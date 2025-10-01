台北捷運阿婆撞人反被踢飛！美女律師力撐長髮男：「鼓勵必需適當回擊」

近日台灣網絡瘋傳一段台北捷運的衝突影片，畫面中一名阿婆疑似為了搶位，不斷用手袋撞擊一名長髮男子，結果竟被對方一腳踢飛，場面震撼。影片曝光後，輿論非但沒有一面倒譴責動粗的男子，反而掀起關於「正當防衛」與「縱容惡行」的激烈辯論，更有知名女律師發聲力撐，究竟整件事的來龍去脈是怎樣的？