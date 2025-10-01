台北捷運阿婆撞人反被踢飛！美女律師力撐長髮男：「鼓勵必需適當回擊」
捷運阿婆迫人讓座遭
根據網上流傳的影片，事發地點在台北捷運的車廂內，一名年長的白髮阿婆站在一名長髮男子面前，揮動手中購物袋襲擊對方，疑似想硬擠進他的關愛座（台稱優先席/博愛座）。在男子表明不願讓位後，該名婦人竟開始用隨身的手袋多次撞擊男子，帶有明顯的挑釁意味。
長髮男踢飛曝露身份 阿婆欺善怕惡醜態盡現
原本安坐的長髮男子在被連續攻擊後突然情緒爆發，猛然起腳將婦人踢開，導致她重心不穩向後摔倒在地，整個過程被其他乘客拍下並放上網，迅速引發全城關注。
美女律師李怡貞發聲力撐 稱阿婆是「碰瓷鬼」
事件在網上發酵後，經常評論時事的美女律師李怡貞也在臉書上發表看法，她將這類人士稱為「碰瓷👻」，指出社會上太多這類滋事份子，因為大多數人選擇啞忍，才間接將他們養得愈來愈囂張。李怡貞雖然表明「永遠譴責暴力」，但同時也強調「但是鼓勵必需適當回擊」。她認為，雖然從法律角度看，男子的行為可能構成互毆，但她也直言：「顯然社會大眾內心可能覺得這腳出的真的很剛好而已。」言論間透露出對長髮男反擊行為的理解與支持。
網民風向一面倒 留言揭阿婆專欺負女生
影片曝光後，網絡風向幾乎一面倒地支持長髮男，認為阿婆的行為是自討苦吃。大量網民湧入留言區，表示：「有人做了我不敢做的事，我只能感謝他替不敢反擊的人出手！」更有網民尖銳地指出：「這不是碰瓷，是欺善怕惡的文化流氓，仗著自己年紀大又讀過些書，以為全世界都要讓著她。」其中一則留言更驚爆內幕，指控該名婦人是慣犯：「因為捷運上這個婦人就是專門欺負女生，只是她這次遇到了一個穿裙子的長髮男。」不少人也分享自己曾遇過類似的經歷，認為善良必須帶點鋒芒，不應縱容這些行為。
李怡貞原文如下：
關於捷運老婆婆，我也只能說這個社會真的有太多這種「碰瓷系列」的滋事分子，我們稱「碰瓷👻」，大多數人碰到都自己吃虧就算了，所以間接的把這些碰瓷👻養的誇張到活在自以為是的世界，唯我獨尊，恣意妄為。當有天，別人終於不忍了出手這種碰瓷👻還會瞬間委屈裝可憐，錯的都是對方，全世界都不懂也背叛他/她，而有些噁心碰瓷👻就是真的需要有人勇敢站出來教訓，餵鱉給他/她。大家都怕麻煩不想要當餵鱉的人，沒關係，但如果因為有人勇於餵鱉而導致自損八百。請大家也務必好好支持勇敢的餵鱉者。永遠譴責暴力，但是鼓勵必需「適當回擊」。出腳適當與否？見人見智。法律上或許不適當，甚至可能認定互毆。但是顯然社會大眾內心可能覺得這腳出的真的很剛好而已。在互毆與正當防衛的⚖️天秤中，問問自己，你/妳傾向哪一端呢？