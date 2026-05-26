26歲古佩玲背景再成話題 父母曾被傳為內地幹部 港姐空降入圍經歷被翻出
古佩玲當年以候補身分空降港姐變髮現場
2019年7月8日，大會安排14名候選佳麗到髮型屋進行造型改造，古佩玲卻是最遲現身的一位。在變髮環節接近尾聲時，大會突然宣布她以第15名候補佳麗身分晉身入圍名單，令在場眾人措手不及。由於時間緊迫，髮型師甚至未能即時為她安排新造型。雖然事後有紀錄顯示她是依照大會通知時間到場，但「空降」入圍的方式已令不少人質疑背後是否有人脈運作。在競選當晚，古佩玲更踢走大熱之一的蔡嘉欣，以黑馬姿態奪得季軍，賽前她更以176萬票奪得網民投選的「最喜愛香港小姐」，當時已有傳其父親動用人脈為她造勢。
古佩玲多次否認父親幹部背景但細節含糊
面對外界質疑，古佩玲曾在港姐競選期間回應傳聞，表示聽到父親是內地前幹部的說法後「自己也被嚇一跳」，強調家人全為香港人。被追問父親是否在內地經商時，她僅回答：「不清楚，他周圍飛。」至於父親從事哪一行生意，古佩玲笑言因為沒有問過爸爸，自己不太清楚。然而從她的社交平台可見，古佩玲家住大宅、名牌服飾應有盡有，平時四處旅遊，生活水平明顯遠超一般藝人新人，與她口中「父母做小本生意」的說法形成強烈反差。
陳浚霆同樣富貴出身與古佩玲門當戶對
值得留意的是，古佩玲在《愛．回家之開心速遞》中的長期螢幕拍檔陳浚霆，同樣出身豪門。現年36歲的陳浚霆，父親是跨國企業思科（Cisco）全球高級副總裁兼大中華區董事長陳仕偉，繼母則是著名藝人顧紀筠，一家人居住在山頂豪宅。陳浚霆在劇中飾演富二代「龍璟風」深入民心，戲裏戲外身分幾乎重疊，被外界視為近乎「帶資入組」。兩人在劇中組成「風素CP」後長期以情侶檔身分活躍於螢光幕及社交媒體，粉絲笑稱這對組合根本是「豪門配豪門」，門當戶對得令人咋舌。
網民熱議兩人富貴背景質疑靠關係入行
網民對古佩玲和陳浚霆的富裕背景議論紛紛，有人留言「一個父親億萬身家，一個繼母係顧老闆，呢個劇組根本係富二代俱樂部」，亦有網民翻舊帳指「當年港姐海選根本冇佢，突然空降決賽已經好離譜」。不過亦有支持者認為兩人演技有進步，「風少演富二代入型入格，素素都越來越自然」，認為不應單憑家底否定他們的努力。有網民更打趣稱「佢哋如果拍拖就係豪門聯姻」，令相關討論持續發酵。