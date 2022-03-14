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反起跑線聯盟｜梁詠琪強尼帶頭響應「一人一張幼稚園相」COLLAR、MIRROR爭玩

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由劉偉恒監製兼執導的ViuTV新劇《反起跑線聯盟》，將接檔話題劇《940920》在3月21日（周一）首播，劉偉恒日前在社交網發起「一人一張幼稚園相」挑戰，劇集演員梁詠琪、肥仔（梁業）和強尼等，先後上載童年照外，更連COLLAR和MIRROR成員都爭住響應！

《反起跑線聯盟》導演劉偉恒發起

首次執導電視劇兼首次做監製的劉偉恒，為宣傳新劇《反起跑線聯盟》，在社交網發起「一人一張幼稚園相」挑戰，主角之一的強尼在響應導演號召之餘，更tag了COLLAR，結果COLLAR全團8位成員齊齊接受挑戰，上載了各自的童年靚相，Fans都大讚Day細細個已十分可愛，而Candy和Ivy更是由細靚到大。

反起跑線聯盟 劉偉恒獲強尼大讚：「導演你幼稚園個樣已經好有智慧好懂事咁樣。」
劉偉恒獲強尼大讚：「導演你幼稚園個樣已經好有智慧好懂事咁樣。」（圖片來源：[email protected]
反起跑線聯盟 導演兼監製劉偉恒。
《反起跑線聯盟》 導演兼監製劉偉恒。（圖片來源：[email protected]

強尼晒黑白照挑機COLLAR

反起跑線聯盟 強尼分享自家童年照之餘，又tag了COLLAR全團成員。
強尼分享童年照之餘，又tag了COLLAR全團成員。（圖片來源：[email protected]
反起跑線聯盟 強尼。
強尼。（圖片來源：[email protected]

Collar全團撐

反起跑線聯盟 獲COLLAR八位成員齊齊響應。
獲COLLAR八位成員齊齊響應。（圖片來源：[email protected]

Marf由細酷到大

反起跑線聯盟 Marf邱彥筒）。
Marf（邱彥筒）。（圖片來源：[email protected]_marifemarife_）
反起跑線聯盟 Marf。
Marf。（圖片來源：[email protected]_marifemarife_）

Gao 圓碌碌勁可愛

反起跑線聯盟 Gao沈貞巧）。
Gao（沈貞巧）。（圖片來源：[email protected]
反起跑線聯盟 林明禎 Gao
Gao（圖片來源：[email protected]

Day臉圓嘟嘴最易認

反起跑線聯盟 Day許軼）。
Day（許軼）。（圖片來源：[email protected]_day）
反起跑線聯盟 林明禎 Day
Day（圖片來源：[email protected]_day）

Ivy自小練成麻甩坐姿

反起跑線聯盟 Ivy蘇雅琳）。
Ivy（蘇雅琳）。（圖片來源：[email protected]

反起跑線聯盟 林明禎Ivy（圖片來源：[email protected]

Candy眼大好標緻

反起跑線聯盟 Candy王家晴）。
Candy（王家晴）。（圖片來源：[email protected]
反起跑線聯盟 林明禎 Candy
Candy（圖片來源：[email protected]

芯駖單眼皮變大

反起跑線聯盟 Sumling李芯駖）。

Sumling（李芯駖）小時候單眼皮，大個雙眼又大又有神。（圖片來源：[email protected]反起跑線聯盟 林明禎 芯駖芯駖（圖片來源：[email protected]

Winka晒兒時「簽名」

反起跑線聯盟 Winka陳泳伽）。
Winka（陳泳伽）。（圖片來源：[email protected]_chan）
反起跑線聯盟 林明禎 Winka
Winka（圖片來源：[email protected]_chan）

So Ching由細到大同一個餅印反起跑線聯盟 So Ching蘇芷晴）。

So Ching（蘇芷晴）。（圖片來源：[email protected]_nat）

反起跑線聯盟 So Ching。
So Ching。（圖片來源：[email protected]_nat）
反起跑線聯盟 強尼與COLLAR八位成員。
強尼與COLLAR八位成員。（圖片來源：[email protected]

㴡燦良細細個好英氣

鄭中基和劇中一班演員包括梁詠琪、練美娟、強尼、周家怡、陳欣妍、柏天男及ERROR隊長肥仔（梁業）等，都有po出自己的幼稚園相，力撐今次「一人一張幼稚園相」的挑戰，而潘燦良都有搵劉偉恒代為po相。

反起跑線聯盟 潘燦良無開社交網，因此提供照片給劉偉恒代為分享，並叫大家猜猜他是誰。
潘燦良無開社交網，因此提供照片給劉偉恒代為分享，並叫大家猜猜他是誰。（圖片來源：[email protected]
反起跑線聯盟 陳欣妍和柏天男都係劇中演員。
潘燦良（右一）劇中同梁詠琪打對台。（圖片來源：[email protected]

梁詠琪姊弟顏值超高 鄭中基撐「老婆」GiGi

反起跑線聯盟 梁詠琪貼出與雙胞胎弟弟小時候的合照，笑指幼稚園時光的確無憂無慮、快樂自在！
梁詠琪貼出與雙胞胎弟弟小時候的合照，笑指幼稚園時光的確無憂無慮、快樂自在！（圖片來源：[email protected]
反起跑線聯盟 鄭中基在電影《闔家辣》分別飾演梁詠琪老公，因此「婦唱夫隨」，po出幼稚園相力撐對方。
鄭中基在電影《闔家辣》分別飾演梁詠琪老公，因此「婦唱夫隨」，po出幼稚園相力撐對方。（圖片來源：[email protected]
反起跑線聯盟 強尼和梁詠琪劇中擔正做主角。
強尼和梁詠琪在劇集《反起跑線聯盟》中擔正做主角。（圖片來源：[email protected]

反起跑線聯盟 闔家辣｜吳君如爆用一招氹掂梁詠琪演媽媽角色 GiGi指最困難是被對白考起

而在電影《闔家辣》梁詠琪、鄭中基和Edan扮演一家三口。（圖片來源：《闔家辣》劇照）

袁富華 用科技解決

反起跑線聯盟 袁富華「出貓」用新相P圖扮舊相。
袁富華「出貓」用新相P圖扮舊相。（圖片來源：[email protected]

周家怡似媽媽咁靚女

反起跑線聯盟 周家怡的幼稚園相是和父母一起影的合照，順便祝賀父母結婚50周年。
周家怡的幼稚園相是和父母一起影的合照，順便祝賀父母結婚50周年。（圖片來源：[email protected]
反起跑線聯盟 周家怡
周家怡（圖片來源：[email protected]

肥仔自稱幼稚園界劉華

反起跑線聯盟 ERROR肥仔自封為「幼稚園劉華」！
ERROR肥仔自封為「幼稚園劉華」！（圖片來源：[email protected]

娟姐紅色妹妹好搶眼

反起跑線聯盟 娟姐細個紮住「春麗頭」，非常可愛！
娟姐細個紮住「春麗頭」，非常可愛！（圖片來源：[email protected]
反起跑線聯盟 肥仔和娟姐。
肥仔和娟姐。（圖片來源：[email protected]_hayden）

柏天男天生模特兒

反起跑線聯盟 柏天男。
柏天男細細個已經好識擺甫士。（圖片來源：[email protected]
反起跑線聯盟 柏天男。
柏天男。（圖片來源：[email protected]

陳欣妍福氣鼻

反起跑線聯盟 陳欣妍。
陳欣妍。（圖片來源：[email protected]
反起跑線聯盟 陳欣妍。
陳欣妍。（圖片來源：[email protected]

Edan支持「阿媽」

此外還有多位MIRROR成員，包括Edan（呂爵安）、AK（Anson Kong，江𤒹生）、Frankie（陳瑞輝）及Stanley（邱士縉），都有接受挑戰，分享自己幼稚園時的童年照。更有MIRROR粉絲搵來MIRROR其他成員的童年照，集體響應今次的挑戰！

反起跑線聯盟 Edan作為電影《闔家辣》中梁詠琪的囝囝，點可以唔支持阿媽？
Edan（呂爵安）作為電影《闔家辣》中梁詠琪的囝囝，點可以唔支持阿媽？（圖片來源：[email protected]
反起跑線聯盟 Edan呂爵安首次擔正賀歲笑片。
《闔家辣》是Edan首次擔正的賀歲笑片。（圖片來源：《闔家辣》劇照）

Stanley額頭高好聰明

反起跑線聯盟 Stanley
Stanley（邱士縉）額頭高又靚，相學來講係聰明相。（圖片來源：[email protected]_）
反起跑線聯盟 Stanley。
Stanley。（圖片來源：[email protected]_）

Frankie顏值遺傳爸爸

反起跑線聯盟 Frankie
Frankie（陳瑞輝）被指是Mirror的顏值擔當，原來因為遺傳自爸爸。（圖片來源：[email protected]
反起跑線聯盟 Frankie。
Frankie。（圖片來源：[email protected]

AK好神氣

反起跑線聯盟 AK
AK（江𤒹生）。（圖片來源：[email protected]_kisang_）
反起跑線聯盟 AK。
AK。（圖片來源：[email protected]_kisang_）
反起跑線聯盟 粉絲從ViuTV《Mirror成軍一週年》特輯中搵出12位成員的童年照，合組成一幅相片，以響應「一人一張幼稚園」相的挑戰。
粉絲從ViuTV《Mirror成軍一週年》特輯中搵出12位成員的童年照，合組成一幅相片，以響應「一人一張幼稚園」相的挑戰。（圖片來源：[email protected]
反起跑線聯盟 MIRROR十二子。
MIRROR十二子。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]

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