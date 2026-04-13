古佩玲近照鼻孔消失嚇窒網民 港姐季軍容貌第N次進化 網民：唞唔到氣啦

現年26歲的古佩玲（Kelly）日前晒出新一輯靚相，竟然引發網民集體「眼力大考驗」！事關相中佢嘅鼻翼收窄到一個驚人程度，鼻孔幾乎完全消失不見。呢位2019年港姐季軍自出道以來容貌一直備受「變臉」質疑，而今次嘅最新近照更加係將佢嘅「第N次進化」推向另一個高峰，嚇窒一眾網民。