53歲古天樂傳突然入院缺席內地宣傳 林峯代解釋網民超擔心

53歲古天樂（古仔）主演的電影《尋秦記》票房報捷，連日來與林峯、宣萱等一眾演員在內地跑宣傳，豈料今日突然傳出古仔身體不適入院消息，缺席佛山路演活動！有粉絲在社交平台爆料「突發，古天樂住院，缺席今天路演」，林峯更在現場直接向觀眾解釋「Daddy抱恙嚟唔到宣傳」，令一眾粉絲擔心不已。