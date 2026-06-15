古佩玲貼露背寫真 一部位變化再掀「升級」疑雲 「素素」熊家去向終揭盅
古佩玲粉紅露背裙寫真前面密實後面大膽
古佩玲今次寫真以粉紅色泡泡袖長裙亮相，前面看似密實端莊，背面卻大露白滑肌膚，設計前後反差極大。她手執一枝鮮花穿梭於梳士巴利道一帶，時而漫步斑馬線，時而輕倚欄杆擺出各種姿態，拍攝投入程度不亞於演戲。然而網民的焦點並非落在她的身材或衣著上，而是集中火力討論她的面部輪廓，尤其是嘴唇部分的明顯變化。
嘴唇豐滿上下不對稱遭質疑經過醫美
照片曝光後，不少網民即時將古佩玲新舊照片作對比，指出她的下唇明顯比以往豐厚飽滿，上下唇比例亦出現不對稱的情況，質疑她再度「升級」。黑粉更毫不留情地攻擊其外貌，形容她面容愈來愈「膠」。不過古佩玲本人至今未有就醫美傳聞作出任何回應，對於外界的批評似乎選擇冷處理。
古佩玲粉絲護航歸咎燈光修圖化妝效果
面對黑粉的攻擊，古佩玲的忠實粉絲迅速集結護航，紛紛留言反駁。有粉絲指「燈光問題」、「純粹P多咗」，亦有人認為「化妝令到個嘴唇豐厚」、「加重咗濾鏡」，堅持古佩玲天生麗質，樣貌變化純粹是拍攝技巧與後期製作所致。粉絲更呼籲外界不要過分聚焦於外貌，應將注意力放回她的演藝事業上，批評黑粉對古佩玲過於苛刻。
《愛回家》素素搬離熊家順應觀眾呼聲
除了外貌爭議，古佩玲在《愛回家之開心速遞》中飾演的「素素」近期亦有重大劇情發展。自從素素搬入熊家成為租客後，戲份大幅增加並被強推與「風少」的感情線，惹來大量觀眾不滿，批評兩人互動欠缺火花，「睇得好尷尬」。最新劇情中，熊家因天台漏水需要維修，素素順勢提出搬走，並與莊思明飾演的「阿Win」成為同居室友。這一安排既回應了觀眾長期要求素素搬離熊家的訴求，同時亦為角色開拓新的故事線發展空間。
網民兩極反應有人歡喜有人繼續追擊
消息傳出後，網民反應兩極分化。支持素素搬離的觀眾表示「終於等到呢一日」、「熊家清靜返」，認為編劇終於聽到民意。但亦有網民認為這只是治標不治本，質疑素素即使搬離熊家，戲份依然不會減少，只是換了一個場景繼續「霸屏」。至於古佩玲的外貌爭議，網民則繼續翻出舊照對比，討論熱度未有消退跡象。
26歲古佩玲背景再成話題 父母曾被傳為內地幹部 港姐空降入圍經歷被翻出
《愛．回家》傳7月停播 「素素」長期霸佔主線惹網民積怨 「風少」護花反被圍攻
古佩玲近照鼻孔消失嚇窒網民 港姐季軍容貌第N次進化 網民：唞唔到氣啦
古佩玲屢被指「進化」拒訪惹揣測 陳浚霆霸氣護花力撐緋聞女友 7字回應疑似愈描愈黑