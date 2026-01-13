尋秦記｜古天樂票房破6600萬罕見派飛吻 1句回應網傳片酬清單

《尋秦記》電影版票房突破6,600萬，古天樂罕見派飛吻慶祝，更親自解答網民熱議的「入定」曼德拉效應爭議。這位向來低調的影帝竟然開始玩Threads社交平台，短短時間已吸引十幾萬粉絲追蹤，連貓咪留言都親自回覆，令一眾網民驚呼「古生變了」。宣萱更直言「好葡萄」古天樂在社交平台的超高人氣，自己要一起身就玩Threads才能追上。