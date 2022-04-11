口罩小姐「浩南」鄭伊琪被ViuTV捧做主持一姐 網民：就係鍾意佢夠MK﹗
「浩南」鄭伊琪當選一周年 工作量多
「浩南」鄭伊琪去年參加ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》成雙料冠軍，隨即與亞軍阿姨（徐蒨寧）及季軍寶欣成為《囝囝女女730 》主持，浩南工作明顯比二人多好多，拍住193 主持《戀講嘢》，又主持盧瀚霆做主角的《神的女主角》，主持過《辣王傳》、《蟲前有10 個女仔》、《玩X爆香港地》等，曝光率高﹗
網民嫌「浩南」鄭伊琪太MK 呼喚黃心美歸位
有指ViuTV有意打造「浩南」鄭伊琪主持一姐，有網民在討論區開帖「ViuTV力捧口罩小姐浩南」，即有網民留言：「睇佢主持好老尷，口齒不清冇咩氣質又MK」，隨即引起熱討「睇佢主持唔夠主動﹗」、「睇《玩X爆香港地》英文唔掂囉﹗」「點做一姐？黃心美呢啲先有壓台感﹗」、「突然好掛住黃心美﹗」、「黃心美去咗邊？黃心穎單嘢都丟淡晒可以返Viu啦」等等。
被狠批無台型 獲網民撐有樣有身材
被網民嫌太MK後，「浩南」鄭伊琪獲不少網民力撐：「就係鍾意佢MK夠直率」、「冠軍唔捧捧邊個？」、「《戀講嘢》佢做得好過Helen」、「睇親啲節目都有佢﹗」、「佢對黑玉腿正到痴線喎﹗支持黑妹﹗」、「浩南樣靚身材正」、「新人嚟講算唔錯，好過同節目嘅Alina﹗」、「點都好過Kathy仔成日得個驚同乜都叫一餐﹗浩南做蟲蟲個節目乜都肯做」等等﹗
重溫口罩小姐「浩南」鄭伊琪雙料冠軍！大呻減肥血淚史甩廿磅減到喊
《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽賽果公布！阿Dee組的060「浩南」愈戰愈勇，成為雙料冠軍，「浩南」被火速起底，真名鄭伊琪（Wayii）的浩南是一名模特兒，為比賽努力修身，甩掉廿磅，其減肥血淚史相當艱辛，多次邊跑步邊喊咗出嚟﹗
民選票僅次於兩大網紅
060浩南真名鄭伊琪，被隊長阿Dee稱為「MK界代表」，加上有大家姐風範，故改代號為「浩南」，入圍初期未太起眼，但其後浩南的直率性格加上抵得諗又應變快，成功晉身八強，人氣指數飊升。 當晚評判由08年港姐冠軍陳倩揚、黃德斌、倪晨曦的分數佔70% ，而網上投票佔30%，ViuTV在FB設投票區，以網民在候選佳麗的相片投心心計算，而大熱網紅佳麗自然有不少鐵票，而浩南票數僅次於大熱寶欣「細細粒」、米媽「肥腰」，走勢凌厲。
浩南本身是一名模特兒，拍過不少產品廣告及商場活動女郎，一雙長腿更是她的標記，又不介意騷爆乳身材，故甚受廣告商歡迎。
為參選《口罩小姐》努力減肥
浩南為參選「口罩小姐」努力減磅，為了鞭䇿自己，展示修身前的豬腩肉，以及一個月後有番條腰的相片對比，到現在變成的線條美，浩南跟教練操練，一個月始有成績，並留言指自己經歷過無數次想放棄，又叫大家唔好再話佢一啲都唔肥，坦言自己一直是中央肥胖，所以只是平時掩飾得好好。
浩南由62kg減到53kg
浩南除了努力運動外，飲食亦相當節制，平時只能食菜、雞肉、蛋和蕃薯，就算開工都自備減肥餐盒，經過農曆新年還是忍口，對住美食只能「索兩啖當食咗」，而工作辛苦後、同時又為《口罩小姐》排練，令浩南壓力爆煲，但回家還要上跑步機，以免影響減肥進度，不只一次喊住跑步﹗幾過多月努力，漸見成績，終於由62kg減到53kg，即甩掉9kg約20磅，而浩南艱苦的減肥之路仍會繼續，希望到決賽當晚再fit啲﹗
浩南以自身經歷鼓勵大家：「不是每個人都有這份毅力，每件事情願意重複做、不斷做，因為你努力可以令你走得更遠，甚至把距離拉得越遠，所以當想放棄時…你必須繼續堅持。」
浩南透露自己好怕跑步，平時運動也不多，但為了參選《口罩小姐》，放工返家還要上跑步機跑步，多次跑到喊﹗接近總決賽，浩南發文感謝大家的支持「 真心很多謝沿路上支持、激勵、幫助過我的人，隊長，隊友嘅正能量令我不斷進步。希望一個月後的我不會讓自己失望，也會讓你們看到一個成長了的我，繼續努力﹗」
準人妻浩南等嫁？
浩南未減肥時，曾貼出婚紗爆乳相，指明不是工作照，並留言：「真想不到竟在人生最胖時，拍最有回憶的相片，真佩服自己。」暗指與同居男友影婚照。情人節，浩南貼出男友送出的花束，又激罕晒男友真身，留言指大家拍拖四年，被好友留言：「求多次婚？」似是待嫁準人妻。