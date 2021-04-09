口罩小姐選舉｜12被foul佳麗角逐除罩最靚獎 「翻版Ali」羅佩芝晒黑絲拉票領先
《最後一屆口罩小姐》周日（11日）播出，之前被foul的12位佳麗有得「翻生」，以網上投票選出「除罩最靚獎」，亦即是話12位落選佳麗仍有機會登上總決賽舞台，而且當晚還有表演環節，ViuTV真係物盡其用。而有翻版李佳芯之稱、代號「三小辣」的羅佩芝（Giann），近日不時以魚網黑絲晒腿預告決賽表演環節，順道為自己拉票，成功領先，而My叔（李文意）及《試當真》阿慈僅次其後，戰況與《口罩小姐》三甲的競爭同樣激烈。
文：東方新地 ｜ 圖：ViuTV《口罩小姐》FB
文：東方新地 ｜ 圖：ViuTV《口罩小姐》FB
《口罩小姐》每一輪foul走佳麗都娛樂性十足，不少大熱的佳麗被foul令網民睇到好肉緊，成功網上熱議，不過ViuTV原來早有安排，落選佳麗除罩見真身後，竟然彈出又彈入，12位佳麗會「翻生」，以網上投票方式爭「除罩最靚獎」，在總決賽當晚更有表演環節。
1.三小辣｜真名：羅佩芝（Giann）
網民只須在喜好的佳麗張相畀心，便算一票，而193組「三小辣」因激似李佳芯，一度傳出李佳芯參選《口罩小姐》，「三小辣」真身是27歲羅佩芝（Giann），連日她與被foul隊友為總決賽排舞，更騷出穿黑色魚網絲襪美腿，相當吸睛﹗努力為自己拉票﹗