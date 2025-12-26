一周星星｜宣萱激到反眼狂打古天樂！男方竟當眾嫌棄兼爆瘀事？

最新一集《一周星星》請來電影《尋秦記》主角古天樂、宣萱、林峯及朱鑑然，豈料節目秒變古天樂與宣萱的放閃現場！宣萱在節目中被古天樂連環狂窒，激到當場反白眼兼出手狂打對方，場面極度爆笑！古仔不但口多多嫌棄宣萱，更作勢要「撩」對方，火花四濺。這對「天花板級」螢幕CP的默契究竟有多好，私下互動又有多瘋狂？