向華強爆《尋秦記》投資內幕 古天樂拍攝期間資金告急 險「睡天橋底」

電影《尋秦記》票房勢如破竹，短短6日在港澳累計票房已衝破4,545萬，成為香港歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。然而這部電影背後的投資內幕卻更加震撼，向華強最近在社交平台爆料，透露古天樂四年前曾向他求助，更自爆當時的投資金額。這段鮮為人知的幕後故事，揭示了香港電影業的現實困境。