中年好聲音3丨網民率先爆16強2位高風險參賽者出局 演唱歌單完整分析
網民率先爆2位參賽者出局
網民重點提到最新一集，有3位歌手要特別留意，包括占士丁丁再唱廣東歌《愛是永恆》參賽、何平秋獻唱《（你沒有）好結果》，有人爆料呢兩位會出局，更言外地歌手逐個出局，下輪淘汰目標更猜測會淘汰王鄭浚仁！
出局機會分析
1.占士丁丁
39歲來自香港英語教師占士丁丁（James Ting Ting）歌唱風格磁性，擅長英文歌和流行曲，舞台表現自信。占士丁丁整體表現穩定，前兩輪均獲5燈，顯示其聲音和舞台魅力受評審肯定。第3回合團戰75分偏低，但之後分數回升，尤其第5回合90分顯示其個人實力。
在24強階段，他以《Hello》88分進入20強，分數不算頂尖（例如黃博98分、劉洋97分），但也不屬於低分區。賽制進入20強後採一對一PK，高分者可優先選位。占士丁丁若排名中游，可能面臨強勁對手（如陳芷盈、李金凱等高分者）的挑戰。
出局機會：中低。他有穩定實力和多元曲風優勢，但若遇上得分更高或情感更強的對手（如張與辰、劉洋），出局風險會增加。估計出局機率約30%-40%。
2. 何平秋
45歲來自馬來西亞家庭主婦，「中三版李佳」何平秋聲音柔和，擅長經典老歌，但可能在快歌或高難度曲目上不如其他選手有爆發力（如黃博、李金凱）。
馬來西亞選手在20強僅剩3人（何平秋、王鄭浚仁、張與辰），競爭壓力大。她若未能展現更多元化的舞台表現，可能難以與香港或內地高分選手抗衡。假設她在24強得分中等（80-85分區間），進入20強後面對PK賽，她的排名可能偏低，易被高分者挑戰。
出局機會：中高。她的穩定性或許不如占士丁丁，且風格單一可能限制發揮。出局機率約50%-60%。
3. 王鄭浚仁
來自馬來西亞王鄭浚仁在合唱中表現出色，《我不會唱歌》獲90分顯示其聲音與搭檔趙浚承契合，且能適應不同賽制。他進入20強並參與PK賽，實力當然不容小覷。
不過在20強PK上半場《特別的愛給特別的你》 分數僅84分，若他在單人對決中無法突破90分，可能難以匹敵頂尖選手（如張與辰、黃博）。馬來西亞選手競爭激烈，他需在PK中展現獨特魅力，否則可能被淘汰。
出局機會：中等。取決於其單人表現，若能保持90分水準，出局風險較低；若表現平平，機率約40%-50%。
16強一對一PK賽下半場競選演唱歌單
歌單如下：阮慧珊《留低鎖匙》、李金凱《飛花》、占士丁丁《愛是永恆》、善玥澄《唯一》、陳溢光《活著VIVA》、劉洋《一千個傷心的理由》、何平秋《（你沒有）好結果》、黃博《我的愛》、羅逸軒《仍然是最愛你》及任永健《小城大事》。
12位香港參賽者躋身20強 大馬選手得翻3個
《中年好聲音3》海選反應激烈，一開始大灣區和新馬賽區各有20位參賽者，不過經過多輪淘汰賽，20強只剩下3位大馬選手包括何平秋、王鄭浚仁和張與辰；4位內地選手包括劉曉昆、陳嘉琦（上回合已出局）、李金凱和劉洋，而香港方面就有12位參賽者成功入圍，佔比60%。