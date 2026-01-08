古天樂爆《尋秦記》加長版絕密細節！仲有第三結局？善柔隱藏劇情曝光
古天樂親證加長版製作中 更多家人劇情曝光
古天樂在訪問中首度確認《尋秦記》加長版正在製作中，他透露「因為現在做一個新版，做一個新版本，因為剪了很多東西走」。他坦言電影剪走了大量內容，特別是項少龍與家人相處和兩個太太的戲份，「有些人說你跟家人相處，兩個太太就很少，其實很多，剛剛整理了一大堆，已經剪了出來」。古天樂強調加長版會「真的豐富你們覺得有些缺失了的東西，譬如善柔，舊班底的內容多很多」，但推出時機要視乎票房是否突破某個關口。
驚爆第三個結局已拍好 項少龍故事有延續
當占皮問及現有兩個結局時，古天樂意外爆料「其實有第三個結尾已經拍好的」，並透露這個結局「會覺得是一個延續」。他表示個人最喜歡第一個結局，觀眾「入戲院就知道我們在講什麼」。有網友指第三個結局係關於（KEN）苗僑偉將接收器收埋在（項少龍）古天樂屋企之後引發嘅事。
《尋秦記》宇宙延伸計劃 項少龍或穿越《明日戰記》
古天樂更透露了令人震撼的宇宙crossover構想，他表示「其實項少龍可能會去了明日戰記的世界，多重宇宙，我當初是有想過」。他解釋見到《尋秦記》反應理想，正考慮「是否發展一條線去，時光機可以去得更遠」，但強調這不會很快實現。古天樂同時透露正在製作《明日戰記》前傳和第二部，並積極研究AI技術應用，希望降低製作成本和縮短製作時間。
不上串流平台 力撐戲院體驗
面對觀眾詢問會否上架串流平台，古天樂強調希望在不同地方都能盡量同步上映，「如果不能同步，起碼差一兩個星期便可以上」。他認為戲院觀影體驗無可取代，並透露自己已經看過這部電影「最少有100次以上」，顯示對作品的重視程度。
《風林火山》票房慘淡 古天樂坦言有壓力
古天樂坦承《尋秦記》上映前確實有壓力，因為同屬「都市傳說」的《風林火山》反應欠佳，「前陣子都有另一個『都市傳說』（《風林火山》）都破了，但那個都市傳說就真係麻麻地，我都參與過那部戲，所以（票房）就一定有壓力」。幸好《尋秦記》最終打破紀錄，截至1月7日港澳地區票房累計逾5,000萬港元，成為香港歷年香港電影及華語電影首周票房冠軍。
網民熱烈回應期待加長版
訪問曝光後網民反應熱烈，紛紛留言表示「第三個結局好想睇」、「真心呢個電影版到喉唔到肺，期待加長版！」、「項少龍去明日戰記世界太有創意了」。不少粉絲更催促古天樂盡快公布加長版推出時間，「加長版200分鐘都唔介意」、「善柔戲份太少，加長版必須補回來」。