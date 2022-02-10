古天樂監制《一家人大戰機械人》入圍奧斯卡！片尾罕有父母合照

古天樂首部投資動畫作品《一家人大戰機械人》獲提名，入圍奧斯卡競逐最佳動畫！《第94屆奧斯卡金像獎》頒獎典禮將於3月27日舉行，而提名名單於日前公布。《一家人大戰機械人》是古天樂旗下的「天下一電影公司（One Cool Film）」首部投資兼監制的動畫作品，而主旨是「重視家庭」，劇組要求各製作單位提供一張「合家歡」照來呼應主題，古天樂也罕有地交出一張跟父母的合照放於電影結尾。