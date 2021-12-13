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十月初五的月光｜原版萬朱莎華陳曼娜半退休拒再拍TVB劇 曝光2,500呎豪宅

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撰文：東方新地

現年70歲的陳曼娜（Manna姐）曾在2000年的原版《十月初五的月光》中飾演萬朱莎華，成為她的代表作之一，近日新版《十月初五的月光》開播，不少人都會以她和飾演新版萬朱莎華的姚嘉妮作比較，但陳曼娜指自己現在已半退休，不再是TVB演員，直言拒絕再返TVB拍劇！

文：東方新地｜圖：[email protected] Chan、《十月初五的月光》劇照

《十月初五的月光》陳曼娜 曾是TVB「御用闊太」

入行超過50年的陳曼娜曾經是TVB「御用闊太」，經常飾演一些尖酸刻薄的闊太角色，其中在《十月初五的月光》的萬朱莎華一角，更是她的代表作之一，有不少網友都以為TVB相隔21年再拍新版《十月初五的月光》，會再搵陳曼娜來重演這個極有氣勢的角色，但最後這個角色卻由現年43歲的姚嘉妮頂上。

十月初五的月光｜前萬朱莎華陳曼娜自言半退休 拒再拍TVB劇
有不少觀眾都好懷念陳曼娜當年飾演的萬朱莎華，其對白「我萬朱莎華就最講道理嘅！」亦成為劇中經典金句之一。（圖片來源：《十月初五的月光》劇照）
萬朱莎華的口頭禪「我萬朱莎華就最講道理嘅」成為劇中金句之一。（圖片來源：《十月初五的月光》劇照）
新版萬朱莎華由姚嘉妮飾演，被網民指似霸氣女強人多過似闊太。（圖片來源：《十月初五的月光》劇照）

指TVB有大把人才

久未露面的陳曼娜日前現身西九文化區戲曲中心大劇院，欣賞其好友兼資深傳媒人彭美施出品的新編粵劇《呂布情傾貂蟬》的開鑼演出，接受傳媒訪問時，她笑言知道新版的萬朱莎華由姚嘉妮飾演，但尚未有時間欣賞，至於會否考慮再返TVB拍劇，陳曼娜回應指TVB有大把人才，不用她這些老人家來拍。

十月初五的月光｜前萬朱莎華陳曼娜自言半退休 拒再拍TVB劇
即前已過了11月生日月，人緣勁好的陳曼娜仍有不少朋友為她補祝生日。（圖片來源：[email protected] Chan）

早前曾演ViuTV《反起跑線聯盟》

選美出身的陳曼娜曾做過麗的及亞視，自1990年加入無綫，至2012年離巢，之後又做過香港電視，到2015年約滿香港電視後，陳曼娜少有再拍劇，直到去年底她到內地拍攝由梁家樹監製的劇集《家族榮耀》，早前又曾演出ViuTV新劇《反起跑線聯盟》。

有指將於myTV SUPER上架的劇集《家族榮耀》，由梁家樹及陳德修監製，演員除了陳曼娜外，還有港人熟悉的張智霖、羅子溢、郭政鴻、梁靖琪、熊黛林、于洋、艾威等。（圖片來源：Facebook@Manna Chan）
有指將於myTV SUPER上架的劇集《家族榮耀》，由梁家樹及陳德修監製，演員除了陳曼娜外，還有港人熟悉的張智霖、羅子溢、郭政鴻、梁靖琪、熊黛林、于洋、艾威等。（圖片來源：[email protected] Chan）
十月初五的月光｜前萬朱莎華陳曼娜自言半退休 拒再拍TVB劇
在ViuTV新劇《反起跑線聯盟》中，陳曼娜飾演校長仇劍秋，早前同劇演員梁詠琪、袁富華、潘燦良等曾一齊為她慶祝生日。（圖片來源：[email protected] Chan）

直言以前拍TVB劇因為冇得揀

陳曼娜直言現時在外面拍劇比起以前在TVB時舒服好多，完全是兩回事。她指現時在外面每日開工不會超過10小時，人工又好好多。以前是TVB演員冇得揀，但她自言現在已是半退休狀態，拍劇只為過戲癮，所以可以揀劇本，有好劇本、好角色才會接演。

十月初五的月光｜前萬朱莎華陳曼娜自言半退休 拒再拍TVB劇
早前修哥、肥媽、黑妹等好友都有為陳曼娜舉行生日會慶生。（圖片來源：[email protected] Chan）

仔女都係醫生

陳曼娜育有一子一女，早年在誕下女兒後便與丈夫離婚，兒子Allen是畢業於哈佛大學的心臟科醫生，女兒Joie則是畢業於美國耶魯大學的牙醫學博士，陳曼娜仲有兩個可愛孫女，分別是現年4歲的外孫女Kaelyn，和現年1歲的孫女Eleanor。

十月初五的月光｜前萬朱莎華陳曼娜自言半退休 拒再拍TVB劇
陳曼娜經常在社交網大晒同外孫女Kaelyn的合照，大享天倫樂。（圖片來源：[email protected] Chan）
孫女Eleanor目前身在美國，在疫情下陳曼娜只能隔空為她慶祝1歲生日。（圖片來源：Facebook@Manna Chan）
孫女Eleanor目前身在美國，在疫情下陳曼娜只能隔空為她慶祝1歲生日。（圖片來源：[email protected] Chan）

住2,500呎海景豪宅

劇中經常飾演富婆的陳曼娜，現實中亦是圈中超級富婆，善於買樓投資，眼光獨到，高峰期曾手持九肚山、深灣軒、海名軒等多個豪宅單位，前年底她搬新居，曾在社交網晒出宴客相，令她的海名軒2,500呎海景豪宅曝光。

陳曼娜居住的2,500呎豪宅空間非常闊落。（圖片來源：Facebook@Manna Chan）
陳曼娜居住的2,500呎豪宅空間非常闊落。（圖片來源：[email protected] Chan）
設有私家酒櫃。（圖片來源：Facebook@Manna Chan）
設有私家酒櫃。（圖片來源：[email protected] Chan）
早前陳曼娜搬新屋，邀請一眾好友，淨係個飯廳都夠十多人影大合照，相當闊落。
陳曼娜大屋淨係個飯廳都夠十多人影大合照，相當闊落。（圖片來源：[email protected] Chan）
陳曼娜圈中人緣極佳，早前生日，宣萱、江美儀、行姐等都出席賀壽。
陳曼娜圈中人緣極佳，當中老中青藝人朋友都有。（圖片來源：[email protected] Chan）
陳曼娜最愛招呼朋友到家中作客。
陳曼娜最愛招呼朋友到家中作客。（圖片來源：[email protected] Chan）
落地大玻璃，望住個靚景食飯零舍爽﹗
落地大玻璃，望住個靚景食飯寧舍爽！（圖片來源：[email protected] Chan）
陳曼娜新居望住無敵靚景。
陳曼娜大屋對外能飽覽無敵維港靚景。（圖片來源：[email protected] Chan）

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