晚吹Chat KP｜古天樂林峯罕有談及「男兒淚」 望母親合照突然流淚真相曝光

《尋秦記》古天樂、林峯今晚現身ViuTV《晚吹 – Chat KP》，兩位男神罕有談及「男兒淚」話題，分享現實生活中最近一次流淚經歷。古天樂透露拍攝前兩個禮拜因為一張母親生日合照而落淚，林峯則感激粉絲20年來支持，到台灣謝票時感動不已。兩人真情流露的分享，令觀眾看到巨星背後最真實的一面。