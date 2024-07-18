反黑英雄｜曾文心紫色Total Look受關注！戲份漸重網民有讚有彈
《反黑英雄》曾文心紫色Total Look曬馬甲線
在《反黑英雄》中因非法販毒而日漸富貴的陳樂怡，除染了一頭紫髮外，連衣著打扮也以紫色Tone為主，不但顏色搶眼仲有露腰的造型，隱約能見到曾文心的馬甲線，令不少網民錯重點，將焦點由劇情轉移到曾文心的裝扮上，更有網民將她這身紫色Total Look分享在顏色關注群組中，大加讚賞。
曾文心戲份漸重演技獲讚夠自然
有社交網專頁以「呢個妹妹做得幾好喎」為題，貼出曾文心的喊戲劇照，引來兩方網民爭議，有網民認同並大讚曾文心演技夠自然：「越演越好」、「雖然外表唔算靚，但演技幾自然」、「坦白嚟講點睇都年紀大咗d，但演出都做得幾好！」、「做得好，夠自然」等。
有網民勁彈「把聲及演技都好作狀」
不過有網民就質疑曾文心做戲太作狀，把聲亦太嘈：「把聲嘈過蔡思貝！作狀！唔識做戲」、「平時一兩句還可以，今集對白多了，怪怪的」、「把聲及演技都好作狀」、「胡杏兒絕技…囧？」、「講對白超唔掂勁生硬，好做作」、「無演技，無聲線，無樣貌，角色又差劣，無綫搞乜？」
被指是「ugly gigi」同時撞樣多位女星
此外有不少網民指現年27歲的曾文心貌似Gigi炎明熹，只係較炎明熹年老及醜樣，但亦有網民指她撞樣其他多位女星：「有當年楊羚的影子」、「我覺得她有舒淇的影子」、「第一眼看似蔣家旻！」
曾文心為《反黑英雄》獻出「第一次」
曾文心首次挑戰如此多戲份的角色，她在接受訪問時表示非常感激公司和監製給她機會，讓她能在《反黑英雄》中獲得這麼多戲份，這對她來說是一個全新的挑戰，也獻出她好多個「第一次」，包括第一次拍動作戲、第一次有故事線等。
積極面對負評：一開始係有少少傷心
對於網上的不同評論曾文心也有所感受，好comment她直言會好開心，而唔好嘅comment，一開始係會有少少傷心，但亦令她有想要進步的衝勁。她感慨指身邊好多親朋好友都已不在，她認為人生好短暫，所以要不斷進步、了解自己，並希望身邊的人都可以積極生活，她就已經好開心滿足。
與丘梓謙拍近距離親密戲零尷尬
而講到同「葱頭」丘梓謙飾演的占差點親吻，曾文心透露冇尷尬亦冇緊張，因為丘梓謙是一個好好的對手，大家在正式roll機之前，都會互相討論同嘗試不同的演繹方式。
27歲曾文心演學生妹被狠批太老顏 網民：阿媽靚過嗰女
在《反黑英雄》中飾演被霸凌的學生妹「陳樂怡」為27歲的新晉演員曾文心，雖然曾文心演技出眾令網民刮目相看，不過亦有部分網民認為她太過老顏，就連在劇中飾演其媽媽的顏仟汶都靚過佢：「很老的中学生，到底留班了多少次？」、「阿媽靚過嗰女」、「呢個學生妹完全唔得囉」等。
網民留言抱不平：選港姐咩？
不過亦有網民留言為曾文心抱不平，認為她演技夠好，不需要靠外貌取勝：「選港姐嗎？配角要這麼好看幹嘛？」、「雖然她唔係話好靚，但又唔感覺佢老喎！不過她响套劇嘅表現，真係算唔錯！👍🏻👏🏻完全好反映到現實有學校欺凌嘅實況⋯表情好無助 ⋯」、「佢樣子係大了一點，不過好戲之人」。
IG美照張張有氣質
不過其實曾文心在私下化返妝之後，都是一名美女。從她的IG可見，曾文心所上傳的美照張張都超有氣質，單眼皮大眼盡顯東方之美，獲不少網民大讚。
曾文心是誰？中央戲劇學院進修
27歲的曾文心參加2021年第31期藝員訓練班入行，雖然年資只有短短兩年，不過此前她在中央戲劇學院進修，曾在北京國家大劇院演出過，背景相當厲害！不過來港後曾文心回港後選擇從底做起，在TVB不同的劇集暫時都是演小角色的角色，最為人熟悉的相信是《愛回家之開心速遞》飾演「威龍藥房」女售貨員。
與資深演員張振朗對戲學習演技
在劇中，曾文心與資深演員張振朗有不少精彩的對手戲。她對張振朗的演技讚不絕口，並分享了兩人合作的經歷。
「同佢第一次見面係喺化妝間，佢化緊妝時都仲睇緊一本關於演戲嘅書！佢真係好Nice，佢會同我分析每一場戲，每句對白背後有咩含意，應該用咩態度去演。」
她特別提到張振朗的眼神演技，對她影響深遠。「振朗演戲嘅眼神真係好細緻，佢喺一、兩秒之內可以變化出唔同嘅情感，仲要單靠眼神唔使對白，真係學到好多嘢。」
真實打鬥場面震撼觀眾
此外，曾文心在劇中的一場打鬥戲份尤其引人注目。她與其他新演員李海銅和張天妮的打鬥場面極具衝擊力，包括掌摑、扯頭髮、叉頸及推倒地上等動作。「因為我哋幾個都比較新，唔係好識就住鏡頭打，而我哋都Friend，我就話不如真打。」為了追求更真實的效果，曾文心甚至提出要「真打」。這場戲讓她身體多處受傷，包括膝頭和下巴。
「因為嗰場有好多跌低嘅戲，我跌到膝頭哥好多瘀傷，仲將個下巴撼到地下，搞到有個位腫到好似一粒鵪鶉蛋咁大。返到屋企之後，媽媽睇到啲傷痕好心痛，我知佢係想喊，但係佢冇喊，仲有幫我捽藥油。」