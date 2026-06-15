古佩玲貼露背寫真 一部位變化再掀「升級」疑雲 「素素」熊家去向終揭盅

26歲古佩玲日前於社交平台上載一輯粉紅色露背長裙寫真，穿梭尖沙咀梳士巴利道拍攝「城市驚艷」主題照片，本應是派福利環節，卻因面容變化再度引爆整容疑雲。與此同時，她在《愛回家之開心速遞》飾演的「素素」一角亦迎來重大轉變，編劇終於安排角色搬離熊家，令觀眾議論紛紛。