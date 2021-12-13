十月初五的月光｜原版萬朱莎華陳曼娜半退休拒再拍TVB劇 曝光2,500呎豪宅

現年70歲的陳曼娜（Manna姐）曾在2000年的原版《十月初五的月光》中飾演萬朱莎華，成為她的代表作之一，近日新版《十月初五的月光》開播，不少人都會以她和飾演新版萬朱莎華的姚嘉妮作比較，但陳曼娜指自己現在已半退休，不再是TVB演員，直言拒絕再返TVB拍劇！