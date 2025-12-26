一周星星｜古天樂宣萱重溫經典NG片 1個動作盡顯天花板默契

古天樂和宣萱這對經典螢幕情侶近日在《一周星星》節目中大爆內幕，竟然互相「攻擊」對方缺點，古天樂更直接嫌棄宣萱「把口無時停」，而宣萱則用「搞笑扁嘴樣」無聲抗議，兩人的互動令觀眾看得津津有味。豈料古天樂一個貼心動作，瞬間展現出兩人多年來建立的深厚默契，證明這對「天花板級」拍檔的友誼確實非同凡響。