古天樂首度回應TVB重播《尋秦記》 爆電影加長版已經完成配音
古天樂親證加長版已完成配音
古天樂在微博透露，電影加長版已經完成所有配音工作，正等候適當時機推出。他表示：「我確實總正計劃推出『加長版』，將補完近20分鐘的刪減劇情。」這個消息令一眾影迷興奮不已，紛紛期待能看到更完整的故事內容。古天樂又提到，加長版的推出時機將視乎最終票房成績而定，現時港澳票房已經衝破8,500萬，有望在農曆年前邁向破億大關。
TVB年初一深夜重播《尋秦記》劇集版
TVB確定將在2026年2月17日至20日（年初一至年初四）凌晨12點至2點重播《尋秦記》劇集版，每晚播放兩集。2月23日起則改為逢星期一至五凌晨時段播放，每晚一集。這是繼2005年及2015年後，《尋秦記》相隔11年再度在翡翠台重播。古天樂對此表示：「近日亦有消息指TVB將計劃重播劇集，對於想重溫或未看過的朋友，當然是一個好消息。」
電影票房持續攀升 續集有望開拍
《尋秦記》電影版自去年12月31日上映以來，票房表現一直超出預期。古天樂在商場見面會上透露，現時港澳票房已經衝破8,500萬，海外市場亦掀起熱烈迴響。他坦言：「不過始終要視乎最終票房成績，才決定會否開拍續集。」古天樂又分析電影上映的市場策略，指出單一市場其實不足以收回成本，必須要有其他市場配合，更要了解同期上映的競爭對手。
25年情懷感動古天樂
談到時隔25年再度集結原班人馬，古天樂在微博感性地寫道：「時隔二十五年再度集結原班人馬，能見證大家熱愛這份情懷，實在令人感動與感恩。」他衷心感謝觀眾由去年底至今仍持續走進戲院支持，表示每一張電影戲票、每一次分享、每一句鼓勵，都是他們最大的動力。古天樂更呼籲觀眾繼續支持《尋秦記》，讓大家一同創造更多不可能。
網民期待重播劇集溫故知新
早在古天樂公布電影版上映日期時，已有大批電視迷在網上公開呼籲TVB安排重播2001年台慶劇《尋秦記》。網民認為重播經典劇集有助溫故知新，特別是配合電影版上映的時機。TVB去年已透過MyTVSuper及官方YouTube免費重播25年前經典劇集助攻，現在選擇在農曆年安排大氣電波翡翠台重播，相信能掀起另一波觀看熱潮，讓更多觀眾重溫這部跨越25年的集體回憶。