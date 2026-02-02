古天樂首度回應TVB重播《尋秦記》 爆電影加長版已經完成配音

電影《尋秦記》票房勢如破竹，港澳地區已衝破8,500萬大關，距離破億只差一步！古天樂日前在微博親自回應TVB重播劇集版消息，更爆出加長版已完成配音工作，將補完近20分鐘刪減劇情。而TVB亦確定將在農曆年初一深夜時段重播這部25年經典台慶劇，讓觀眾在大氣電波重溫項少龍的穿越傳奇。