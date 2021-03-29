口罩小姐起底｜「假Renci」方泳琳為勝出 向193＠ERROR狂放生電嗌老公
文：東方新地 圖：方泳琳IG
《口罩小姐》周一（29日）播出的第六集，今次佳麗們要接受烹飪挑戰，分組比賽，ERROR四子會於佳麗們煮食時擾亂她們，看她們怎樣應變。輪到阿Dee組員的時候， 094 Renci對193來擾亂時不但處變不驚，更與同組的和092肥妹， 情挑193兼大講有味笑話。
Renci餵飽「老公」193
193化身老公仔，而094Renci、092肥妹就化身老婆服侍老公。193問Renci煮咩畀佢食，Renci大發嗲功：「你想食咩先？係咪想食咗我呢？我知你係想咁答嘅﹗」當Renci為了全組能勝出，不停耍出招冧193，Renci煮蝦時嗲聲嗲氣問193：「啲蝦係咪好香呀?係咪好似我咁香?你索吓我!」當193指肥妹掛住處理青瓜唔理自己時，Renci再耍冧功：「哎呀﹗佢寧願玩青瓜都唔理你呀!﹗唔緊要，有我﹗」
094Renci、092肥妹左右夾攻，齊齊用手蹺住193，笑指要胸壓193，令一向轉數快的193都一時不知所措。肥妹又笑Renci身材似小學生，自己係大學生。
一路喺房觀察情況的隊長阿Dee，睇到拍手：「隊員好醒，直接同193嚟個身體接觸，身體接觸後佢成個人軟晒，見到佢不知所措，我喺房睇得好開心！」其後193又講笑指要拎出正義之鞭，兩女即一齊大叫：「快啲攞出嚟呀!好想睇呀!」
094因為戴上口罩激似楊偲泳Renci，因而被組長阿Dee改代號為「Renci」，雖然已被網民起底爆真身是方詠琳，不過仍有網民留言叫真Renci唔好再扮嘢，直指是ViuTV派她參加《口罩小姐》搞噱頭，查實真 Renci已經離巢簽約古天樂旗下。
方泳琳受訪時曾表示，最初只是想增高而接觸籃球，她表示最喜歡3分球入球時「shu」的一聲，覺得聽起來相當有成就感。因樣子甜美，形象健康，所以方詠琳甚得廣告商戶愛戴，她在多位藝人組成的「HERO Basketball Team」擔任得分後衛。數年前開始入行做freelance model，接影相、幕前的工作。