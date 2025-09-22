古佩玲26歲生日獲《愛回家》熊家總動員慶祝 派對照公開揭露真實人緣

憑藉處境劇《愛·回家之開心速遞》「素素」一角成功入屋的古佩玲，昨日（21日）迎來26歲生日，並獲得劇組「熊家」上下總動員為她慶祝，場面極度溫馨！從拍攝現場的驚喜蛋糕，到收工後的私人飯局，一眾演員對她寵愛有加，古佩玲更感動發文，究竟這個「大家庭」的感情有多好？