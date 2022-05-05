歌手可嵐360秒人生課堂｜單親媽媽被迫墮胎留陰影 為生計身兼七職
可嵐曾經歷4年家暴 成單親媽媽為兒子兼7職
不少女生憧憬着組織幸福家庭，現年36歲的歌手可嵐卻慘歷四年家暴，08年出道、10年中秋節與圈外人結婚、11年4月成為母親、14年被傳媒爆出家暴風波；幸獲好友當頭棒喝，踏出自力更生之路。為母則強，可嵐曾為生計身兼七職，兒子成為唯一的支柱和原動力，每年一首派台歌也是她的寄託。7年過去，可嵐終尋回自我，開展精彩的人生下半場。同是單親媽媽的嘉賓林雅詩，被演說觸動心靈。
家暴風波後 可嵐與丈夫同枱食飯 親自回應唔係「大龍鳳」
14年7月爆出家暴風波的歌手可嵐（Colleen），揭發過去四年，丈夫尤子威一直對她動粗，從她公開的聲帶中，清楚聽到尤子威用粗言穢語謾罵她。14年4月，Colleen懷有第二胎，但被丈夫迫墮胎，忍無可忍之下， Colleen決定離婚，帶同3歲兒子Eugene搬出。不過一個月後，一家三口被影到同枱食飯，被質疑是「大龍鳳」，Colleen解釋，自事件曝光後，兩人關係反而緩和：
「佢聽番啲聲帶都覺得自己做錯咗，事件發生後大家冷靜落嚟，佢第一次同我道歉，我哋先開始講番嘢。」
為了兒子，一家三口開始每星期見面，溝通多了，關係逐步改善， 丈夫更主動要求復合， 安排婚姻輔導， 盡力挽救婚姻，Colleen決定暫緩離婚程序，給予兩人最後一次機會。
可嵐被迫墮胎留陰影
一場家暴風波，Colleen以為兩人從此玩完，想不到老公回頭是岸，彼此檢視了過錯，Colleen說：「佢發覺自己脾氣差，好易嬲，而我哋兩個都係敏感型嘅人，我可能有事覺得唔開心，個樣會好cool，佢一見到我好cool，即刻知道我唔開心，佢就仲忟憎，因為佢唔知點樣處理我嘅唔開心。女人唔開心想有人安撫，你冇安撫我反而繼續嬲，咪經常咁樣嘈交。」
14年四月，Colleen發現懷有第二胎，丈夫以經濟問題要求墮胎，強硬要求「你要落咗佢！」手術當日丈夫沒慰問，埋單後更以趕時間為由急急離去，當時Colleen對他死心，但近月兩人再溝通後，發現丈夫已感後悔，她無奈道：「佢講番係因為養唔起，餐廳當時開咗分店，以為會好生意，點知比預期中差，蝕好多，所以佢好驚。」Colleen聞言更感傷心，認為錢的問題總有方法解決，懊惱丈夫沒一早坦白，「佢性格比較大男人，唔想將呢啲問題講我聽，點解要自己一個人孭呢？我都可以出去做嘢搵錢，或者慳啲使囉，我相信總有辦法解決。我同佢講，其實我受好大傷害，嗰條始終係生命。」
Colleen的身體慢慢復元，繼續中港兩邊飛，在大陸登台、做旅遊小姐評審、飲食活動、在北京傳媒大學修讀碩士課程，在港又教咖啡班，瓣數多增加收入。「間中都會補吓身，不過比較懶，最近都好忙。有時聽到身邊朋友流產，都覺得生命係一個安排，唔係所有小生命都誕生到，自己整補品都會分埋俾朋友食。」最後結果是離婚還是復合，仍是未知之數，Colleen仍憧憬再懷下一胎，「最好係我老公㖭，如果我哋關係好到一個程度⋯⋯」
雙方叫停離婚 接受婚姻輔導
兩人現階段分開住，處於冷靜期，有空間思考過失，他們亦各自返教會，得到教友們的開解，最重要是大家發覺仍深愛對方，「咁大家先會下決心去改，如果大家繼續改進，無論我哋之後係咪一齊都好，大家學識相處，小朋友見到都會開心啲。」Colleen由原本決絕分開，到現在軟化下來，對修補婚姻抱有一絲希望。
丈夫主動提出參加教會婚姻輔導，為期11星期，Colleen決定上完堂再作決定，「我好開心，都想大家好，我既然嫁得俾呢個老公，都想幸福㗎嘛，我覺得浪子回頭係最珍貴，唔好話佢真係浪子，但如果喺過程當中，我又可以改善自己都好，唔想重蹈覆轍。其實離婚早定遲早一樣，既然佢有心改進，我當然願意等埋呢三個月，如果都係相處唔來，我再進行離婚，起碼我有嘗試去改善。」
可嵐到訪Roy Yu家沒異樣
當年Colleen與丈夫積極改善關係之際，輪到好友周永恒（Roy）和趙頌茹（Yu ）出事，她當初得知事件亦感難以置信，並透露Yu曾向她訴苦，「我出事之後， 佢哋不斷鼓勵我、開解我，輪到佢哋屋企有事，我就同老公關係改善中。我同阿Yu講，千祈唔好放棄，雖然周永恒有犯錯，但我相信你哋都會好起來，大家都需要時間空間，你依家最緊要處理好心情，我會大力為你哋代禱。」
Colleen出事後，曾與囝囝到訪他們家中，沒發覺異樣，「反而上去見到佢哋一家四口，我仲心頭一酸，好羨慕佢哋，小朋友有爸爸錫。所以之後阿Yu同我講呢件事，我都好訝異，係咪真㗎？唔係啩？」Colleen指近來再沒聯絡Yu，不欲打擾她，「佢依家有太多傳媒追訪，唔方便聯絡，我哋需要俾佢安靜，當你聽到太多意見，教你點做，你自己會好亂，到夜晚自己一個人時，你只會重溫人哋講嘅嘢，心情會好難過。」
可嵐兒子K1開學被指粗魯
Colleen一邊處理夫妻關係，一邊睇實囝囝Eugene的K1生活，開學不久的他就讀萊恩幼稚園（元朗），非常適應學校生活，「佢讀過pre-nursery，一早適應咗，14年上K1佢完全冇喊過，知道有新朋友同佢玩。」原本Eugene在九龍區讀pre-nursery，但兩母子搬到元朗生活，要重新找學校，「呢間國際學校喺元朗區口碑唔錯，我個仔唔識講中文，同埋佢兔年出生率好爆，所以呢區都好難搵學校。」
未知是否有家暴陰影，初期老師指Eugene較粗魯，但經輔導後已有改進，Colleen說：「可能少少關係啦，但我諗最主要係佢學巴西柔術，係一種武術，好似柔道咁互撻，技術有關節技等等。佢每星期上兩堂，同學多數係日本人，呢種武術係日本傳統文化（起源日本，再傳入巴西發揚光大），可能招數好貼身推撞，佢就帶咗返學校。」
可嵐愧疚影響兒子情緒
父母間的衝突，Eugene一直感受到，經常向媽媽問起爸爸的去向，Colleen愧疚道：「我同老公啱啱分開時，有個幾月冇見面，佢不停問我爸爸喺邊，我就答佢爸爸忙緊工作，佢會繼續追問： Is daddy in the restaurant? Whydon’t daddy go home? 我答He is in his home，佢就話Here ishis home！我都唔知點答⋯⋯呢段時間佢都幾情緒化，久唔久會嗌，扭計多咗。」幸好現在父母關係改善，Eugene的情緒亦穩定下來，對小朋友成長來說，父母能夠破鏡重圓，總比單親環境好，希望11個星期的婚姻輔導後，能收到更好消息。
2014年採訪：Sunday Kiss Vol.180
撰文：Ling 攝影：黃大立（ 部分相片由受訪者提供）
化妝：MOD 髮型：Alexx [email protected]’s Private i
服裝： [email protected] Zone,Sherry & Jayden
指甲： [email protected] Expert Pro 場地：甲子A Kids（tel: 2394 2933）
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