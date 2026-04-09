正義女神｜區明妙淋紅油場面成焦點 24歲「御用學生妹」再次缺席劇集宣傳
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24歲區明妙今晚在《正義女神》第九集中現身，飾演因母親醫療事故離世而憤怒的少女梁安娜，向律師邱光正淋紅油的激烈場面引起觀眾熱議。然而這位被封為「御用學生妹」的邵氏藝人，再次缺席劇集宣傳活動，令網民關注其處境。
區明妙《正義女神》淋紅油場面成焦點
在今晚播出的《正義女神》第九集中，區明妙飾演的梁安娜因不滿醫護疏忽導致母親喪命，憤而向律師邱光正淋紅油。劇情講述邱光正作為原告律師處理醫療事故案件，最終醫生被判無罪，死者女兒梁安娜不服結果而作出激烈行為。其後邱光正發現案件有貓膩，揭發上司在本案中做了手腳，背後牽涉更多利益關係。法官在法庭上對梁安娜的一番教誨，道出「公義有時會遲到，但一定不會缺席」的深刻訊息。
區明妙再次缺席劇集宣傳活動
區明妙再一次缺席劇集宣傳活動，上一次是《黑色月光》飾演少女黃翠如時同樣沒有獲邀出席宣傳。外界懷疑因為她是邵氏藝人合約，屬於不同體系而被冷處理。早前區明妙換新髮型並重濾鏡自拍，在限時動態被粉絲查詢會否現身劇集宣傳時，她表示沒有收到通知。這種情況令人關注不同製作公司藝人在TVB劇集宣傳上的待遇差異。
24歲區明妙演藝路備受關注
現年24歲的區明妙近年因簽約邵氏、接拍不少TVB劇集而入屋，她擁有甜美臉孔，鄰家女孩感十足，穿起校服毫無違和感。因而經常演出學生角色，更被網民封為「御用學生妹」稱號。在《正義女神》中，她飾演的梁安娜不僅是清純校花形象，更是一個背負喪母之痛、性格極端且充滿爆發力的叛逆少女，展現了不同以往的戲路突破。
圖片來源：TVB、IG@miumiu__au資料或影片來源：原文刊於新假期