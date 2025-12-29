古天樂直播突對宣萱自揭size？ 網民笑爆互動勁似兩公婆

古天樂與宣萱為宣傳電影版《尋秦記》進行微博直播時，竟然在簽名環節當眾開黃腔，疑似自揭私密尺寸引發全場爆笑。這對螢幕情侶在直播中的互動猶如老夫老妻，古仔更是只有面對宣萱時才會放下嚴肅形象，瞬間變回那個愛說笑的「項少龍」。