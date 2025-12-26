一周星星｜古天樂宣萱重溫經典NG片 1個動作盡顯天花板默契

古天樂和宣萱這對經典螢幕情侶近日在《一周星星》節目中大爆內幕，竟然互相「攻擊」對方缺點，古天樂更直接嫌棄宣萱「把口無時停」，而宣萱則用「搞笑扁嘴樣」無聲抗議，兩人的互動令觀眾看得津津有味。豈料古天樂一個貼心動作，瞬間展現出兩人多年來建立的深厚默契，證明這對「天花板級」拍檔的友誼確實非同凡響。

古天樂狠批宣萱一分鐘都不能停嘴

在節目中，古天樂毫不留情地爆料宣萱的「瘀事」，直指她平時話多到不行。古天樂笑言：「你叫佢現場唔講嘢一分鐘係冇可能嘅事嚟，呢個係真事。」他更進一步透露：「佢平時一定會同我講嘢架，除咗我病嗰日我先唔應佢架咋。」這番話暴露了宣萱在片場的真實一面，原來她是個超級話癆，連古天樂生病時都要跟他聊天，可見兩人的關係有多密切。面對古天樂的連環「攻擊」，宣萱只能使出「搞笑扁嘴樣」作無聲抗議，表情相當委屈又搞笑。

《尋秦記》NG片成經典 宣萱被篤到狂笑

兩人還大方談及《尋秦記》中那條廣為流傳的NG片段，當年古天樂因為太用力篤宣萱心口，篤到她忍不住爆笑出聲。時隔多年，宣萱回想起來依然覺得搞笑又委屈：「我睇親都笑，我估我睇三十、甚至一百次都會笑。」她更抱怨古天樂當時的力度：「佢冇當我女人咯，總之係…可能對佢嚟講（力度）四架啫，但對我嚟講已經係七、八架喇。」這番話透露出當年拍攝時的真實情況，原來古天樂的「溫柔」對宣萱來說已經是重手了。

古天樂現場示範「撩穴」 宣萱機靈閃避

古天樂聞言後立即為自己辯護：「篤本身唔大力唔係叫做篤嘅，叫做撩！」隨即在主持人區永權的要求下，即場示範向宣萱「撩穴」。豈料宣萱見狀立即靈活閃避，大叫：「唔好撩我！」這個互動場面相當搞笑，也展現了兩人多年來的熟悉程度。古天樂除了會大爆宣萱「唔記得對白瘀事」外，還不斷取笑她的話多特質，兩人的鬥嘴功力確實一流。

古天樂貼心「反擊」展現默契天花板

最令人印象深刻的是，當宣萱使出「搞笑扁嘴樣」表達不滿時，古天樂竟然照辦煮碗也扁起嘴巴「反擊」，這個貼心的回應瞬間化解了現場的「緊張」氣氛。這個小動作完美展現了兩人之間的深厚默契，證明他們不只是工作夥伴，更是能夠互相理解和配合的好朋友。古天樂願意配合宣萱的搞笑表情，足見他對這位老拍檔的體貼和包容，難怪兩人能夠維持這麼多年的友誼。

古天樂 宣萱 （圖片來源：TVB）
古天樂 宣萱 （圖片來源：TVB）
古天樂 宣萱 （圖片來源：TVB）
古天樂 宣萱 （圖片來源：TVB）
古天樂 宣萱 （圖片來源：TVB）
古天樂 宣萱 （圖片來源：TVB）
古天樂 宣萱 （圖片來源：TVB）
古天樂 宣萱 （圖片來源：TVB）
古天樂 宣萱 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB

