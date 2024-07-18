反黑英雄｜曾文心紫色Total Look受關注！戲份漸重網民有讚有彈

在最新幾集的《反黑英雄》中，由新晉演員曾文心飾演的女學生「陳樂怡」戲份愈來愈多，其討論度亦愈來愈高，不但其樣貌和演技引起網民熱議，連她在劇中一套紫色Total Look的打扮，都成為了網民討論的焦點！

