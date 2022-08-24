無窮之路 II｜陳貝兒深入可可西里 7 層衫+4 條褲+3 個暖包仍患失溫症
可可西里 「無人區」有何驚險？
《無窮之路 II—無價之保》五人攝製小隊繼續秉持「堅毅不屈」求真精神、走訪內地十多個省市，追尋「小人物大故事」。攝製隊頭兩集探訪的地方，是位於全球最高海拔高原—青藏高原東北部、有「生命的禁區」之稱的可可西里。
可可西里面積達 45,000 平方公里，即約 40 個香港，海拔近 5,000 米高，是中國四大無人區之一；由於氣溫嚴寒、長年暴風雪，加上四無 —— 無訊號、無路、無人及無邊無際的濕地沼澤與湖泊雪山，被指不適合人類生存，但卻是野生動物包括「高原精靈」藏羚羊及雪狼等的天堂。「錢可以買很多東西，但買不了地球的環境」，節目中一句童言，道出了《無窮之路 II》的中心思想。
「可可西里守護者」西藏人生活日常
攝製隊是次頂著惡劣天氣及低含氧環境，為觀眾展開「可可西里守護者」及「可可西里繼承者」兩部曲；近距離直擊一班為了信守對前人承諾的守護者、如何犧牲小我集星星之力完成大我。首站攝製隊來到位於海拔逾 4,700 米、以首支藏民自發巡邏隊召集人索南達傑命名的保護站，了解站長秋培扎西及森林公安局警長普措才仁兩兄弟的生活日常，二人更是索南達傑的外甥。「英雄走過的路，所有的隊員們沒有忘記」，秋培扎西及普措才仁沒有跟隨大隊出走城市賺錢、反而選擇在有限資源的情況下、冒著隨時遇險的決心堅守崗位、與其他守護者分工各自守護著足足有一個香港這麼大的土地，全因父親扎巴多傑當年一句話：「很多人支持你父親做的事（呼籲全國關注可可西里生態災難問題），你一畢業就可以到我這（接手）」，著實單純。
洗澡變成遙不可及的奢侈
經過了一日暴風雪洗禮及長時期處身低含氧環境，鏡頭前數度氣喘的 Janis 身體終響起警號，更一度難過落淚，陳貝兒 說：「我已經著咗七層衫、四條褲同埋黐咗三個暖包，但拍攝當日因為喺冰湖旁邊，零下缺氧又吹咗強風成個鐘，著幾多層衫都冇用。上車後突然個頭好暈，後來醫生話我係急性失溫症。」
「冇水冇電冇物資」
不過晚上保護站的休息環境亦沒有很好，除了要忍受進一步嚴寒，更要在「冇水冇電冇物資」情況下醫肚及休息，洗澡更是遙不可及的奢侈。Janis 坦言雖然自己和攝製隊只體驗了很短時間，但已深深感受到當地守護者的艱難及偉大，陳貝兒說：「除咗呢班守護者，仲有好多義工都係好無私，佢哋來自中國唔同嘅地方，喺可可西里傳承前人嘅夢想，共同守護綠水青山，令到整支攝製隊都好佩服同感動。」
雖然歷盡艱辛，但當 Janis 親眼目睹「藏羚羊大遷徙生 B」的珍貴震撼場面，便深深體會到當地守護者及義工們的心聲—「一切辛苦都是值得的」，Janis 邊看著藏羚羊媽媽快樂安心地奔走、一邊激動哽咽謂：「見到佢哋依家咁悠然自得，諗番起以前佢哋一步一驚心、隨時有畀人獵殺嘅可能，依家佢哋終於擁有應該屬於佢哋嘅安全感。」
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