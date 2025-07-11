南京偽娘紅姐「千人斬」震驚亞洲！林盛斌Bob驚嚇抽水自認：單嘢係我做嘅！
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近日一宗發生在南京的社會奇案震驚全亞洲，一名被稱為「紅姐」的38歲男子，憑著令人印象深刻的女裝扮相，成功誘騙超過1600名男性進行性交易，更將過程偷拍並放上網販售圖利，其「千人斬」的驚人戰績引發中、港、台甚至泰國、越南等地網民熱議。正當大眾對此案議論紛紛之際，香港藝人林盛斌（Bob）竟發現這位新聞人物與自己昔日的經典反串造型驚人地相似，隨即在社交媒體上幽默「抽水」，引發網民爆笑。
南京偽娘「紅姐」千人斬奇案瘋傳 跨國網民熱議
近期在網絡上瘋傳的「紅姐」事件，主角是一名38歲的男子，他以「紅姐」或「紅爺」之名，長期以充滿喜感又略帶奇特的女裝扮相示人。根據內地官方證實，他利用此偽裝成功誘騙了多達1691名男性上門，並在對方不知情下偷拍性愛影片，再上傳至收費平台牟取暴利。這宗集詐騙、性剝削及網絡犯罪於一身的案件，因其情節離奇、受害者人數眾多而迅速擴散，不僅在中國內地成為熱話，更傳遍東南亞，其獨特的「尊容」讓不少網民直呼不可思議，成為跨國界的網絡迷因。
Bob驚見「失散姊妹」？抽水豪言：我條隊排到上廣州
這股網絡熱潮也吹到香港，向來緊貼時事、以搞笑見稱的林盛斌（Bob）亦加入了討論。他驚訝地發現，「紅姐」的扮相竟與自己多年前在TVB扮演的經典角色「營業部徐小姐」有著驚人的相似度。Bob隨即在其社交平台上發布了一張對比圖，並用其一貫的幽默口吻寫道：「算啦，我認啦，其實單嘢係我做嘅。」他更開玩笑地表示，如果「紅姐」的造型都能吸引到過千名「小鮮肉」，那以自己的魅力，隊伍恐怕「咪尖沙咀排到上廣州！」，極度懷疑對方是抄襲自己的經典造型，其風趣的「抽水」言論瞬間引來大量網民圍觀點讚。
網民爆笑互動！Bob追問：想溝邊個多啲？
除了單方面發表偉論，Bob更與粉絲進行搞笑互動，他在帖文中直接向網民發問：「講真，邊個靚啲？你想溝邊個多啲？唔准諗，即刻答。」這個突如其來的靈魂拷問讓一眾網民哭笑不得。為了增加自己的「吸引力」，Bob還加碼承諾：「最多我唔使你買牛奶、花生油同用品嗰啲。」這番言論不僅成功將一宗駭人的社會新聞轉化為輕鬆的網絡話題，更再次展現了他無厘頭的搞笑本色，成功引發網絡熱議，不少網民紛紛留言表示「緊係揀Bob爺」、「徐小姐世一」，場面相當熱鬧。
圖片來源：林盛斌Bob IG 資料或影片來源：原文刊於新假期