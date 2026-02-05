晚吹Chat KP｜古天樂林峯罕有談及「男兒淚」 望母親合照突然流淚真相曝光
古天樂凝望母親生日合照突然落淚
古天樂在節目中分享對上一次流淚是拍攝前的前兩個禮拜，當時正值母親生日，兩人一起食飯後影了張合照。他透露自己很少將家人照片公開，上一張家人照片已經是十幾年前的事。古天樂表示「望住張相望咗好耐，我覺得我好少post我屋企人啲相出去，上一張應該有成十幾年前都有，望住張相就覺得，咩叫珍惜眼前人。依幾年無論係疫情定戰亂，突然間個世界好似變得好緊要，但點變都好，唔識珍惜眼前人係一個好大嘅問題，依部戲都有講『過去嘅嘢我地無辦法改變，但眼前嚟緊嘅嘢我地可以珍惜』，睇吓睇吓張相就突然有啲眼淚流出嚟。」
林峯台灣謝票感動回憶20年粉絲支持
林峯分享自己對上一次流淚是幾個月前想起家人，不過前陣子到台灣宣傳電影的謝票經歷同樣令他感慨萬分。他表示這是自己首次到台灣謝票，見到支持自己作品和音樂超過20年的粉絲時特別感動。林峯坦言「可能咁多年嚟，其實有好多各地支持我作品或音樂嘅人，佢地會嚟睇我演唱會又剩，但我終於去到佢地嘅城市，見到佢地咁多年，可能講緊二十年以上嘅個份支持，我會諗返起，我個演藝事業嘅原動力都係源自佢地。」他更指出做歌手和演員的感動方式有別，歌手可以在舞台上直接面對觀眾，但演員只能透過謝票與觀眾接觸。
《尋秦記》碼頭離別戲兩take搞掂
談到《尋秦記》電影中兩人碼頭離別流淚的經典場面，林峯透露拍攝過程相當順利，只用了兩個鏡頭就完成。他形容「其實嗰場戲好順利，好真情流露，好自然就演到出嚟，個心情好似係儲咗20幾年呢個角色嘅內心世界，好澎湃，個角色本身個基礎好豐富，所以拍得好順利。」這場戲成為電影的經典片段，令不少觀眾印象深刻。
古天樂驚訝小朋友願意追看40集電視劇
古天樂在謝票過程中遇到不少四五歲的小朋友，他好奇地問及小朋友有否看過電視劇版本。小朋友們表示沒有看過，但承諾看完電影後會去追看電視劇，這個回應令古天樂感到意外。他表示「依樣嘢我係無諗過，因為依家啲小朋友可能無咁好耐性，嗰時啲電視劇40集，真係要煲㗎，哇佢地竟然睇曬。」這個發現讓他對新一代觀眾的耐性和追劇熱情刮目相看。