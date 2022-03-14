反起跑線聯盟｜梁詠琪強尼帶頭響應「一人一張幼稚園相」COLLAR、MIRROR爭玩
由劉偉恒監製兼執導的ViuTV新劇《反起跑線聯盟》，將接檔話題劇《940920》在3月21日（周一）首播，劉偉恒日前在社交網發起「一人一張幼稚園相」挑戰，劇集演員梁詠琪、肥仔（梁業）和強尼等，先後上載童年照外，更連COLLAR和MIRROR成員都爭住響應！
《反起跑線聯盟》導演劉偉恒發起
首次執導電視劇兼首次做監製的劉偉恒，為宣傳新劇《反起跑線聯盟》，在社交網發起「一人一張幼稚園相」挑戰，主角之一的強尼在響應導演號召之餘，更tag了COLLAR，結果COLLAR全團8位成員齊齊接受挑戰，上載了各自的童年靚相，Fans都大讚Day細細個已十分可愛，而Candy和Ivy更是由細靚到大。
強尼晒黑白照挑機COLLAR
Collar全團撐
Marf由細酷到大
Gao 圓碌碌勁可愛
Day臉圓嘟嘴最易認
Ivy自小練成麻甩坐姿
Ivy（圖片來源：[email protected]）
Candy眼大好標緻
Sumling（李芯駖）小時候單眼皮，大個雙眼又大又有神。（圖片來源：[email protected]）芯駖（圖片來源：[email protected]）
Winka晒兒時「簽名」
So Ching（蘇芷晴）。（圖片來源：[email protected]_nat）
㴡燦良細細個好英氣
鄭中基和劇中一班演員包括梁詠琪、練美娟、強尼、周家怡、陳欣妍、柏天男及ERROR隊長肥仔（梁業）等，都有po出自己的幼稚園相，力撐今次「一人一張幼稚園相」的挑戰，而潘燦良都有搵劉偉恒代為po相。
梁詠琪姊弟顏值超高 鄭中基撐「老婆」GiGi
而在電影《闔家辣》梁詠琪、鄭中基和Edan扮演一家三口。（圖片來源：《闔家辣》劇照）
袁富華 用科技解決
周家怡似媽媽咁靚女
肥仔自稱幼稚園界劉華
娟姐紅色妹妹好搶眼
柏天男天生模特兒
陳欣妍福氣鼻
Edan支持「阿媽」
此外還有多位MIRROR成員，包括Edan（呂爵安）、AK（Anson Kong，江𤒹生）、Frankie（陳瑞輝）及Stanley（邱士縉），都有接受挑戰，分享自己幼稚園時的童年照。更有MIRROR粉絲搵來MIRROR其他成員的童年照，集體響應今次的挑戰！
Stanley額頭高好聰明
Frankie顏值遺傳爸爸
AK好神氣
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]、[email protected]
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