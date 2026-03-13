古佩玲屢被指「進化」拒訪惹揣測 陳浚霆霸氣護花力撐緋聞女友 7字回應疑似愈描愈黑
廣告
TVB上位小花古佩玲近年外貌變化備受關注，昨日現身《愛．回家之開心速遞》宣傳活動時，以開廠為由拒絕接受訪問，令整容疑雲再度成為焦點。緋聞男友陳浚霆首度正面回應相關爭議，坦言接受另一半整容，更直言只要效果好懂得適可而止便沒有問題，其開明態度引起網民熱議。
古佩玲以開廠為由拒絕受訪
早前古佩玲現身電視城出席《愛．回家之開心速遞》宣傳活動，穿著粉紅色服裝的她笑容滿臉，心情看似不俗。然而活動結束後，她以開廠為由未有接受訪問，對於外界關注的整容疑雲選擇迴避。古佩玲的拒訪舉動，令外界對其整容傳聞更加好奇，亦讓緋聞男友陳浚霆成為媒體追訪的焦點。
陳浚霆為古佩玲辯護稱女大十八變
對於古佩玲被質疑整容，陳浚霆接受訪問時表示：「其實我睇過佢俾我睇佢細個嘅相，我又覺得分別唔大，但報道嗰啲冇特別留意，而家女大18變，而我都有睇返我以前嘅相，都諗緊點解我會變到咁樣樣。」當被問到與古佩玲相處時有否察覺鼻孔有疤痕，陳浚霆直言：「冇喎，如果將張相放大嚟睇乜嘢都驚啦，冇嘢嘅個個都係咁。」他更認為現今醫美流行，微調是很普遍的事情，「箍牙都算係一種整容，打斑都係，我覺得好易接受，最緊要自己舒服。」
古佩玲舊MV曝光引爆熱議
早前網民翻出古佩玲學生時期拍攝的MV《Dreamer》，片中她臉型較闊、臉頰帶有Baby Fat，鼻樑較扁且略帶哨牙，與現時尖下巴、挺鼻、精緻輪廓的外貌形成強烈對比。更有自稱古佩玲中學同學家屬的網民爆料，指她當年為鋪路參加《香港小姐競選》，在中學畢業前曾要求同學刪除所有她的舊照，以防「醜陋黑歷史」流出。有網民亦指，幾年前曾有人在YouTube上載此段《Dreamer》影片，惟其後疑似被投訴或下架，令再被「挖出」時更添「刻意封鎖過去」的聯想。
圖片來源：IG@chandrew117、小紅書圖片、TVB、小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期