《反斗奇兵5》首預告胡迪巴斯光年嚇到騰騰震 神秘包裹藏最強敵人身份震撼

迪士尼與彼思皇牌系列《反斗奇兵》第五集首支預告片正式曝光，胡迪、巴斯光年等一眾經典玩具角色面對神秘包裹時全部嚇到「騰騰震」，表情極度驚恐。當女主角寶妮拆開包裹後，竟然是一部平板電腦「莉莉平板」，令所有玩具朋友如臨大敵，背後原因震撼全場。