古天樂爆《尋秦記》加長版絕密細節！仲有第三結局？善柔隱藏劇情曝光

《尋秦記》氣勢強勁！自去年12月31日上映以來，港澳地區票房累計逾5000萬港元，打破《毒舌大狀》紀錄，成為香港歷年香港電影及華語電影首周票房冠軍。古天樂接受知名Youtuber占皮訪問時爆出連串《尋秦記》電影版獨家猛料，除了透露正在製作加長版外，更驚爆電影其實有第三個結局已經拍好！他更大膽構想《尋秦記》與《明日戰記》宇宙crossover，項少龍可能穿越到未來世界，令粉絲興奮不已。