古佩玲屢被指「進化」拒訪惹揣測 陳浚霆霸氣護花力撐緋聞女友 7字回應疑似愈描愈黑

TVB上位小花古佩玲近年外貌變化備受關注，昨日現身《愛．回家之開心速遞》宣傳活動時，以開廠為由拒絕接受訪問，令整容疑雲再度成為焦點。緋聞男友陳浚霆首度正面回應相關爭議，坦言接受另一半整容，更直言只要效果好懂得適可而止便沒有問題，其開明態度引起網民熱議。