尋秦記｜古天樂票房破6600萬罕見派飛吻 1句回應網傳片酬清單
古天樂激罕派飛吻慶祝破6,600萬票房
在慶功宴上，古天樂難得展現興奮心情，更罕見地派飛吻慶祝《尋秦記》電影版11日內突破6,600萬票房的佳績。他表示「首先很開心，過了6,600萬，希望再接再來，有更多好成績可以跟大家分享」，並透露如果票房能夠破億，就有機會推出加長版，比現在版本多約20分鐘內容。加長版將會收錄更多項少龍的家庭戲份、城寨居民反對大王的戲份，以及一些被刪剪的搞笑片段。
親解「入定」曼德拉效應真相震驚網民
對於網民熱議的《天命最高》主題曲歌詞究竟是「人定」還是「入定」的爭議，古天樂親自詳細解釋這個「曼德拉效應」現象。他透露當年正式跟阿峰錄音時曾特意詢問，確認歌詞是「人定」，但最近在YouTube上聽到有人翻唱時唱「入定」，令他覺得這真的是發生在自己身上的曼德拉效應。古天樂強調「我連這次合唱都是唱人定的，電影都是人定的，是沒有入定過的」，但承認網上確實能找到一些「入定」版本的資料，形容這是「非我能解釋的曼德拉效應」。
古天樂玩Threads連貓都覆網民大呼神奇
最令網民震驚的是古天樂開始活躍於Threads社交平台，不但親自回覆粉絲留言，連貓咪的留言都會認真回覆。他澄清並非PR團隊代為操作，強調「PR就是我，我就PR」，更錄製影片證明是親自回覆。古天樂透露自己一向都有玩Discord和寫Blog，只是現在多了一個平台，「其實真的不是花很多時間」。他更幽默地回應網民質疑是否用語音轉文字功能，特意手寫「如此」二字來證明。
宣萱坦言好葡萄古天樂社交平台人氣
宣萱在訪問中直言「好葡萄古生咁受『脆友』歡迎」，指古天樂未發布任何內容已極速吸引十幾二十萬粉絲追蹤，而自己要「一起身就玩Threads」，儲了這麼久才有這個數字。她更開玩笑說要跟古天樂合唱《今期流行》英文版，提議做一個Remix版本，「一句中一句英文，一段中一段英文」，展現兩人的默契和友誼。
片酬清單流出宣萱竟稱忘記收幾錢
當被問及網上流傳的演員片酬清單時，宣萱竟然表示「忘記自己收幾錢」，即遭古天樂「秒殺」調侃。宣萱解釋「錢收在銀行，即是見不到，所以就忘記了」，而古天樂則代表所有演員回應「這是一間公司的商務秘密，不可以說出去」。兩人的鬥嘴互動令現場氣氛輕鬆有趣，展現出多年合作的深厚友誼。
網民熱議25年前郭羨妮台灣宣傳舊照
有網民翻出25年前郭羨妮與宣萱、古天樂一起到台灣宣傳《尋秦記》的舊照片，驚艷於郭羨妮萱當年的美貌，稱讚她是「top tier」級別。郭羨妮謙虛回應「那時很容易不用著重化妝整頭，很隨便出來都很靚，但現在要比較著重梳頭化妝，要精細些」，令網民大讚她的保養秘訣。