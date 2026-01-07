向華強爆《尋秦記》投資內幕 古天樂拍攝期間資金告急 險「睡天橋底」
電影《尋秦記》票房勢如破竹，短短6日在港澳累計票房已衝破4,545萬，成為香港歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。然而這部電影背後的投資內幕卻更加震撼，向華強最近在社交平台爆料，透露古天樂四年前曾向他求助，更自爆當時的投資金額。這段鮮為人知的幕後故事，揭示了香港電影業的現實困境。
古天樂拍攝期間資金告急 向華強緊急注資
向華強在社交平台透露，古天樂四年前在拍攝《尋秦記》期間已經將電影投資的資金用完，當時主動聯絡他求助。古天樂當時向他表示「我這樣子再虧下去，我要睡天橋底了，向先生，那支持我們啦！支持香港電影一下吧！」向華強被古天樂的誠懇打動，最終決定投資金額逾2,000萬港元。向華強更透露，古天樂向他表示電影《尋秦記》投資金額總共超過2億，顯示這部電影的製作成本相當龐大。
向華強讚古天樂是香港電影最後守夜人
向華強直言欣賞古天樂對於香港電影業非常熱血，更形容他為了香港電影業，幾乎花光全副身家，絕對是香港電影的「最後守夜人」。向華強表示不介意投資失利，並說「我真的賠點也無所謂，就是很想要支持香港電影業，支持古天樂。如果連2,000萬都不拿出來，我就不是向華強啦！」這番話充分展現了向華強對香港電影業的支持態度，以及對古天樂的欣賞。
古天樂公開感謝向華強夫婦支持
古天樂日前出席《全民造星VI》總決賽接受訪問時，被問到向華強曾表示被他打動而決定投資電影《尋秦記》，他直認不諱回應「向生、向太（陳嵐）係我呢一行裡面我非常尊重嘅電影公司老闆，向生真係好好，好提攜後輩，佢有份投資㗎呢部！」古天樂的回應顯示了他對向華強夫婦的感激之情，同時也證實了向華強的投資確實對電影的完成起到了關鍵作用。
網民讚賞兩人情義 稱香港電影有救
向華強爆料投資內幕後，網民紛紛留言讚賞兩人的情義。有網民表示「古仔真係為香港電影拼晒命，向生都好有義氣」、「呢啲先係真正嘅電影人精神」、「有呢啲老闆支持，香港電影先有希望」。不少網民都被古天樂的堅持和向華強的義氣所感動，認為正是因為有這些真正熱愛電影的人，香港電影業才能繼續發展下去。
