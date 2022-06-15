十八年後的終極告白2.0｜曹永廉舌戰阮兒超重口味惹反感：編劇係咪飲醉酒？
曹永廉憶妻成狂 打到尹詩沛入醫院
《十八年後的終極告白2.0》劇情中段才加入的曹永廉（即何大勇）一開始人設是好好先生，又是「愛妻號」，對尹詩沛寵愛有加，及後慢慢情緒失控對老婆動粗，去到第12集發現原來佢真係癲嘅！劇情講到曹永廉與尹詩沛其實係假夫妻，其真正老婆是故事初段深夜被譚凱琪與陳山聰撞斃的孕婦。而尹詩沛的真實身份是問米婆，譚凱琪與陳山聰撞斃曹永廉老婆後肇事逃逸，見老婆死得不明不白，所以曹永廉前往問米而認識尹詩沛。剛巧尹詩沛角色又名叫「阿霞」，曹永廉憶妻成狂出錢叫對方做自己老婆，所以尹詩沛個肚都係假嘅。尹發現曹家中「神秘房」唔對路，正想卸下假肚逃走之際撞個正著，曹永廉再次發癲打到佢入醫院。
曹永廉「舌戰」阮兒 衝擊觀眾底線
雖然曹永廉是「反收視保證」，但這兩集卻是焦點角色，打到尹詩沛入醫院外，又無啦啦「舌戰」阮兒，睇到觀眾眼都凸埋。劇情開估之前襲擊譚俊彥的黑衣神秘人就是阮兒，第12集中她打算為深愛的譚凱琪報仇，踩上畫室綁起譚俊彥兼淋火水打算一了百了，正想點火之際曹永廉趕至擊退阮兒。曹永廉之後追到阮兒藏身的廢屋爆門而入，二人纏鬥期間阮兒打算脫去外套逃走，結果只剩內衣被綁起。曹永廉突然獸性大發，拋下一句：「你未試過真正嘅男人！」然後伸脷想舌吻阮兒，不過及後被咬傷先成唔到事，這一幕衝擊觀眾眼球。
劇情差狂灑鹽花 TVB鐵粉頂唔順
有譚俊彥的劇集一定重女，而且狂灑花。《十八年後的終極告白2.0》開播至今而已經鹽花處處，譚凱琪尚「在生」時擔此重任，角色被殺後就改以一眾小花配角頂上，黃子桐飾的雙雙、李芷晴飾演的15歲援交少女、尹詩沛飾的開米婆阿霞，依家又加多個阮兒得返內衣被綁，鹽花幾乎都冇停過。即使想靠鹽花谷收視都要適可而止，好的故事才是王道，盲目落鹽只會招致觀眾反感。
曹永廉再度級嬲
正如曹永廉舌戰阮兒一幕，有網民問：「咁都要塞一幕除衫？」、「頭先伸脷嗰幕係想點？」亦有網民批評劇集越來越重口味，同時批評曹永廉的演技：「其實以往甘草演員一向俾人認為係有演技，但係紅唔到嘅演員, 但係曹永廉開創咗冇演技甘草演員呢個行列，我深深感受到TVB高層為咗塞曹永廉入去下好多功夫」、「呢排大台嘚劇成日鍾意編埋晒啲黑黑暗暗，殺來殺去，負能量嘅劇」、「我淨係知套劇殺來殺去，好暴力，一啲都唔懸疑，一啲都唔好睇」。