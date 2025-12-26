一周星星｜宣萱激到反眼狂打古天樂！男方竟當眾嫌棄兼爆瘀事？
宣萱遭古天樂瘋狂圍攻 嬲到出拳狂打畫面震撼
節目中，當宣萱分享拍攝《尋秦記》時與郭羨妮「仲啱傾過以前」，古天樂即口多多搭嗲：「即係以前唔啱傾」，即時引來宣萱一個華麗反白眼，更被負評為「搞屎棍」！其後宣萱提到與「陶總管」歐瑞偉的感情戲能快速投入時，古仔又再插嘴：「即係你同陶總管有感情線」，宣萱聞言終於忍不住，嬲到直接出拳狂打古天樂，古仔只能無奈笑說：「成日郁手郁腳。」之後宣萱想送上「熊抱」表達謝意，更被古仔秒速閘住：「唔好郁手郁腳呀喂」、「唔好摸呀！」連環慘食檸檬的宣萱唯有再次出拳，場面搞笑又甜蜜。
古天樂親解篤心口之謎 爆宣萱唔記得對白瘀事
對於多年前瘋傳的《尋秦記》篤心口NG片，宣萱至今仍覺好笑又委屈，直言：「我睇親都笑，我估我睇三十、甚至一百次都會笑」、「佢冇當我女人咯，總之係…可能對佢嚟講（力度）四架啫，但對我嚟講已經係七、八架喇。」古天樂聞言即為自己辯護，解釋道：「篤本身唔大力唔係叫做篤嘅，叫做撩！」更作勢要即場示範「撩穴」，嚇得宣萱連忙閃避。玩完一輪後，古仔才正經解畫，同時不忘大爆宣萱瘀事，笑指她經常忘記對白，更斷言：「你叫佢現場唔講嘢一分鐘係冇可能嘅事嚟，呢個係真事。」
《尋秦記》經典NG片瘋傳多年 古天樂大力篤心口成熱話
講起古天樂與宣萱，網民必定會記起劇集《尋秦記》廣傳至今的經典NG片。當年一場戲中，古天樂因劇情需要大力篤向宣萱心口，結果令宣萱忍不住當場爆笑，導致NG。這段充滿真實互動的NG片段，多年來一直在網絡上被瘋傳，成為網民口中的「網紅片」，每當二人合體，這段影片都會被重新提起，足見其經典程度。影片中宣萱最真實的爆笑反應，以及古天樂略帶無奈的表情，至今仍是粉絲們津津樂道的話題，亦是二人深厚友誼的最佳見證。
林峯加入戰團力證 圍攻宣萱「日日都趷古仔」
對於古天樂被宣萱「欺負」的傳聞，同場的林峯亦加入戰團，不過卻是為古仔護航！當主持人求證是否只有宣萱夠膽「趷」古仔時，林峯即時笑著補充：「我喺度諗緊邊一日你係冇趷佢嘅，又好似冇…」、「我未見過有其他人趷佢」。面對圍攻，宣萱即時反駁指開工時沒有，卻遭古仔秒速反對：「你咁都夠膽講嘅？！」眼見宣萱「沉冤得雪」，古仔更乘勝追擊：「我都慣咗喇嘛，你估我想架？！」一連串的爆笑互動，讓網民更加期待這對CP在電影中的火花。