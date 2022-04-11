口罩小姐「浩南」鄭伊琪被ViuTV捧做主持一姐 網民：就係鍾意佢夠MK﹗

《口罩小姐》冠軍「浩南」鄭伊琪當選一年，主持工作不少，除了主持《戀講嘢》，近來《肥美人》都搵她做評審之一，有指ViuTV有意打造她做主持一姐，卻被網民在討論區開post嫌她太MK，不過亦有不少網民撐浩南表現佳﹗