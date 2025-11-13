《反斗奇兵5》首預告胡迪巴斯光年嚇到騰騰震 神秘包裹藏最強敵人身份震撼

迪士尼與彼思皇牌系列《反斗奇兵》第五集首支預告片正式曝光，胡迪、巴斯光年等一眾經典玩具角色面對神秘包裹時全部嚇到「騰騰震」，表情極度驚恐。當女主角寶妮拆開包裹後，竟然是一部平板電腦「莉莉平板」，令所有玩具朋友如臨大敵，背後原因震撼全場。

《反斗奇兵5》預告片玩具集體驚恐現場

首支預告片一開場就是寶妮收到一個神秘包裹，當她準備拆開時，胡迪、巴斯光年、翠絲、三眼仔等熟悉的玩具朋友全部面露難色，表情極度緊張。泡泡龍和彈弓狗呆立當場，小叉和女朋友更是「震過貓王」，薯蛋頭夫婦一臉惶恐，甚至有玩具直接「拔眼冇眼睇」。三眼仔更做出經典的「不視、不聽、不語」動作，顯示事態嚴重程度超乎想像。

彼思創作總監率先披露最強敵人身份

彼思創作總監彼德托達早前在Annecy國際動畫電影節中率先透露故事概念，表示「新一集定必有大家前所未見的精彩東西」。原來所指的就是一班玩具朋友將要面對史上最強敵人，正是現今小朋友最沉迷的各式電子科技產品。當「莉莉平板」正式登場時，胡迪和巴斯光年都顯得極度震驚，這個全新反派角色代表著傳統玩具時代面臨前所未有的挑戰。

金像導演執導聲演陣容星光熠熠回歸

《反斗奇兵5》由曾執導《太空奇兵・威E》和《海底奇兵》的金像導演安德魯史坦頓掌舵，確保製作質素達到最高水準。聲演方面，湯漢斯、添亞倫及鍾古錫鐵定回歸，分別為胡迪、巴斯光年與翠絲配音。全新角色Smartypants則由美國重量級節目主持兼笑匠高倫奧拜恩聲演，為這個史上最賣座動畫系列注入新鮮血液。整個系列全球累積票房已狂收62億美元，成為動畫界的票房神話。

網民熱議玩具大戰科技產品話題

預告片一經發布，立即引起全球影迷熱烈討論，不少網民對玩具對抗電子產品的主題深有共鳴。有網民留言表示「現實中小朋友真係比較鍾意玩iPad多過玩具」，亦有人認為「呢個主題好有意思，反映咗時代變遷」。部分觀眾更期待看到傳統玩具如何與高科技產品展開激烈對決，紛紛表示「2026年6月18日一定要入場支持」。《反斗奇兵5》將於2026年暑假檔期上映，勢必成為年度最受矚目的動畫鉅作。

反斗奇兵5 迪士尼彼思 （圖片來源：大會提供）
反斗奇兵5 迪士尼彼思 預告片玩具集體驚恐現場（圖片來源：大會提供）
反斗奇兵5 迪士尼彼思 唔聽（圖片來源：大會提供）
反斗奇兵5 迪士尼彼思 食手手（圖片來源：大會提供）
反斗奇兵5 迪士尼彼思 唔敢睇（圖片來源：大會提供）
反斗奇兵5 迪士尼彼思 （圖片來源：大會提供）
反斗奇兵5 迪士尼彼思 （圖片來源：大會提供）
反斗奇兵5 迪士尼彼思 （圖片來源：大會提供）
反斗奇兵5 迪士尼彼思 （圖片來源：大會提供）
資料或影片來源:原文刊於新假期

