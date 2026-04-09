正義女神｜區明妙淋紅油場面成焦點 24歲「御用學生妹」再次缺席劇集宣傳

24歲區明妙今晚在《正義女神》第九集中現身，飾演因母親醫療事故離世而憤怒的少女梁安娜，向律師邱光正淋紅油的激烈場面引起觀眾熱議。然而這位被封為「御用學生妹」的邵氏藝人，再次缺席劇集宣傳活動，令網民關注其處境。