機之作
專登去咗台北取景！啲相全部都係精挑細選的( ܸ ⩌⩊⩌ ܸ )
好多謝出版社搵我同埋願意相信我～
鼓勵我首次嘗試寫散文꜀(^. .^꜀ )꜆੭
將我一啲日常、個人經歷、感想、同埋想同大家講嘅嘢用文字嘅方式表達出嚟～
希望可以透過照片同文字俾到溫暖同埋正能量大家～
台北取景靚相率先睇
區明妙透露今次寫真散文集是在台北取景，翻看她的IG，可以發現她早前曾曬出在台北影的靚相，當時已獲網民大讚她撞樣韓星洪恩採。當日區明妙的造型包括有校服、小背心和短裙等，有不少相片都是用男友視角所拍，相信正是今次拍攝寫真集時的花絮照。網民對於區明妙推出寫真散文集紛紛表示支持，區明妙的好友兼應屆港姐冠軍倪樂琳大讚「太好看」，「聲夢」歌手文凱婷亦有留言讚靚。
區明妙溫泉之旅 零下5度冬季遊富士山浸浴睇日出
今年1月，區明妙亦在IG上分享了一組靚相。當日她去到富士山，享受溫泉之旅，當然不會錯過拍攝靚相的機會。她拍了多張性感的浴照，充滿著美感。網友不僅稱讚區明妙的美貌和好身材，仲有人留言大讚「腳板好靚」！網民仲想知道是哪位攝影師有如此出色的技術，並且有幸能和區明妙一起旅行！
「御用學生妹」區明妙童星出身 越大越性感
有「御用學生妹」稱號的區明妙在2016年播映的劇集《 一屋老友記 》飾演滕麗名的少女版角色，以16歲的「高齡童星」身份出道，過往在無綫不少劇集都是飾演學生妹角色，例如《親親我好媽》、《青春不要臉》及《下流上車族》等，乖乖女形象深入民心。不過區明妙就越大越性感，近日經常上傳性感照大曬洶湧澎湃的上圍，令網民都紛紛留言大讚：「鬼影變幻球」、「時大時細。夾到盡」、「原來你咁好身材架，禾稈冚珍珠喎」、「sexy 睇到流鼻血」。
區明妙放棄赴韓發展留港拍劇
區明妙現時屬邵氏旗下藝人，13歲開始接觸戲劇，當年曾是家燕藝術學校旗下女團HoneyBees成員之一，至16年正式出道拍無綫劇，17年曾獲韓國娛樂公司邀請前往當地做練習生，不過當時的區明妙就覺得自己仲未完成學業，加上韓國娛樂圈競爭太激烈，她深感自己鍾意演戲多過唱歌，所以最終選擇留香港發展。
區明妙本性是乖乖女 銘記父親遺言
區明妙13歲時父親便離世，令她年紀輕輕就要學識獨立，堅強面對難關，就算當年首次去電視城拍攝，都是單拖上陣。她表示一直銘記父親遺言，指由當童星起加入演藝圈，父親在生時一直支持她追夢，同時提醒她在演藝圈生存並不容易，勉勵她「一旦決定了便要堅持，不要放棄」！