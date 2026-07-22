非份之罪｜胡敏芝為愛瘋狂！釀成慘劇局中局 網民驚見宏福苑最後畫面
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TVB《非份之罪》熱播單元劇《危險遊戲》迎來震撼結局，劇中演員胡敏芝為投其所好私下更換氧氣瓶，竟意外引發一連串無可挽回連環死亡慘劇，這場致命失誤不僅牽扯出一段令人心酸悲慘情史！
胡敏芝多重人為錯誤疊加釀禍！
劇集劇情進度推進至高潮階段，由胡敏芝飾演角色Wendy親自揭開整場悲劇核心起因。當時她無意中發現由羅冠蘭飾演清姐企圖偷龍轉鳳換走預先準備好氧氣瓶，於是為了投其所好並整蠱平時喜歡作弄人Javis，決定偷偷潛入房間再度交換兩支氣體。豈料這番操作弄巧反拙，在多重人為錯誤疊加之下，最終導致這宗無法挽回死亡悲劇發生。
東龍島挑戰高空奪命飛索極震撼
針對劇中驚險萬分動作場面，胡敏芝親身前往東龍島懸崖拍攝一場奪命飛索戲份。她在接受媒體訪問時透露自己對高空拍攝毫不畏懼，並笑言：「今次唔係第一次玩飛索，喺《野外步出》都玩過，我本身都鍾意玩刺激活動，所以唔驚嘅。」她指出這場戲最艱難之處在於需要配合不同拍攝角度，每次來回都要步行約8分鐘往返兩座山頭之間完成高空拍攝任務。
劇中痴戀Javis慘遭情緒勒索致小產
這次致命意外背後隱藏著一段令人深感遺憾悲慘情史。原來Wendy對Javis一直痴心錯付，過去更一度為男方懷有身孕，惟對方長期單方面對她進行情緒勒索，最終成為導致她不幸小產罪魁禍首。即使面對如此沉重打擊，她依然沒有怪責男方，甚至冒著被捕風險前往見對方最後一面，並選擇繼承遺志繼續拍攝整蠱短片，最後付上生命代價慘被心外壓。
最後畫面驚見宏福苑 最尾字幕鳴謝「宏福苑業主立案法團」
劇集大結局播出一段關於吳偉豪飾演危家仁童年回憶片段，場景設定在他連母親都會整蠱公園內。大批觀眾隨即在網上熱烈討論，有網民留言表示：「估唔到見到宏福苑公園最後紀錄」，點出劇組無意中為該場地留下珍貴影像，最尾字幕鳴謝「宏福苑業主立案法團」，這幕運用宏福苑公園環境拍攝男主角童年畫面，成為整套劇集最後一個播出鏡頭。而《非份之罪》拍攝時間是2023年11月，當時仍未有棚網包圍大廈。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期