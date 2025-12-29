古天樂直播突對宣萱自揭size？ 網民笑爆互動勁似兩公婆
古天樂與宣萱為宣傳電影版《尋秦記》進行微博直播時，竟然在簽名環節當眾開黃腔，疑似自揭私密尺寸引發全場爆笑。這對螢幕情侶在直播中的互動猶如老夫老妻，古仔更是只有面對宣萱時才會放下嚴肅形象，瞬間變回那個愛說笑的「項少龍」。
宣萱嫌古天樂簽名太大引發爆笑對話
直播進行到簽名環節時，古天樂與宣萱在後方一邊簽名一邊用廣東話閒聊。期間宣萱見古仔簽名佔位太多，忍不住提醒他「唔好簽咁大啦」。豈料古天樂語出驚人回應「唔係大啊，我長咋嘛，吊吊揈」，這句疑似雙關語的回答立即令兩人笑到彎腰，連原本在一旁的林峯聽罷也忍不住「笑咗」。
古天樂只對宣萱放下嚴肅面具
近年古天樂予人嚴肅沉穩的感覺，但每當他遇上宣萱便會瞬間融化，猶如變了另一個人。在今次直播中，兩人繼續「互窒」鬥嘴，古仔更在不同環節展現幽默一面。當宣萱回憶當年拍攝《尋秦記》時忍不住笑場，古天樂隨即窒對方問「忍不住去洗手間」，氣得宣萱立刻翻白眼反問「你係咪要我打你呀」。
兩人互動如老夫老妻引網民熱議
這段「有味」對話隨即被網民截取瘋傳，不少粉絲紛紛留言大讚兩人默契十足。網民紛紛表示「古生只有對住宣萱先至會無咁嚴肅」、「好似兩公婆講嘢」、「老夫老妻咁」，又笑指他們「好曳」，在內地節目趁人家不會廣東話便大講有味笑話。更有網民形容林峯好似「細佬跟住大哥大嫂出去拍拖，睇住佢地恩愛細佬做電燈膽」。
網民爆笑留言成焦點
除了直播片段外，網民的留言反應同樣成為焦點。有網民直接表示「你地兩個笑到呢😂😂」，更有人注意到「簽名成程jessica望住古生嗰side eye真係sls」，形容宣萱看古天樂的眼神充滿無奈又帶點寵溺。這些生動的網民留言進一步證明了兩人在螢幕內外的化學反應依然強烈，無論戲裡戲外都火花四濺。
圖片來源：threads資料或影片來源：原文刊於新假期