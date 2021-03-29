口罩小姐起底｜「假Renci」方泳琳為勝出 向193＠ERROR狂放生電嗌老公

口罩小姐20強之中有個「假Renci」，雖然遮住咗個樣，但都有網民認出佢係本港籃球女神方泳琳（前名方詠琳）Jessie，樣子甜美，有點像台灣女神陳妍希。外形嬌嬌滴滴的她卻是籃球女將，有十多年球齡。近年Jessie修身成功，163cm身高的她曾拍戲演年輕版周秀娜，完全唔介意展示好身材。上周由20強篩走3人，阿Dee組094號Renci方詠琳繼續有得留低，在新一項環節為了勝出，不惜姣爆冧仔﹗

文：東方新地 圖：方泳琳IG