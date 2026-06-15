古佩玲貼露背寫真 一部位變化再掀「升級」疑雲 「素素」熊家去向終揭盅

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26歲古佩玲日前於社交平台上載一輯粉紅色露背長裙寫真，穿梭尖沙咀梳士巴利道拍攝「城市驚艷」主題照片，本應是派福利環節，卻因面容變化再度引爆整容疑雲。與此同時，她在《愛回家之開心速遞》飾演的「素素」一角亦迎來重大轉變，編劇終於安排角色搬離熊家，令觀眾議論紛紛。

古佩玲粉紅露背裙寫真前面密實後面大膽

古佩玲今次寫真以粉紅色泡泡袖長裙亮相，前面看似密實端莊，背面卻大露白滑肌膚，設計前後反差極大。她手執一枝鮮花穿梭於梳士巴利道一帶，時而漫步斑馬線，時而輕倚欄杆擺出各種姿態，拍攝投入程度不亞於演戲。然而網民的焦點並非落在她的身材或衣著上，而是集中火力討論她的面部輪廓，尤其是嘴唇部分的明顯變化。

嘴唇豐滿上下不對稱遭質疑經過醫美

照片曝光後，不少網民即時將古佩玲新舊照片作對比，指出她的下唇明顯比以往豐厚飽滿，上下唇比例亦出現不對稱的情況，質疑她再度「升級」。黑粉更毫不留情地攻擊其外貌，形容她面容愈來愈「膠」。不過古佩玲本人至今未有就醫美傳聞作出任何回應，對於外界的批評似乎選擇冷處理。

古佩玲粉絲護航歸咎燈光修圖化妝效果

面對黑粉的攻擊，古佩玲的忠實粉絲迅速集結護航，紛紛留言反駁。有粉絲指「燈光問題」、「純粹P多咗」，亦有人認為「化妝令到個嘴唇豐厚」、「加重咗濾鏡」，堅持古佩玲天生麗質，樣貌變化純粹是拍攝技巧與後期製作所致。粉絲更呼籲外界不要過分聚焦於外貌，應將注意力放回她的演藝事業上，批評黑粉對古佩玲過於苛刻。

《愛回家》素素搬離熊家順應觀眾呼聲

除了外貌爭議，古佩玲在《愛回家之開心速遞》中飾演的「素素」近期亦有重大劇情發展。自從素素搬入熊家成為租客後，戲份大幅增加並被強推與「風少」的感情線，惹來大量觀眾不滿，批評兩人互動欠缺火花，「睇得好尷尬」。最新劇情中，熊家因天台漏水需要維修，素素順勢提出搬走，並與莊思明飾演的「阿Win」成為同居室友。這一安排既回應了觀眾長期要求素素搬離熊家的訴求，同時亦為角色開拓新的故事線發展空間。

網民兩極反應有人歡喜有人繼續追擊

消息傳出後，網民反應兩極分化。支持素素搬離的觀眾表示「終於等到呢一日」、「熊家清靜返」，認為編劇終於聽到民意。但亦有網民認為這只是治標不治本，質疑素素即使搬離熊家，戲份依然不會減少，只是換了一個場景繼續「霸屏」。至於古佩玲的外貌爭議，網民則繼續翻出舊照對比，討論熱度未有消退跡象。
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古佩玲 愛回家 （圖片來源：IG@kellyyygu_）
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古佩玲 愛回家 （圖片來源：IG@kellyyygu_）
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古佩玲 愛回家 （圖片來源：IG@kellyyygu_）
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古佩玲 愛回家 （圖片來源：IG@kellyyygu_）
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古佩玲 愛回家 （圖片來源：IG@kellyyygu_）
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古佩玲 愛回家 （圖片來源：IG@kellyyygu_）
（圖片來源：IG@kellyyygu_）
古佩玲 愛回家 （圖片來源：IG@kellyyygu_）
（圖片來源：IG@kellyyygu_）
古佩玲 愛回家 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
古佩玲 愛回家 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
古佩玲 愛回家 對比古佩玲學生時期照片，容貌變化相當明顯（圖片來源：小紅書）
對比古佩玲學生時期照片，容貌變化相當明顯（圖片來源：小紅書）
古佩玲 愛回家 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
古佩玲 愛回家 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
古佩玲 愛回家 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
古佩玲 愛回家 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
古佩玲 愛回家 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
古佩玲 愛回家 古佩玲在早前的《萬千星輝頒獎典禮2023》中，就曾因不自然的面部肌肉引起網民熱議。（圖片來源：TVB）
古佩玲在早前的《萬千星輝頒獎典禮2023》中，就曾因不自然的面部肌肉引起網民熱議。（圖片來源：TVB）
古佩玲 愛回家 （圖片來源：IG@kellyyygu_）
（圖片來源：IG@kellyyygu_）
古佩玲 愛回家 今年25歲的古佩玲係2019年港姐季軍，當屆冠軍係黃嘉雯、亞軍係王菲。（圖片來源：新傳媒資料庫）
今年25歲的古佩玲係2019年港姐季軍，當屆冠軍係黃嘉雯、亞軍係王菲。（圖片來源：新傳媒資料庫）
古佩玲 愛回家 古佩玲參選港姐時的臉部十分自然。（圖片來源：YouTube@TVB(official)）
古佩玲參選港姐時的臉部十分自然。（圖片來源：YouTube@TVB(official)）
古佩玲 愛回家 古佩玲是2019年的港姐季軍。（圖片來源：YouTube@TVB(official)）
古佩玲是2019年的港姐季軍。（圖片來源：YouTube@TVB(official)）
古佩玲 愛回家 （圖片來源：IG@kellyyygu_）
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古佩玲 愛回家 古佩玲最新近照中鼻翼明顯收窄，鼻孔幾乎消失不見（圖片來源：IG@kellyyygu_）
古佩玲最新近照中鼻翼明顯收窄，鼻孔幾乎消失不見（圖片來源：IG@kellyyygu_）
古佩玲 愛回家 古佩玲 整容疑雲 正值一年一度嘅港姐面試，而6年前19歲的古佩玲參選港姐，現身髮型屋整造型時就姍姍來遲，被估係「後補佳麗」。古佩玲最後於該屆港姐更以黑馬姿態成功奪得季軍！（圖片來源：fb相片）
古佩玲 整容疑雲 正值一年一度嘅港姐面試，而6年前19歲的古佩玲參選港姐，現身髮型屋整造型時就姍姍來遲，被估係「後補佳麗」。古佩玲最後於該屆港姐更以黑馬姿態成功奪得季軍！（圖片來源：fb相片）

圖片來源：IG@kellyyygu_、TVB、小紅書、新傳媒資料庫、YouTube@TVB(official、fb相片資料或影片來源：原文刊於新假期

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