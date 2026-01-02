53歲古天樂傳突然入院缺席內地宣傳 林峯代解釋網民超擔心
廣告
53歲古天樂（古仔）主演的電影《尋秦記》票房報捷，連日來與林峯、宣萱等一眾演員在內地跑宣傳，豈料今日突然傳出古仔身體不適入院消息，缺席佛山路演活動！有粉絲在社交平台爆料「突發，古天樂住院，缺席今天路演」，林峯更在現場直接向觀眾解釋「Daddy抱恙嚟唔到宣傳」，令一眾粉絲擔心不已。
古天樂傳突然缺席佛山宣傳林峯代為解釋
據現場觀眾透露，今日佛山宣傳活動最初古天樂還有戴口罩現身，但之後的場次已經不見古仔蹤影，只剩下林峯、宣萱同朱鑑然三人撐場面。有網民表示「係，我去嘅嗰場，阿峯一嚟就講Daddy抱恙嚟唔到宣傳」，可見林峯需要代為向粉絲解釋古仔缺席原因。突如其來的變化令原本期待看到螢幕情侶檔撒糖的粉絲大失所望，紛紛在社交平台表達關心。
宣萱透露連日宣傳疲累眾演員體力透支
連日來一眾演員都落力配合《尋秦記》宣傳工作，宣萱更不時透過社交平台與粉絲互動，她亦坦言有點累並表示「謝謝你，真的累，但累得開心，你們都累，大家都保重身體」。可見密集的宣傳行程對演員們的體力造成不少負擔，古天樂今次身體不適，相信與連日來的勞累有一定關係。據知一眾演員本月4日亦會在港進行宣傳活動，希望古仔能及時康復參與。
網民紛紛留言祝福古仔早日康復
消息傳出後，不少網友都在社交平台留言祝古天樂早日康復，有網民留言「順德場古生唔舒服冇來到好可惜，冇現場版螢幕情侶檔撒糖」，可見粉絲對古仔與宣萱這對經典螢幕情侶的期待。亦有粉絲表示理解藝人工作辛苦，希望古仔能好好休息，身體健康最重要。《尋秦記》作為經典劇集的電影版，古天樂的缺席無疑令宣傳活動失色不少，但相信粉絲們都會體諒並支持偶像的決定。
圖片來源：小紅書、小紅書圖片、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期