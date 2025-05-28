25歲古佩玲親民合照被指撞樣黃夏蕙 曾陷大劉稱《愛回家》有「膠面人」疑雲
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現年25歲的古佩玲2019年參選港姐奪季軍後入行，2021年更以神婆「申瑞素（June）」一角，正式加入長壽劇集《愛．回家之開心速遞》。不過古佩玲在劇中嘅戲份就被指極重，上位速度之快亦引來唔少揣測。而且大劉劉鑾雄23年曾在公開場合指《愛回家》有「膠面人」，更有網民猜測大劉所指嘅正係古佩玲，令佢嘅外貌keep住成為網民關注嘅焦點之一……
古佩玲與小粉絲合照騷親民一面
古佩玲日前現身商場出席活動，活動後離場時更被小粉絲上前邀請合照，而古佩玲亦大方回應小粉絲嘅請求，更特意俯身與小粉絲嘟嘴合照。古佩玲大騷親民一面亦獲在場觀眾錄低兼擺上社交平台，並在文中寫道：「香港荃灣偶遇藝人，笑起來很甜！荃灣偶遇無線藝人！挺友善」大讚古佩玲又靚又親民。
古佩玲原圖被指撞樣黃夏蕙
不過片段曝光後，古佩玲嘅樣貌就引起網民熱議，唔少人直言完全認不出她，更指佢撞樣資深藝人黃夏蕙：「真心講句，夏蕙姨後生版」、「之前一直睇大家話膠膠膠，點入嚟一睇，真系膠」、「夏蕙姨！我好鍾意你！」、「夏蕙姨個孫女？」被網民狠批「膠味濃」之餘，更再度令其外貌進化疑雲引起熱議。
撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、網上圖片、ig@kellyyygu_資料或影片來源：原文刊於新假期