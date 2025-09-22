古佩玲26歲生日獲《愛回家》熊家總動員慶祝 派對照公開揭露真實人緣
憑藉處境劇《愛·回家之開心速遞》「素素」一角成功入屋的古佩玲，昨日（21日）迎來26歲生日，並獲得劇組「熊家」上下總動員為她慶祝，場面極度溫馨！從拍攝現場的驚喜蛋糕，到收工後的私人飯局，一眾演員對她寵愛有加，古佩玲更感動發文，究竟這個「大家庭」的感情有多好？
愛回家熊家總動員為古佩玲慶生
昨日，古佩玲在社交平台分享了一輯溫馨滿滿的生日照，原來是《愛·回家之開心速遞》的演員們為她精心準備了生日驚喜。在拍攝期間，「熊家」成員劉丹、呂慧儀、滕麗名、單立文、周嘉洛、張景淳、湯盈盈及陳浚霆聯同幕後工作人員，突然送上生日蛋糕，讓她又驚又喜。更窩心的是，一眾「熊家人」在工作結束後，更私下相約飯局，再次為她慶祝，可見大家戲裡戲外感情都非常深厚。
古佩玲感動發文有你們變得不一樣
對於這個充滿愛的生日，古佩玲亦深受感動，並在社交平台發布長文感謝大家的厚愛。她真情流露地表示：「每年生日，讓我心頭暖暖的從來不只是蛋糕，而是愛回家這個大家庭帶來的滿滿溫暖。26歲（18歲哈哈哈）的生日，因為有你們而變得格外不一樣。」她更補充道，劇組的溫暖讓她感到踏實又幸福，並向大家高呼：「謝謝你們用包容、愛與這份貼心的驚喜，把我的生日裹成了一份甜甜的禮物。I Love You Guys💖😭💖」
古佩玲無懼負評努力贏得觀眾心
古佩玲自2019年參選港姐奪得季軍後入行，隨即加入《愛回家》劇組，至今已四年，飾演的「神婆June」曾被網民封為「最缺觀眾緣」及「最乞人憎」的《愛回家》女角，但無損她在劇組的好人緣。雖然角色一度不討好，但近年漸受觀眾歡迎，更成為劇中要角之一。這次生日獲台前幕後大肆慶祝，足見她在劇組的地位。
網民大讚熊家戲外真感情
當古佩玲分享溫馨的慶生照片後，隨即引來大批網民的關注和祝福。許多粉絲紛紛留言祝賀她生日快樂，並大讚《愛回家》劇組真的像一個大家庭，演員之間的真摯感情由戲內延伸到戲外，實在非常難得。不少網民表示被照片中溫馨的氛圍所感動，稱讚他們完美演繹了「開心速遞」的精神，是真正的家人。
