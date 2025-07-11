南京偽娘紅姐「千人斬」震驚亞洲！林盛斌Bob驚嚇抽水自認：單嘢係我做嘅！

近日一宗發生在南京的社會奇案震驚全亞洲，一名被稱為「紅姐」的38歲男子，憑著令人印象深刻的女裝扮相，成功誘騙超過1600名男性進行性交易，更將過程偷拍並放上網販售圖利，其「千人斬」的驚人戰績引發中、港、台甚至泰國、越南等地網民熱議。正當大眾對此案議論紛紛之際，香港藝人林盛斌（Bob）竟發現這位新聞人物與自己昔日的經典反串造型驚人地相似，隨即在社交媒體上幽默「抽水」，引發網民爆笑。