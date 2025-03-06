古巨基摷22年前MV衫神還原《任天堂流淚》變《任K房流淚》 程人富孭起海兒無難度

52歲古巨基出名係凍齡男神，出道多年外貌依舊零走樣，近日他率領程人富和海兒（Hedy）翻拍22年前《任天堂流淚》MV，變成新MV《任K房流淚》，基仔更摷番當年拍MV時的舊衫，竟然仲冇穿冇爛，基仔著番仲一樣咁啱身！