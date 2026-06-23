8點直樂｜新女嘉賓十冰是誰？ROVER成員亨仔親妹 曾假懷孕整蠱哥哥

ROVER成員陳鎮亨的親妹妹十冰（本名陳婉欣）以「The Choose Day」第六位女嘉賓身份登場《8點直樂 VIURIETY》，這位25歲浸大傳理系畢業的YouTuber不僅外表甜美，更曾在節目中用「假懷孕」整蠱親哥哥引爆全網熱議，她的真實身份遠比想像中精彩。