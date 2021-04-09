lawali

口罩小姐選舉｜12被foul佳麗角逐除罩最靚獎 「翻版Ali」羅佩芝晒黑絲拉票領先

東方新地 - 娛聞

《最後一屆口罩小姐》周日（11日）播出，之前被foul的12位佳麗有得「翻生」，以網上投票選出「除罩最靚獎」，亦即是話12位落選佳麗仍有機會登上總決賽舞台，而且當晚還有表演環節，ViuTV真係物盡其用。而有翻版李佳芯之稱、代號「三小辣」的羅佩芝（Giann），近日不時以魚網黑絲晒腿預告決賽表演環節，順道為自己拉票，成功領先，而My叔（李文意）及《試當真》阿慈僅次其後，戰況與《口罩小姐》三甲的競爭同樣激烈。
文：東方新地 ｜ 圖：ViuTV《口罩小姐》FB

《口罩小姐》每一輪foul走佳麗都娛樂性十足，不少大熱的佳麗被foul令網民睇到好肉緊，成功網上熱議，不過ViuTV原來早有安排，落選佳麗除罩見真身後，竟然彈出又彈入，12位佳麗會「翻生」，以網上投票方式爭「除罩最靚獎」，在總決賽當晚更有表演環節。

1.三小辣｜真名：羅佩芝（Giann）

053 三小辣｜真名：羅佩芝（Giann） ｜年齡 27｜身高(cm) 160｜體重(kg) 43｜三圍(寸) 33 24 34
053 三小辣｜真名：羅佩芝（Giann） ｜年齡 27｜身高(cm) 160｜體重(kg) 43｜三圍(寸) 33 24 34

網民只須在喜好的佳麗張相畀心，便算一票，而193組「三小辣」因激似李佳芯，一度傳出李佳芯參選《口罩小姐》，「三小辣」真身是27歲羅佩芝（Giann），連日她與被foul隊友為總決賽排舞，更騷出穿黑色魚網絲襪美腿，相當吸睛﹗努力為自己拉票﹗

「三小辣」羅佩芝晒出三對黑絲長腿，預告她與另外兩名同樣大熱倒灶的《試當真》阿慈及My叔（李文意）在決賽當晚有性感演出。
「三小辣」羅佩芝晒出三對黑絲長腿，預告她與另外兩名同樣大熱倒灶的《試當真》阿慈及My叔（李文意）在決賽當晚有性感演出。

2.王牌｜真名：倪安慈（試當真阿慈）

086 王牌｜真名：倪安慈（阿慈@試當真）｜ 年齡 21｜身高(cm) 160｜體重(kg) 46｜三圍(寸) 32.5 23.5 33.5
086 王牌｜真名：倪安慈（阿慈@試當真）｜ 年齡 21｜身高(cm) 160｜體重(kg) 46｜三圍(寸) 32.5 23.5 33.5
《試當真》阿慈、羅佩芝、My叔密密練舞，三人競逐「除罩最靚獎」中票數最高。
《試當真》阿慈、羅佩芝、My叔密密練舞，三人競逐「除罩最靚獎」中票數最高。

3.高佬｜真名：李文意（ My叔）

087高佬｜真名： 李文意｜087 年齡 29 ｜身高(cm) 155｜ 體重(kg) 42 ｜三圍(寸) 33 24 32
087高佬｜真名： 李文意｜087 年齡 29 ｜身高(cm) 155｜ 體重(kg) 42 ｜三圍(寸) 33 24 32

4.Renci | 真名：方泳琳

094 Renci ｜真名： 方泳琳（Jessie）｜ 年齡 33｜ 身高(cm) 161｜體重(kg) 49｜三圍(寸) 34 26 35
094 Renci ｜真名： 方泳琳（Jessie）｜ 年齡 33｜ 身高(cm) 161｜體重(kg) 49｜三圍(寸) 34 26 35

5. 孖四｜真名：凱莎（Belle）

044 孖四｜真名：凱莎（Belle）｜年齡 33｜身高(cm) 170｜體重(kg) 50｜三圍(寸) 32.5 23.5 35.5
044 孖四｜真名：凱莎（Belle）｜年齡 33｜身高(cm) 170｜體重(kg) 50｜三圍(寸) 32.5 23.5 35.5

6. Sleepy ｜真名：蘇楚欣（Sobi）

041 Sleepy｜真名：蘇楚欣（Sobi） 年齡 23｜身高(cm) 163｜體重(kg) 48｜三圍(寸) 31 25 35
041 Sleepy｜真名：蘇楚欣（Sobi） 年齡 23｜身高(cm) 163｜體重(kg) 48｜三圍(寸) 31 25 35

7. 肥妹｜真名：李文潔（Liz）

092 肥妹｜真名：李文潔（Liz）年齡 28｜身高(cm) 170 ｜體重(kg) 50｜三圍(寸) 32 24.5 33.5
092 肥妹｜真名：李文潔（Liz）年齡 28｜身高(cm) 170 ｜體重(kg) 50｜三圍(寸) 32 24.5 33.5

8. 小忌廉｜真名：韻婷（Wanting）

027 小忌廉｜真名：韻婷（Wanting）年齡 28｜身高(cm) 170｜體重(kg) 52｜三圍(寸) 31 25 33
027 小忌廉｜真名：韻婷（Wanting）年齡 28｜身高(cm) 170｜體重(kg) 52｜三圍(寸) 31 25 33

9.咖喱｜真名：鍾宛彤（Nicole）

口罩小姐選舉｜12被foul佳麗角逐除罩最靚獎 「翻版Ali」羅佩芝晒黑絲拉票領先

022 咖喱｜鍾宛彤（Nicole）｜年齡 23｜身高(cm) 166｜體重(kg) 51 ｜三圍(寸) 32.5 24 35

10.服務員｜真名：Ollie

093 服務員｜真名：Ollie｜職業 網紅｜ 年齡 33｜身高(cm) 163｜體重(kg) 48｜三圍(寸) 32 26 34
093 服務員｜真名：溫穎琦（Ollie）｜職業 網紅｜ 年齡 33｜身高(cm) 163｜體重(kg) 48｜三圍(寸) 32 26 34

11.Maria ｜ 真名：康錦媚（MAVIS）

090 Maria ｜ 真名：康錦媚（MAVIS）｜ 職業 學生｜ 年齡 23｜身高(cm) 160｜體重(kg) 44｜三圍(寸) 34 24 32
090 Maria ｜ 真名：康錦媚（MAVIS）｜ 職業 學生｜ 年齡 23｜身高(cm) 160｜體重(kg) 44｜三圍(寸) 34 24 32

12.四太｜真名：梁安琪（Angel）

088 四太｜真名：梁安琪（Angel）｜職業 市場行銷｜ 身高(cm) 162｜體重(kg) 51｜三圍(寸) 31.5 25.5 34.5
088 四太｜真名：梁安琪（Angel）｜職業 市場行銷｜ 身高(cm) 162｜體重(kg) 51｜三圍(寸) 31.5 25.5 34.5

讀者留言

熱門文章

 