8點直樂｜新女嘉賓十冰是誰？ROVER成員亨仔親妹 曾假懷孕整蠱哥哥
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ROVER成員陳鎮亨的親妹妹十冰（本名陳婉欣）以「The Choose Day」第六位女嘉賓身份登場《8點直樂 VIURIETY》，這位25歲浸大傳理系畢業的YouTuber不僅外表甜美，更曾在節目中用「假懷孕」整蠱親哥哥引爆全網熱議，她的真實身份遠比想像中精彩。
十冰首次亮相《8點直樂》尋找理想對象
在《8點直樂 VIURIETY》第27集中，十冰以素人女嘉賓身份參與「The Choose Day」環節，由COLLAR成員Marf和Winka擔任邱比特，協助她尋覓心目中的理想發展對象。節目中十冰透露自己希望找到一位猶如韓星徐仁國般的男生，平日主要從事自媒體工作的她，首次在戀愛配對節目中展露真性情，活潑開朗的性格令現場氣氛相當熱鬧。
十冰回應外界好奇坦言享受創作生活
十冰是香港YouTube頻道「Chill Up」的核心成員，主力拍攝街頭訪問、飲食實測及搞笑短片，更主持飲食節目《冰度食嘢》。她畢業於香港浸會大學傳理系，學生時期曾贏得10萬港元獎學金，獨自遊歷歐洲追極光及體驗高空跳傘。因外表甜美加上招牌腰果眼笑容，她被粉絲封為「全糖系女生」，社交平台上一直有大量粉絲追蹤她的動態。
陳鎮亨29歲生日遭妹妹「假懷孕」整蠱
十冰最為人熟知的事件，莫過於在哥哥陳鎮亨29歲生日時聯同ROVER經理人、隊友及媽媽策劃的「生日大整蠱」。十冰假裝意外懷孕，亨媽更親手用筆在驗孕棒上畫出雙線配合演出，隨後通知陳鎮亨。十冰更進一步向哥哥暗示胎兒「經手人」是隊友王希晉，令整件事的衝擊力推到最高點。陳鎮亨得知後表現異常冷靜，即時發訊息安撫妹妹：「你唔好定義係件錯事先，只係發生咗嘅事，阿哥同你一齊解決，要體諒父母點諗。」
網民激讚兩兄妹感情深厚演技精湛
整蠱片段曝光後隨即在網上引起熱烈討論，大批網民被陳鎮亨的「好哥哥風範」感動，紛紛留言「亨仔真係好暖」、「十冰演技好到以為係真」。亦有網民笑言陳鎮亨事後坦承當時內心極度震驚但強裝冷靜，更開玩笑說「如果經手人是第二個，我真係打佢㗎，因為是希晉才忍住」，令留言區笑聲不斷。隨著十冰今次以女嘉賓身份亮相《8點直樂》，不少網民表示期待她在節目中展現更多真實一面。
資料或影片來源：原文刊於新假期