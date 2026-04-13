古佩玲近照鼻孔消失嚇窒網民 港姐季軍容貌第N次進化 網民：唞唔到氣啦
古佩玲最新近照鼻翼收窄到極致
古佩玲在Instagram晒出嘅新一輯相片中，身穿白色蕾絲無袖連身裙配搭粉紅色外套，充滿鄰家女孩感覺。不過網民嘅焦點完全唔係佢嘅造型，而係佢嘅面部變化。相中可見Kelly嘅山根到鼻樑位置似乎再次「進化」，不單較以前更高挺立體，鼻翼亦明顯再次收窄，看起來鼻孔幾乎消失不見。呢個極度不自然嘅變化令網民紛紛留言表達震驚，有人直言「已經搵唔到個鼻哥窿」，亦有人擔心「個鼻就嚟唞唔到氣啦」。
網民狠批五官比例不自然如膠面芭比
除咗鼻部嘅驚人變化外，網民亦狠批古佩玲在每一張照片中蘋果肌異常豐滿，臥蠶十分脹卜卜，五官比例都非常不自然。佢嘅面形亦更加瘦削，表情已完全失去普通人應有嘅肌肉紋理，給人一種詭異嘅感覺。有網民更加形容佢像「膠面芭比」，認為佢嘅面部表情依然極度僵硬，再惹變臉疑雲。呢啲評論反映咗大眾對於過度「精緻化」容貌嘅質疑，認為古佩玲已經失去咗自然美感。
粉絲火速護航稱純屬燈光化妝效果
面對鋪天蓋地嘅質疑聲音，一群忠實粉絲火速現身為偶像護航。佢哋紛紛留言稱一切純粹係燈光問題、妝效及P圖過度所致，並非變臉。有粉絲留言話「燈光問題啫」、「純粹P多咗」、「化妝收細咗個鼻」、「化妝效果嚟」、「影相光影同角度問題」同埋「化妝、影相角度再加瀘鏡效果」。不過呢啲解釋似乎未能完全說服網民，因為古佩玲嘅容貌變化已經持續咗一段時間，而且變化幅度相當明顯。
古佩玲學生時期相片曝光掀變臉疑雲
古佩玲自學生時期相片被曝光後，就一直受到大量變臉質疑。對比佢學生時代嘅清純樣貌同而家嘅精緻面孔，變化確實相當明顯。呢位2019年勇奪港姐季軍嘅佳麗入行後一直備受TVB力捧，不過其日趨精緻嘅容貌就飽受「變臉」質疑。早前被爆出嘅學生時期片段更加令變臉疑雲再度升溫，網民紛紛將佢嘅舊照同近照作對比，發現變化幅度驚人。
網民熱議古佩玲容貌進化史
網民對於古佩玲嘅容貌變化討論相當熱烈，有人認為佢已經「整到認唔出」，亦有人勸佢「女神夠靚啦停手啦」同埋「唔好再整了」。呢啲留言反映咗大眾對於過度整容嘅擔憂，認為自然美先係最重要。不過古佩玲一直懶理外界聲音，繼續在社交平台上分享靚相，似乎對於網民嘅質疑並不在意。佢嘅支持者就認為每個人都有追求美麗嘅權利，外界不應該過分批評。